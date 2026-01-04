Buďme silní duchem! Jak na to? Zde je návod
A to proto, že se neodvíjejí od samotné vnitřní podstaty člověka – od jeho duchovní jiskry.
Neboť tuto jiskru nelze probudit ničím jiným, než všeobsáhlou, vše strhující a nepolevující vůlí k dobru. Tímto způsobem se jiskra ducha rozhoří v plamen a v nás se probudí síla a čistota ve vyciťování toho, co chce náš duch.
Naše nitro ožije a v přirozeném rozvoji svých schopností přinese zdravé vnímání světa kolem nás. Neboť tam, kde je zdravé a čisté vyciťování v člověku, tam je základ, ze kterého nakonec vždy vzejde vzestup. Duch člověka povstane a převezme svou vládu. Jasný, živý a silný svit ducha, vyjadřujícího se citem, je základem všeho. Taková je správná cesta člověka, předurčená moudrostí Stvořitele.
V porovnání s duchovně citovou živostí a z ní pramenící silou je však dnes na Zemi rozšířena pouze duchovní slabost, kterou lze pozorovat všude kolem nás. A právě slabost, či dokonce spánek ducha je důvodem mnoha obtíží, které doprovázejí lidi na jejich cestách tímto i druhým světem. Neboť ten, kdo v sobě není dostatečně duchovně citově živý, ten bude vždy přicházet o svobodu ze strany vnějších vlivů, které se kolem něho nacházejí.
Všechno ve stvoření je nutně podrobeno zákonu pohybu, což znamená, že bez pohybu vše slábne, klesá, pohasíná a upadá do naprosté bezvládnosti. A to platí i pro našeho ducha! Podstata síly a vitality člověka spočívá v hybnosti jeho ducha, který září radostnou citovou pohyblivostí, aby prostřednictvím ní tvořil a formoval okolní prostor k neustálému pokroku a zušlechtění.
Vzestup a ozdravení, které lidé hledají, spočívá jedině v obnovení vnitřní, duchovní síly člověka. Obnovení síly je však možné uskutečnit velmi snadno, neboť spočívá v probuzení vnitřní touhy po čistém a radostném naladění.
Tato touha je zároveň organicky spojena s vírou v lepší svět kolem nás. Ve víře v lepší budoucnost je obsažen vysoký cíl duchovního druhu, protože kdo ponechá vzlétnout svoje nitro vzhůru v radostné důvěře v dobrý výsledek všech věcí, k tomu začne okamžitě proudit síla Světla, aby mu pomáhala. A náš duch, naše duchovní jádro dokáže v takové chvíli úzkého spojení se Světlem vytušit nádheru svého duchovního domova.
Není nic lehčího a přirozenějšího, než mocné vnitřní vytrysknutí touhy po Světle! A síla ze Světla, vyslaná jako odpověď, ihned oživí a povznese duchovní jádro člověka i celou jeho osobnost.
Vzlet, štěstí a poznání východiska se pak okamžitě rozlije v jeho nitru. A kdyby to trvalo jen okamžik, dojde k zakotvení Světla v našem nitru, které přetrvá. A tento posilující, blažený proud z výšin může být potom kdykoli obnoven opětovným vzplanutím ducha v jeho touze po Světle a po Bohu. Může k tomu dojít kdykoli, když po tom člověk vroucně a v čistotě zatouží.
Tímto způsobem může postupně zesílit naše nitro. Může nabýt jistotu a nadšené přitakání životu. Zájem o poznávání souvislosti života, přitakání všemu, co se zachvívá v čisté tvořivosti a obohacující spolupráci, to vše jsou projevy probuzeného ducha, který směřuje ke zdraví a síle. K projevům duchovní živosti patří také vysoký cíl, vnitřní radost a snaha o trvalé zušlechtění.
Proto pryč se vším, co se vzdaluje tomuto naladění! Pryč s povrchností, dogmatismem a duchovním spánkem, které přinášejí mdlobu a slabost.
Neboť právě slabost ducha je příčinou mnohého špatného, co dopadá na lidi. Psychické problémy, tělesné nedostatečnosti, těžkopádné uvažování, nedostatek přirozené inteligence, sklony k rozdvojení osobnosti, nebo k fanatismu, to vše jsou příznaky slabého ducha. Jedině zesílení a ozdravení slabého ducha je cestou k odstranění téměř všech nemocí a strastí.
Čisté štěstí a radost, spolu s pohyblivostí citu nás trvale posilují a brání ochabnutí našeho nitra. Je to jediná posila proti úpadku a zkáze celé lidské společnosti. Neboť zdravý a silný duch může přebývat a projevovat se jen tam, kde vládne radost a chuť něco vytvářet pro prospěch bližních.
Být prostý a zdravě uvažující! To jsou projevy vůle silného ducha v pozemském těle. Zdravé a silné uvažování umožňuje přehlédnout všechno špatné, co se čas od času snaží přiblížit ke každému člověku, aby ho ovlivnilo a strhlo na nesprávnou cestu.
Ztráta pohyblivosti ducha přichází skrze pohodlnost a lenost v úsilí o samostatnost v cítění a uvažování.
Trpělivá práce na budování důvěry v dobro a Světlo, a také neustálé obnovování prožívání čisté radosti je cestou k ozdravení milionů, ještě dnes nemocných lidí. A je to také účinná prevence, kterou potřebují i všichni, ještě dnes se cítící při síle.
Držme si proto svoje nitro v trvale oživujícím naladění zdravé radosti a důvěry, že bude lépe.
Mějme se také na pozoru před jakoukoli ztrátou důvěry v sebe sama.
Každý den, byť jen na okamžik, nechme vzlétnout svého ducha vzhůru skrze vroucí touhu po Světle a po Bohu, aby se nadechl z proudů, ve kterých se nachází jásavé poselství světlých výšin. Jen tak můžeme vnitřně sílit a udržovat ve zdravém naladění svoje nitro a svého ducha.
Milan Šupa
Zosobnění principu spravedlivého boje – Háreiras!
Ze školních lavic známe bytost, kterou dávní Řekové nazývali Áres. Áres byl „bůh“ války. Také mnohé jiné dávné civilizace vnímaly existenci této bytosti a její souvislost s bojem.
Milan Šupa
Pozor na rozvazování vlastní karmy prostřednictvím druhých lidí!
Naše osudová vlákna se rozvazují dvěma způsoby. První způsob se děje prostřednictvím práce přírodních bytostí. A to například formou přírodního živelného dění, nebo nemocí, což je vždy naprosto spravedlivé.
Milan Šupa
Zabraňme úderu vlastního osudu, dokud se to ještě dá!
Lidé musí konečně pochopit, že každé hmotné dění je jen nejkrajnějším projevem tomu předchozího jemnějšího dění, protože platí, že jemné dění vždy předchází tomu, co se děje v našem hmotném světě.
Milan Šupa
Vysoký, nedostižný bytostný služebník Orkanos
Jeho hlavním znakem je volnost a svoboda. Nelze ho dostihnout a nedá se spoutat, protože jeho podstata mu dává schopnost být všude a nikde.
Milan Šupa
Pozor! Nebojujme prioritně se zlem! Budujme hlavně to dobré a světlé!
Lidé musí zásadně přehodnotit pojem „boj“, protože boj je nežádoucí! Může totiž narušovat nachystané dění ze Světla pro naši Zemi, protože Shora je v současnosti očekáváno něco jiného.
