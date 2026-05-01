Haetheiné – vítězná ochránkyně harmonie a všeho slabšího

Haetheiné je bojovnice, která neustává, pokud není dosaženo harmonie. Harmonie, jako nezbytného základu pro vzestup. Tuto harmonii je schopna ochraňovat s neústupnou drsností.

Je připravena vrhnout se přímo vstříc každému jejímu ohrožení. Vstříc každému jejímu nepříteli.

Kromě ochrany principu harmonie je také ochránkyní všeho slabšího a jemnějšího, co je vystaveno přesile, nebo nespravedlivému napadení, způsobujícímu bezpráví.

Vždy bděla a vždy zůstane bdít nad harmonií domácího krbu, jakož také čistého a míruplného společenského života lidí.

Pro ochranu rodinného krbu, a tím vlastně čistého ženství, ze kterého se harmonický rodinný krb rodí, má Haetheiné po boku spolu služebnici Hestii. Hestie bdí nad vnitřní rodinnou harmonií a pomáhá udržovat soulad a štěstí.

Pro ochranu vnitřních rodinných ideálů i vnější společenské harmonie je Haetheiné ochotna sama vystoupit proti všem, kteří si troufají tuto harmonii narušovat a pošpiňovat.

Haetheiné je bojovnice, která nebojuje pouze silou, ale také moudrostí, díky čemuž je schopna dosáhnout východiska ze situací, které jsou považovány za ztracené.

Zároveň posiluje také všechny čestné muže v jejich odvaze ochraňovat jemnější ženské působení. Ochraňovat děti i všechny, kteří jsou zranitelní a vystaveni vnějšímu napadení.

Ve světě přírody čerpají z jejího principu všechny zvířecí matky, pečující o mláďata. Čerpají z ní svoji sílu a neohroženost.

Vzhled Haetheiné je spanile krásný, ale zároveň v sobě nese neohroženou bojovnost. Nad její hlavou se vznáší a září jako příslib hvězda naděje, kterou právě ona přináší v době největšího ohrožení.

Haetheiné je vždy spojena s nadějí a přináší sílu každému, kdo se nevzdává. Tato síla pramení z její vnitřní neporazitelné houževnatosti vše překonat, vším projít a zvítězit.

Všude tam, kde vidí křivení čistoty, vrhá své kopí, které dříve či později vyvolá u takového člověka osudovou ránu. Staré národy to proto vnímaly jako její ovlivňování osudů lidí.

Ona však zasahuje jen tam, kde je duchovní leností, nebo zkažeností vytvořeno nečisté prostředí, ať už v rodině, nebo v národě. Tehdy letí kopí z ruky vznešené Haetheiné, aby zasáhlo a přineslo takové prožívání, ze kterého se následně může zrodit hledání nových, lepších a ušlechtilejších cest. Nejprve je tedy zasaženo místo hniloby, ale vzápětí se přibližuje požehnání a pomoc ke vzchopení se a odčinění.

Haetheiné směřuje svým druhům záření vše kolísající ke znovu nalezení harmonie, protože harmonie je její podstatou. Proto také podporuje umělce, snažící se povznášet lidi uměním a krásou v něm obsaženou. A to proto, že skutečná krása se vždy zachvívá v harmonickém druhu vyzařování.

A jak již bylo zmíněno, je zároveň ochránkyní slabších a ohrožených. Kde je v nouzi a ve strádání v čistotě voláno o pomoc, její záření se ihned spojí s tímto místem a daruje mu svou podporu a záchranu. Její záření se však může zachytit pouze v čistém nitru člověka.

A třeba také vědět, že její záření není samo o sobě zachraňující, ale přináší pouze posilu a požehnání k činu, což má být aktivně využito každým, kdo je v ohrožení.

Pokud se však člověk sám nehýbe, nebo podléhá strachu, tehdy požehnané kopí Haetheiné zasáhne v první řadě toho, kdo prosil o pomoc.

Kdo je ale aktivní a pod jejím ochranným zářením se vzchopí k činu, kdo se postaví v odvaze a důvěře proti zlu, ten s její pomoci vždy zvítězí. A to proto, že skrze tuto služebnici může proudit také záření z vysokých úrovní Světla.

Až si lidé uvědomí veškeré požehnání tohoto záření, které se k nim může snášet z výšin, budou zahanbeni z toho, že se ve své chorobné rozumové povýšenosti odtrhli od vznešených požehnání, která znala dávné národy jako něco přirozeného, co bylo součástí jejich života.

Neboť život dávných národů, spojených s vysokými bytostnými služebníky byl mnohonásobně plnohodnotnější, než je dnešní způsob života. Byl mnohem nádhernější a průzračnější.

Kéž se jednou lidé dokáží opět naladit na tyto nádherné úrovně, které neoddělitelně patří k jejich cestě hmotností.

Velkou pomocnicí se nám může stát také zmiňovaná Haetheiné, protože lidi pozvedá k nejvyšší čistotě hrdinské obrany všeho slabšího.

V čistém spojení s Haetheiné spočívá také inspirace a pomoc v situacích, kdy všechno ostatní selhává. Pokud člověk směřuje své nitro k Bohu Otci, k Duchu Svatému, nebo k Pánu Ježíši, může si vyprosit pomoc, která mu je poskytnuta skrze Haetheiné, protože právě ona je nám lidem ve stvoření nejblíže.

Autor: Milan Šupa | pátek 1.5.2026 16:00 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Další články autora

Milan Šupa

O jedné z nejdůležitějších věcí pro každého člověka

Tam, kde vyslovení nějakého jména vede někoho ke vzplanutí zlosti, k rozechvění hlasu, nebo ke vzkypění krve na základě připomenutí něčeho minulého, co vzbuzuje pocit ublížení, všude tam lze mluvit o zachycení osudového vlákna.

24.4.2026 v 16:00 | Karma: 3,06 | Přečteno: 77x | Diskuse | Ostatní

Milan Šupa

Otevřete oči! Nastražte uši! Probuďte cit! Jde se o všechno!

Nikdy dosud nebyla naše Země obklopena tolika Světlými pomocníky, jako je tomu dnes. Jsou připraveni pomáhat každému, kdo se na ně obrátí v plné důvěře svého nitra. Oni však nemohou pomáhat, dokud se člověk vnitřně neprobudí.

17.4.2026 v 16:00 | Karma: 4,62 | Přečteno: 98x | Diskuse | Ostatní

Milan Šupa

Světlo tlačí na zlo, aby se naplno projevilo, tím odsoudilo a bylo zničeno!

Převratné události se každým dnem stále více přibližují. V zesilujícím tlaku Světla je vše hnáno ke svému vyžití. Každý den se to stále zřetelněji projevuje v lidském rozhodování a v činech.

10.4.2026 v 16:00 | Karma: 0 | Přečteno: 39x | Diskuse | Ostatní

Milan Šupa

O fatálně mylném tvrzení křesťanského světa

Všechny křesťanské církve mají jedno společné. A to sdílení velkého omylu, spočívajícího v tvrzení, že Kristus nás spasil svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním.

4.4.2026 v 16:00 | Karma: 10,25 | Přečteno: 290x | Diskuse | Ostatní

Milan Šupa

Zpověď je omyl! K odpuštění hříchů dochází jinak!

Žel, církev zavádí v tom, že po zpovědi z hříchů mohou být hříchy rozhřešením kněze odpuštěny. Je to ale úplně jinak, protože k odpuštění dochází jedině prostřednictvím účinků zákonů stvoření, reprezentujících Vůli Stvořitele.

26.3.2026 v 16:00 | Karma: 4,43 | Přečteno: 127x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Frýdek-Místek má nový kulturní prostor Nová Osmička s unikátním dětským hřištěm

FrĂ˝dek-MĂ­stek mĂˇ novĂ˝ kulturnĂ­ prostor NovĂˇ OsmiÄŤka s unikĂˇtnĂ­m dÄ›tskĂ˝m hĹ™iĹˇtÄ›m
1. května 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Ve Frýdku-Místku ode dneška funguje nový kulturní a komunitní prostor Nová Osmička. Vznikl v areálu...

Zlínem prošel prvomájový průvod se sportovci, folkloristy, hasiči či skauty

ZlĂ­nem proĹˇel prvomĂˇjovĂ˝ prĹŻvod se sportovci, folkloristy, hasiÄŤi ÄŤi skauty
1. května 2026  14:49,  aktualizováno  14:49

Prvomájový průvod dnes prošel centrem Zlína. Představili se v něm sportovci z různých klubů,...

Počet požárů o čarodějnicích prudce vzrostl. Na vině je ale něco jiného

Tradiční pálení čarodějnic o Filipojakubské noci proběhlo v Řevnicích na jedné...
1. května 2026  16:15

Hasiči měli během poslední dubnové noci výrazně více práce než obvykle. Kombinace sucha, tepla a...

Kolony se od neděle vrátí. Frekventovaná Plzeňská jde znovu do úplné uzavírky

Rekonstrukce vozovky v ulici Plzeňská (16. července 2025)
1. května 2026  16:09

Řidiči projíždějící jihozápadem metropole se musí připravit na výrazné komplikace. V neděli 3....

Milan Šupa

  • Počet článků 183
  • Celková karma 4,80
  • Průměrná čtenost 167x
Jsem člověk přesvědčený o tom, že to skutečné, pravé a pravdivé lze spatřit jen vnitřním zrakem. Právě o to se budu pokoušet ve svých textech.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.