Cítíte hněv a rozhořčení? Jste rozrušení? Pozor! Je to past temna!

Obrovský zmatek lidského myšlenkového světa vytváří velkou protichůdnost názorů na vše, co se v současnosti odehrává na Zemi. Z tohoto důvodu je nitro lidí znepokojeno a rozerváno.

Je to však zkouška temna, které touží v poslední chvíli před vlastním pádem strhnout co největší počet jednotlivců do víru hněvu a vzteku, aby se ještě více zamotali do vláken svého osudu.

Toto však v žádném případě nemá být dopřáno pokušitelům, kteří zkoušejí nitro lidí. Odpovědí na tato pokušení má být důvěrou naplněná míruplnost, doprovázená poznáním, že Vůle Páně vede v této zlomové době ke svému rozuzlení všechna lidská osudová vlákna. Všechno musí být vyrovnáno, za všechno musíme zaplatit a všechno musí ukázat svou pravou tvář. Jakýkoli hněv, i ten zdánlivě spravedlivý, má být proto odsunut stranou a protipólem toho má být vždy a opět jen míruplnost a klid lidí, toužících stát věrně ve spojení se Světlem.

Míruplnost je základním naladěním, které má přestupovat veškeré cítění a myšlení lidí, toužících po Božím království klidu a míru na Zemi. Vždyť přece je to logické a jinak to ani nemůže být! Jen lidé s vnitřkem naplněným klidem a mírem se mohou stát dědici přicházejícího království klidu a míru.

Jedině míruplnost se v tuto chvíli stává velkou vítěznou silou ducha, protože jedině ona může působit jako hojivý balzám na všechny bolesti a strasti našeho světa.

Kde toto naladění míruplnosti chybí, nebo se snad pod vlivem vnějšího dění ještě v poslední chvíli ztratí, všude tam odplyne požehnání síly Světla opět vzhůru a ponechá člověka samého a bez ochrany v jeho vnitřním naladění rozrušení a hněvu. Tuto skutečnost si je třeba v dnešní vážné době neustále uvědomovat.

Míruplnost ale nemá být měkkost, nebo poddajná bezbrannost v podvolení se nedobrým přáním druhých lidí. Míruplnost má být vždy spojena s čistou věcností, se kterou se lze postavit čestně, přímo a ušlechtilým způsobem proti všemu nesprávnému v jednání těch, kteří činí nedobře.

Míruplnost znamená stát klidně a jistě v harmonii pod přílivem Světla. A proti tomu, s čím nemůžeme souhlasit, je třeba se postavit čistě věcně, bez potřeby útočnosti a chtění přesvědčit druhé k přijetí jiného postoje, než zastávají.

Míruplnost tedy neznamená vzdát se obrany a přijmout zlo jako neměnný stav světa. Míruplnost bude vždy hledat cesty harmonie ve všech situacích mezi lidmi, a to i za cenu odmítnutí podílet se na nevěcném, nebo dokonce špatném jednání vůči bližním.

Takovéto míruplnosti se pak může dostat povzbuzení a pomoci od bytostných služebníků, a také i od všech duchovních pomocníků. Podmínkou proto je vnitřní, klidné, věcné a důvěrou ve Světlo naplněné procítění všeho, co přichází. Takovéto vnitřní naladění je v současné době pro člověka nanejvýš důležité kvůli jeho spojení se Světlem, které pak může chránit jeho samého i jeho pozemský domov.

Vyzařování míruplnosti umožňuje v současnosti každému člověku spojení s nebývalou silou vysokého duchovního i bytostného druhu. Kdo chce v dnešní době jednat správně, musí od nynějška hledat pro své jednání pouze způsoby, umožňující mu trvalé spojení se Světlem, protože pouze v něm se vždy nachází Moudrost a Spravedlnost Nejvyššího.

Je něco velkého v poznání, které se má rozšířit mezi všechny lidi, že na Zemi je možné spojení se Světlem. Že Světlo své věrné chrání a pomáhá jim, pokud jen oni udrží v sobě vnitřní mír a živou vůli být pravými, čistými lidmi.

Pokud si se vší svou vroucností a opravdovostí přejeme, aby už bylo konečně na Zemi více Světla, pak základní podmínkou toho je naše vlastní naladění míruplnosti. Skrze ni, skrze míruplnost se člověk hlásí k velkému současnému Světlému dění na Zemi. Toto přinese mnoho požehnání každému, kdo je v tom živý a vroucně působící v souznění se Světlem. A přinese to zároveň požehnání všemu životu na naší planetě.

Je nejvyšší čas plně se probudit v této době velkých změn. Je čas přivádět a přitahovat k naší Zemi prostřednictvím svého vnitřního i vnějšího zjasnění, i prostřednictvím celého svého harmonicky uspořádaného života tak velmi potřebné pomoci Světla pro naše hledající bližní.