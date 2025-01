Důležité poznání o existenci a působení přírodních bytostí

Kdo obdivuje a miluje krásu přírody, vzdává tím nevědomky hold a obdiv přírodním bytostem, protože ony formují nádheru přírody.

Obdivováním krás přírody lidé zároveň velebí, aniž by to tušili, Milostiplnost nebeského Otce, který to všechno nechal povstat k životu.

Příroda vznikla z věrné práce přírodních bytostí - bytostných služebníků Nejvyššího, vždy působících v souladu s jeho Vůlí, jak v tom nejmenším, tak i v tom největším přírodním dění. Hvězdy v nekonečných dálavách vesmíru, ale rovněž lístky květu, nebo křídla motýla, to vše se zachvívá v Zákonech Vůle Stvořitele. Všechno, co vychází z rukou bytostných služebníků je svědectvím toho, že to, co se zachvívá ve Vůli Páně, může ve své čisté tvořivosti spět pouze k nádheře, harmonii a štěstí.

Bytostní služebníci Nejvyššího působí takovýmto způsobem ve všech úrovních, sférách a světech, nacházejících se ve stvoření. Všude budují co je třeba, udržují to a obnovují to.

Působíc v Zákonech Vůle Stvořitele, pracují bytostní služebníci věrně v naplňování svého poslání, pro které se zrodili, a ve kterém vytvářejí nádherný souzvuk všech forem a tvarů. Jsou umělci v nejvyšším slova smyslu. Jejich práce je dokonalou ukázkou harmonie a účelnosti. A také oni samotní mají vždy podobu dokonalých forem a tvarů, protože jejich podstatou je zachvívání se ve Vůli Stvořitele, což vždy přináší jen nádheru, sílu a vznešenost.

V každé jednotlivé sféře stvoření působí k tomu uzpůsobení bytostní služebníci a formují krajiny, rostliny i vnější vzhled samotných obyvatel dané sféry stvoření. V úrovních Světla mají bytostní formy andělského druhu a v úrovních hmotností mají nejrůznější podoby podle toho, s jakými přírodními silami pracují.

Služebníci, působící v hmotnostech jsou nejblíže lidskému duchovnímu druhu, a proto se s nimi lidé mohou spojovat a spolupracovat s nimi. Protože však tito služebníci pracují a tvoří vždy v souladu s Vyšší Mocí, lidé je svým chtěním nemohou trvale vychýlit z jejich nádherné a moudré činnosti. Žádný člověk nemůže zásadně ovlivnit, nebo zvrátit jejich působení v Zákonech stvoření, aniž by ve zpětném nárazu účinků těchto Zákonů nepřivodil škodu sám sobě. Duchovní obyvatelé stvoření, k nimž patříme my lidé, budou vždy hosté v prostředí, vytvářeném bytostnými z Milostiplnosti Nejvyššího.

Všichni tito služebníci, působící oddaně a věrně, čerpají sílu pro svou práci i pro své bytí od Pána všech světů, z jeho hradu Grálu, nacházejícího se na vrcholu našeho stvoření. Ve vděčnosti zvedají svůj pohled vzhůru a skrze své druhy, stojící ve svém působení vždy výše nad nimi, posílají chválu Tomu, koho vnímají jako přebývajícího na vrcholu stvoření a nazývají ho Dárcem, Světlým, Mocným a Žehnajícím.

U trůnu Krále a Vládce stvoření v hradě Grálu stojí mocná bytost, zvaná Merkur, která přijímá sílu od Krále stvoření a posílá ji dolů všem nesčetným zástupům jeho věrných bytostných služebníků. A oni z ní čerpají svou moudrost, aby v moudrém působení v souladu s celkem neustále tvořili, udržovali a obnovovali všechny sféry stvoření.

Samotný vrchol říše bytostných, nazývaný Walhallou, nebo Olympem, se nachází mnohem níže, pod hradem Grálu, a z toho místa vládnoucí bytosti, disponující obrovskou mocí a silami, byly dávnými civilizacemi nazývány bohy. Avšak ve skutečnosti jsou to jen věrní služebníci Stvořitele, kterým jejich vládce Merkur zprostředkovává sílu Krále stvoření pro jejich působení. V jejich dokonalém působení je moc, síla, pohyb, drsnost, ale zároveň krása a jemnost.

V dnešní zásadní, vážné a průlomové době bychom se měli začít seznamovat s těmito skutečnostmi. Měli bychom se naučit poznávat bytostné služebníky, spolupracovat s nimi, naslouchat jim a inspirovat se jejich moudrostí pro další vývoj života na zemi, protože jen ve spolupráci s nimi můžeme jako lidský druh dospět k životu, naplněnému míruplnou tvořivostí a požehnáním. Dávné civilizace toho byly schopny a nastal čas, abychom tuto schopnost znovu našli a obnovili, protože jiné cesty není. Protože technická, materialistická a ateistická civilizace, bez spojení s bytostnými a s Moudrostí Stvořitele je slepou uličkou vývoje, směřujícího k úplnému zotročení člověka jeho vlastním rozumem v podobě nastupující nadvlády robotů, umělé inteligence a bezprecedentního digitálního otroctví.