Čistota Páně přichází! Nečisté změň se, neboť zahyneš!

Nesmírně zásadní Světlé dění se již nachází těsně v blízkosti země, aby se poté, když odezní soud, stalo přítomností a realitou pro ty, kteří budou moci přebývat na zemi ve fyzickém těle.

Žijeme v době soudu a Velké očisty lidstva. O tom svědčí viditelné pozemské dění kolem nás, které je vyvoláno zvyšujícím se tlakem paprsku přicházejícího Syna Člověka. A od jisté doby se k tomuto paprsku připojil také paprsek Čistoty Páně. Čistota zesiluje působení Světla, ve kterém obstojí jen to, co je ve svém jádru ryzí a čisté. Nikdo, komu ve vyzařování jeho osobnosti bude chybět čistota a ryzost, nemůže obstát.

Zářením paprsku Čistoty Páně bude prověřen každý z nás. Bude prověřena čistota našeho nitra, čistota našich pohnutek, čistota našeho chtění, myšlení a cítění. Každý, kdo bude ve svém úsilí o čistotu schopen najít stejnorodé spojení se zářením Čistoty, bude posílen a povznesen. Kdo však zachovávání čistoty ignoruje a neusiluje o ni, bude zářením paprsku Čistoty Páně odtlačen od země do hlubin, protože jí nebyl hoden.

Všechno v lidech bude Světlem vytaženo na povrch, aby se ukázalo takové, jaké to je, aby se odsoudilo a vzápětí zřítilo. Neboť to, co bude označeno v právě probíhajícím soudu jako nehodné, už nemůže dále počítat s milostí Páně a bude to vymazáno ze zlaté knihy života.

Lidé však nechápou hluboký dosah těchto skutečností, protože kdyby to chápali, museli by se vzpamatovat a začít jednat jinak. Všechno duchovní, co je dnes jimi zanedbáváno, ignorováno a vysmíváno, by se muselo stát centrem jejich zájmu. Museli by tak učinit z obyčejných obav o další trvání svého bytí ve stvoření.

V záři přicházejícího Světla a paprsku Čistoty se ukáže, jak moc jsou mnozí vzdáleni skutečnému a čistému životu. Žít čistě a jednoduše, v radostném tvoření v souzvuku s Vůlí Stvořitele, se stává základní podmínkou dalšího setrvávání lidí na zemi. To však zdaleka není ten způsob života, jaký žije většina lidí dneška, i když jejich vlastní svědomí jim již mnohokrát ukázalo, že správný život je jen život v souladu s Vůlí Stvořitele a s harmonií jeho stvoření.

Paprsek Čistoty Páně proto přivede ke zhroucení vše, co se opíralo o nesprávné, pokřivené a nečisté pohnutky. Všechno, co v sobě neslo nepěkné a nečisté chtění.

To, co je ve svém jádru čisté, bude trvalou přítomností paprsku Čistoty posíleno, usměrňováno a povzbuzováno na své cestě ke Světlu. Před lidstvem se otevírá čas návratu k prostému, čistému smýšlení a jednání vůči bližním i vůči přírodě a přírodním bytostem.

Pod tlakem Světla nás čeká období zhuštěného prožívání, ve kterém by měl každý s plným vnitřním nasazením usilovat o změnu sebe sama v člověka čistého. Čistota Páně nám bude osvětlovat cestu, po které máme kráčet, abychom dosáhli čistoty a upřímnosti ve všem, co děláme. Neboť jen čisté, trvalé dobro, proudící z našeho nitra nás může přivést k vítězství. Proto je třeba ve svém nitru přechovávat už jen myšlenky čisté, radostné míruplnosti.

A všemu tomuto, co neodvratně přichází, má vykročit napřed ženské pokolení, protože Stvořitel stvořil právě ženy k tomu, aby se Světlo z Výšin mohlo projevovat v hmotném světě skrze jejich vyzařování ryzí čistoty a půvabu.

Ženy se ve skutečnosti měly vždy snažit především o čistou krásu svého nitra, která by zcela přirozeně přerůstala do jejich vnějšího půvabu. Tímto způsobem mají ženy šířit Světlo na zemi! Svým bytím a svou osobností, zakotvenou ve Světle a v Čistotě. Ne tak, jak to dělá většina současných žen, které se starají jen o svou vnější krásu, ale o krásu a ušlechtilost vlastního nitra nedbají.

Pravá, čistá, ušlechtilá žena světlého nitra se má stát předvojem nové doby a povzbuzením pro mužský svět. Povzbuzením pro svět mužů, který zatím stále ještě zůstává upnutý pouze na materiální uplatnění, bez vyšší inspirace k zušlechtění sebe sama i svého okolí.

Žena je Stvořitelem určen, čistý most mezi Světlými Výšinami a naší zemí! Sílu k naplnění tohoto svého vznešeného poslání mohou ženy čerpat z paprsku Čistoty Páně. K Čistotě Páně se mohou utékat pro povzbuzení kdykoli to budou potřebovat. Čistota Páně přináší ženám ochranu před vnějším světem, naplněným nízkostí a nepochopením, který bude jejich úsilí o přeměnu na novou, ušlechtilou, ctnostnou a Světlou bytost vnímat jako důvod k posměchu a k útokům.

Ale to už nebude dlouho trvat, protože všechno, co se bude i nadále projevovat jako nečisté, bude stejným paprskem Čistoty označeno a vydáno napospas spravedlivým účinkům odpovídajícího prožívání v působení zákonů stvoření. Pod tlakem Světla dochází k zesílení účinků těchto zákonů, na základě čehož začnou lidé intenzivně a na vlastní kůži prožívat, že Vůli Páně a harmonii v jeho díle stvoření se nelze protivit, aniž by jim to nepřineslo takové prožívání, na jehož základě pochopí, že jedině Stvořitel vládne nad vším, co existuje ve stvoření.

Náš svět neodvratně kráčí vstříc tomuto dění. Běda každému, kdo zůstane příliš obklopen nečistotou a nevyužije zbývající čas ke změně sebe sama v člověka čistého, dobrého a ušlechtilého. Lehostejnost vůči těmto věcem a jejich ignorování bude mít za následek, že člověk bolestně pozná, prožije a pocítí dosud nevídanou nekompromisnost požadavku naplňování Vůle Stvořitele. Toto dění se nezadržitelné přibližuje a jeho účinkům bude vystaveno celé lidstvo.