Co by měl nutně vědět každý muž? A jaký by měl být?
Muž má být služebníkem Světla, který trpělivě a moudře tvoří a buduje ve hmotném světě. V jeho rukou spočívá vnější výstavba a rozmach. Sílu k tomu má čerpat ze Světla, přičemž z velké části mu ji má zprostředkovávat čistě stojící žena, přivádějící k Zemi záření z duchovních výšin.
Muž k tomu, aby mohl správně tvořit a formovat v hmotnosti, potřebuje tyto ženou zprostředkované síly. Toto musí každý muž pochopit, protože jen tak dosáhne štěstí a naplnění života.
Pokud stojí čistě, s rytířským nastavením v sobě, jeho dílo bude vždy doprovázeno podporou zákonů stvoření a on bude váženým, ušlechtilým mužem.
Namísto toho je dnešní muž z největší části vykořeněný a vytržený ze své jasné cesty. Potácí se z místa na místo, marně hledajíc smysl svého bytí ve vedlejších věcech.
Pro znovunalezení sebe sama potřebuje mít ujasněno, jaký je smysl jeho života na Zemi. Toto je základ, na kterém musí začít budovat.
Muž má přetvářet a formovat hmotnost skrze svou vznešenou službu Světlu. Je zde pro naplnění Stvořitelem daného zaslíbení vybudovat na Zemi odlesk našeho duchovního domova. Vytvořit na Zemi prostor, kde přebývá jen požehnání, mír a štěstí. V tomto směru mají být formována pozemská nařízení a instituce.
Pokud v tomto úsilí působí stále vědoměji a moudřeji, jeho duch sílí a on se stává skutečným správcem života a cenným pomocníkem druhým lidem na jejich cestě.
Držení této linie dává životu muže náboj síly a hrdinství. Neboť držení světlé pozemské linie vyžaduje často zápas a vyburcování všech vnitřních i vnějších sil. A právě tento zápas potřebuje být mužem podstupován vždy znovu a znovu.
I když se možná jedná o ty nejmenší věci, jejich přivedení do zdárného konce přináší vždy občerstvení a sílu stejně, jako je tomu u těch největších hrdinských činů.
Ve svém působení má být také muž ochráncem pravých hodnot. Proto se musí těmito hodnotami trvale zabývat, sám je nabývat a tím získávat moudrost v poznání Pravdy a Vůle Stvořitele.
V poznání Pravdy má stoupat stále výš a jeho nitro si má osvojit respekt a úctu k druhým lidem.
Každý muž, který se o toto snaží, může získat spojení s vysokými duchovními služebníky Světla, s rytíři Grálu. S tímto spojením má ve hmotném světě tvořit a budovat, a také hlídat vše čisté. Takovýmto způsobem se muž stane skutečným rytířem své doby na Zemi.
Jako držitel žezla správce pozemských hodnot v pozemském životě má při své fyzické smrti moudře předat toto žezlo nové generaci mladých mužů.
Každý muž, který kráčí životem s otevřeným citovým vnímáním, je přes řetězení pomocníků spojen s ideálem čistého rytířství. Toto spojení mu dává sílu a jistotu stát pevně a moudře ve svém působení.
Pevnost a moudrost však nemá být jako nějaký klenot, hýčkán a chráněn pouze k používání ve velkých věcech. Má být zužitkován i v těch nejmenších a nejvšednějších maličkostech každodenního života. Neboť jen v používání může přitékat muži posila od všech vznešených služebníků duchovního a bytostného druhu, stojících nad ním.
Žel, jen málo dnešních mužů projevuje ochotu k nějaké práci, která není jejich výdělkem. Je však třeba vědět, že i ta nejmenší práce, kterou může být nápomocný okolnímu světu, je vždy součástí i toho největšího díla. Je ale žel jen velmi málo takových, kteří jsou připraveni pracovat na něčem smysluplném, co pomáhá bližním a co je v souladu s Vůlí Stvořitele.
Další povinností muže je chránit ženu v jejím čistém a světlém působení, a v tomto ji podporovat a pomáhat jí.
Muž má být při působení ženy v její roli jejím ochráncem a zaštíťovatelem. A to i v těch nejmenších věcech. Například na půdě domova, kde muž dneška selhává.
Ačkoli se navenek chce jevit jako silný, za zdmi domova je často slabochem, který utíká před úkoly, vyžadujícími jeho vytrvalost, trpělivost a sebeovládání.
Často nedokáže přinést ani to nejmenší do domácího soužití, co by pomáhalo ženě v naplňování jejího cenného úkolu. Ať už je to jeho partnerka, jeho matka, nebo jakákoli jiná žena, vždy mu vzniká povinnost podporovat ženu v jejím vysokém úkolu.
Žel, příliš často namísto toho, aby byl podporovatelem, je muž rušitelem, který odčerpává ženě síly, potřebné k vyšším věcem.
Nezřídka se to projevuje v neúctě k čistotě a pořádku domova, v nedostatečné samostatnosti, nebo dokonce v zanedbávání sebe sama.
Muž má být silným nárazníkem pro zvládnutí všech věcí, které jemu i jeho blízkým život přinese. Má držet celou stavbu domova i společenského života, aby na těchto úrovních mohla žena rozvíjet své zářivé ctnosti.
Neúnavná živost, pohyblivost v duchovním, myšlenkovém i fyzickém směru, to je cesta, kterou se má muž ubírat, aby rostl a sílil jako osobnost.
Tak, jako celá Země volá po nastoupení ženy do jejího pravého úkolu, jako zprostředkovatelky proudů Světla, tak i v případě muže je to nastoupení cesty pevnosti, odolnosti a houževnatosti.
Jen v takovém snažení se může rozvíjet samostatnost a duchovní plnohodnotnost mužského principu.
Tak, jak žena rozkvétá v jemnosti a půvabu, muž roste a sílí v přijetí plné zodpovědnosti za světlé tvoření a budování materiální reality.
Jako důsledek věrné a čisté služby muže Světlu a Stvořiteli, pronikne do všech koutů světa mír a požehnání. Kéž by se probudilo co nejvíce takových mužů.
Milan Šupa
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