Haetheiné – vítězná ochránkyně harmonie a všeho slabšího
Je připravena vrhnout se přímo vstříc každému jejímu ohrožení. Vstříc každému jejímu nepříteli.
Kromě ochrany principu harmonie je také ochránkyní všeho slabšího a jemnějšího, co je vystaveno přesile, nebo nespravedlivému napadení, způsobujícímu bezpráví.
Vždy bděla a vždy zůstane bdít nad harmonií domácího krbu, jakož také čistého a míruplného společenského života lidí.
Pro ochranu rodinného krbu, a tím vlastně čistého ženství, ze kterého se harmonický rodinný krb rodí, má Haetheiné po boku spolu služebnici Hestii. Hestie bdí nad vnitřní rodinnou harmonií a pomáhá udržovat soulad a štěstí.
Pro ochranu vnitřních rodinných ideálů i vnější společenské harmonie je Haetheiné ochotna sama vystoupit proti všem, kteří si troufají tuto harmonii narušovat a pošpiňovat.
Haetheiné je bojovnice, která nebojuje pouze silou, ale také moudrostí, díky čemuž je schopna dosáhnout východiska ze situací, které jsou považovány za ztracené.
Zároveň posiluje také všechny čestné muže v jejich odvaze ochraňovat jemnější ženské působení. Ochraňovat děti i všechny, kteří jsou zranitelní a vystaveni vnějšímu napadení.
Ve světě přírody čerpají z jejího principu všechny zvířecí matky, pečující o mláďata. Čerpají z ní svoji sílu a neohroženost.
Vzhled Haetheiné je spanile krásný, ale zároveň v sobě nese neohroženou bojovnost. Nad její hlavou se vznáší a září jako příslib hvězda naděje, kterou právě ona přináší v době největšího ohrožení.
Haetheiné je vždy spojena s nadějí a přináší sílu každému, kdo se nevzdává. Tato síla pramení z její vnitřní neporazitelné houževnatosti vše překonat, vším projít a zvítězit.
Všude tam, kde vidí křivení čistoty, vrhá své kopí, které dříve či později vyvolá u takového člověka osudovou ránu. Staré národy to proto vnímaly jako její ovlivňování osudů lidí.
Ona však zasahuje jen tam, kde je duchovní leností, nebo zkažeností vytvořeno nečisté prostředí, ať už v rodině, nebo v národě. Tehdy letí kopí z ruky vznešené Haetheiné, aby zasáhlo a přineslo takové prožívání, ze kterého se následně může zrodit hledání nových, lepších a ušlechtilejších cest. Nejprve je tedy zasaženo místo hniloby, ale vzápětí se přibližuje požehnání a pomoc ke vzchopení se a odčinění.
Haetheiné směřuje svým druhům záření vše kolísající ke znovu nalezení harmonie, protože harmonie je její podstatou. Proto také podporuje umělce, snažící se povznášet lidi uměním a krásou v něm obsaženou. A to proto, že skutečná krása se vždy zachvívá v harmonickém druhu vyzařování.
A jak již bylo zmíněno, je zároveň ochránkyní slabších a ohrožených. Kde je v nouzi a ve strádání v čistotě voláno o pomoc, její záření se ihned spojí s tímto místem a daruje mu svou podporu a záchranu. Její záření se však může zachytit pouze v čistém nitru člověka.
A třeba také vědět, že její záření není samo o sobě zachraňující, ale přináší pouze posilu a požehnání k činu, což má být aktivně využito každým, kdo je v ohrožení.
Pokud se však člověk sám nehýbe, nebo podléhá strachu, tehdy požehnané kopí Haetheiné zasáhne v první řadě toho, kdo prosil o pomoc.
Kdo je ale aktivní a pod jejím ochranným zářením se vzchopí k činu, kdo se postaví v odvaze a důvěře proti zlu, ten s její pomoci vždy zvítězí. A to proto, že skrze tuto služebnici může proudit také záření z vysokých úrovní Světla.
Až si lidé uvědomí veškeré požehnání tohoto záření, které se k nim může snášet z výšin, budou zahanbeni z toho, že se ve své chorobné rozumové povýšenosti odtrhli od vznešených požehnání, která znala dávné národy jako něco přirozeného, co bylo součástí jejich života.
Neboť život dávných národů, spojených s vysokými bytostnými služebníky byl mnohonásobně plnohodnotnější, než je dnešní způsob života. Byl mnohem nádhernější a průzračnější.
Kéž se jednou lidé dokáží opět naladit na tyto nádherné úrovně, které neoddělitelně patří k jejich cestě hmotností.
Velkou pomocnicí se nám může stát také zmiňovaná Haetheiné, protože lidi pozvedá k nejvyšší čistotě hrdinské obrany všeho slabšího.
V čistém spojení s Haetheiné spočívá také inspirace a pomoc v situacích, kdy všechno ostatní selhává. Pokud člověk směřuje své nitro k Bohu Otci, k Duchu Svatému, nebo k Pánu Ježíši, může si vyprosit pomoc, která mu je poskytnuta skrze Haetheiné, protože právě ona je nám lidem ve stvoření nejblíže.
Milan Šupa
O jedné z nejdůležitějších věcí pro každého člověka
Tam, kde vyslovení nějakého jména vede někoho ke vzplanutí zlosti, k rozechvění hlasu, nebo ke vzkypění krve na základě připomenutí něčeho minulého, co vzbuzuje pocit ublížení, všude tam lze mluvit o zachycení osudového vlákna.
Milan Šupa
Otevřete oči! Nastražte uši! Probuďte cit! Jde se o všechno!
Nikdy dosud nebyla naše Země obklopena tolika Světlými pomocníky, jako je tomu dnes. Jsou připraveni pomáhat každému, kdo se na ně obrátí v plné důvěře svého nitra. Oni však nemohou pomáhat, dokud se člověk vnitřně neprobudí.
Milan Šupa
Světlo tlačí na zlo, aby se naplno projevilo, tím odsoudilo a bylo zničeno!
Převratné události se každým dnem stále více přibližují. V zesilujícím tlaku Světla je vše hnáno ke svému vyžití. Každý den se to stále zřetelněji projevuje v lidském rozhodování a v činech.
Milan Šupa
O fatálně mylném tvrzení křesťanského světa
Všechny křesťanské církve mají jedno společné. A to sdílení velkého omylu, spočívajícího v tvrzení, že Kristus nás spasil svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním.
Milan Šupa
Zpověď je omyl! K odpuštění hříchů dochází jinak!
Žel, církev zavádí v tom, že po zpovědi z hříchů mohou být hříchy rozhřešením kněze odpuštěny. Je to ale úplně jinak, protože k odpuštění dochází jedině prostřednictvím účinků zákonů stvoření, reprezentujících Vůli Stvořitele.
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Frýdek-Místek má nový kulturní prostor Nová Osmička s unikátním dětským hřištěm
Ve Frýdku-Místku ode dneška funguje nový kulturní a komunitní prostor Nová Osmička. Vznikl v areálu...
Zlínem prošel prvomájový průvod se sportovci, folkloristy, hasiči či skauty
Prvomájový průvod dnes prošel centrem Zlína. Představili se v něm sportovci z různých klubů,...
Počet požárů o čarodějnicích prudce vzrostl. Na vině je ale něco jiného
Hasiči měli během poslední dubnové noci výrazně více práce než obvykle. Kombinace sucha, tepla a...
Kolony se od neděle vrátí. Frekventovaná Plzeňská jde znovu do úplné uzavírky
Řidiči projíždějící jihozápadem metropole se musí připravit na výrazné komplikace. V neděli 3....
