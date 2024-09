Dobro a zlo! Konečné zúčtování!

O dobru a zlu se mluví jako o dvou protipólech, mezi nimiž probíhá odvěký vzájemný boj. Na základě toho vzniká dojem, že se jedná o dva rovnocenné principy. Pravda je však taková, že o žádné rovnocennosti nemůže být ani řeč,

protože ve skutečnosti existuje jen jedna jediná síla. Je to základní síla Stvořitele, proudící naprosto vším, co existuje. Nachází se v rostlinách, zvířatech, nerostech, lidech i ve hvězdách. Tato síla je základem všeho a proniká vším.

A nyní oprávněná otázka, kde se potom vzalo zlo?

Podívejme se v tomto směru nejprve na přírodu. Na neporušenou, panenskou přírodu bez lidských vlivů. Vládne v ní krása, čistota a harmonie. Vládne v ní rovnováha mezi rostlinnými i živočišnými druhy za přítomnosti určité zdravé, přirozené, drsné přírodní životaschopnosti. Panenská, lidmi nedotčená příroda, se svou faunou a flórou se podobá ráji, ve kterém není přítomno zlo.

Proč tomu tak je?

Protože základní síla Páně je všemi bytostmi přírody zpracovávána v souladu s její Světlou podstatou. Je všemi bytostmi přírodního světa zhodnocována zdravým, pravým a čistým způsobem. Je využívána a zhodnocována tak, že o přírodním světě a všech jeho bytostech můžeme říci, že působí v souladu s Vůlí Stvořitele, čehož výsledkem je bez zásahu lidí pozemský přírodní ráj. To je fakt, který nelze popřít.

Tímto vysvětlením se dostáváme k neuralgickému bodu celého stvoření, k lidem, skrze něž přišlo zlo a vzniká zlo. A zlo skrze lidi vzniká proto, že Světlou sílu Stvořitele jimi proudící, nezhodnocují a nevyužívají v jejím Světlém smyslu jako přírodní svět, ale svým chtěním, myšlenkami a činy ji přeměňují na věci špatné, nečisté, nespravedlivé a duchovně prázdné.

Znamená to tedy, že zlo vzniká skrze stejnou sílu, jako dobro! Dobro je správné a čisté využívání síly Páně. Zlo vzniká zneužitím a zakalením základní síly Páně, která je lidmi vedena do nečistých a nedobrých myšlenek, slov a činů.

Znamená to tedy, že dobro a zlo nejsou a nikdy nebyly rovnocenné. Existuje jen jediná Světlá síla Stvořitele, proudící celým stvořením a vše v něm pronikající. Zlo vzniklo zakalením, znečištěním a zneužitím této síly. Je-li využívána síla Páně v jejím Světlém a čistém smyslu, může vzniknout pouze ráj tak, jak to dokazuje přírodní svět. Avšak zneužíváním této síly vzniká zlo a temno tak, jak to na zemi a v jemnějších sférách kolem ní dokázali lidé.

Po celá tisíciletí nechával Stvořitel lidí na základě jejich svobodné vůle využívat jeho základní sílu k dobrému, nebo ji zneužívat ke špatnému a nesprávnému. Nastává však doba, kdy po tisíciletích tak, jak bylo zaslíbeno, přichází Světlo Páně do blízkosti země, aby každý jednotlivec vydal účet z toho, jak hospodařil s jeho silou. Zda ji využíval k dobrému, nebo ji zneužíval ke špatnému.

Po celá tisíciletí nebyl žádný člověk v tomto směru nevědomý, protože Stvořitel se postaral o to, abychom věděli, jak je třeba správně hospodařit s jeho silou. Desatero přikázání, učení Pána Ježíše Krista, slova proroků, jakož i zakladatelů velkých světových náboženství, Poselství Grálu, to vše není nic jiného, než vysvětlení přinesená na zem ze Světla, mluvící o tom, jak mají lidé správným způsobem využívat základní sílu, aby prostřednictvím ní vytvářeli na zemi harmonii, mír, štěstí a pozemský odlesk rajských zahrad.

V současnosti převládá na zemi zlo, protože lidé všechny tyto skutečnosti ignorovali a stále ignorují. Proto se země stala říší zla, na které se temno roztahuje se suverénní, sebevědomou drzostí v domnění, že nakonec ovládne a přivlastní si celou zemi se vším, co je na ní. Temno se domnívá, že jeho vládou nic neotřese a nic ji nezastaví.

Světlo Páně však přichází k zemi ke konečnému zúčtování, spolu s nepřemožitelnými šiky Světlých bojovníků, z nichž každý využívá sílu Páně čistým a správným způsobem, zatímco temno a jeho služebníci používají tutéž sílu, avšak zakalenou a znečištěnou. Tím ale nutně dochází k jejímu zeslabení, a proto vše temné a špatné musí být nutně slabší. Proto konečný boj Světla s temnotou nemůže dopadnout jinak, než vítězstvím Světla a porážkou temna.

V této vážné a rozhodující době, ve které jde o všechno, o celé naše bytí a nebytí, musí proto každý člověk vědět, že jím proudí čistá síla Stvořitele a on ji může vést svými myšlenkami a chtěním buď dobrým, nebo špatným směrem. Záleží jen na způsobu našeho cítění a myšlení, zda tato nesmírná síla vyvolá dobro, nebo zlo.

V dnešní nesmírně vážné době, ve které jde každému z nás o všechno, mysleme s čistou radostí na to, že jsme schopni svým upřímným cítěním, myšlením a chtěním dobra bez námahy řídit jedinou, mohutnou sílu. Tato síla pak zapůsobí přesně podle druhu našeho cítění a myšlení. Pracuje sama, my ji potřebujeme jen řídit.

To vše se děje naprosto jednoduše a prostě. K tomu není třeba žádnou učenost, ani čtení a psaní. Je to dáno každému z nás. Tak, jako každý den zapínáme elektrický proud a můžeme jím svítit, sekat, řezat a dělat desítky dalších věcí, úplně stejně každý den zapínáme sílu Stvořitele svým cítěním a myšlením.

Můžeme se z toho radovat a můžeme být na to hrdí, používáme-li sílu k dobrému. Ale třesme se, pokud jí mrháme jen tak bez užitku, nebo ji používáme k něčemu nečistému a nedobrému, protože nikdo nemůže uniknout důsledkům toho, že špatně hospodaří se Světlou silou. Důsledky na nás dopadnou ať už na tomto, nebo na druhém světě a musí nám přinést bolest a strádání, protože nikomu není dovoleno beztrestně zneužívat sílu Páně ke zlému.

Abychom tedy nemuseli být při probíhajícím, konečném zúčtování dobra se zlem sražení do propasti zničení, vzchopme se konečně k tomu, abychom sílu Páně využívali pouze správným způsobem. Důsledky našich minulých pochybení v tomto směru na nás sice budou muset dopadnout, protože tak to vyžaduje Spravedlnost Stvořitele, ale naše správné využívání jeho síly už jen k dobrému, čistému a Světlému může způsobit jejich zmírnění.

Nejdůležitější však je, abychom při konečném zúčtování se vším temným a špatným, stáli na správné straně. Na straně těch, kteří využívají sílu Páně správným způsobem. Vzpamatujme se proto a urychleně učiňme tento krok. Udržujme krb svých myšlenek čistý, abychom založili mír, byli šťastní a vyhnuli se zlu.