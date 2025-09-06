Boj proti větrným turbínám jako ukázka probíhajícího Soudu v praxi
Chce je dohnat na pokraj zdravého rozumu a nakonec vyhnat z jejich nemovitostí tak, jak se to děje v případě infrazvuku a při vážných onemocněních, vznikajících v blízkosti větrných turbín.
Seznam negativních účinků je však mnohem větší. Patří sem snížená úrodnost a velký úbytek ptactva, hmyzu a zvěře. Cena nemovitostí výrazně klesá kvůli zhoršeným životním podmínkám. V Norsku, ve Švédsku, v Německu i ve Francii ruší větřené parky, a to buď v důsledku nerentability, nebo v důsledku soudních rozhodnutí pro těžké zdravotní komplikace. To však, co už na západě končí, nebo vzbuzuje velký odpor, se začíná zavádět u nás.
A toto zlo zasáhlo také naši obec, protože obcím to přináší finanční profit. Obecné zastupitelstvo v tichosti, bez veřejné diskuse, dobře si vědomé všech výše uvedených negativ a odporu veřejnosti, schválilo výstavbu větrných turbín. Proti byl jen jediný poslanec z pěti.
Takové něco však nelze udržet v tajnosti a lidé se o tom dozvěděli. Sepsali petici, kterou podepsala nadpoloviční většina obyvatel. S peticí za zrušení výstavby větrných turbín se občané zúčastnili nejbližšího obecního zastupitelstva a prezentovali ji starostovi i poslancům.
Situace byla velmi vyhrocená. Křičeli lidé a křičel starosta. Ze strany obyvatel obce padaly různé argumenty. Například: „Starosto, seděl jsi spolu s lidmi v hospodě a teď jim chceš tohle udělat?“ Nebo: „Pokud to uděláte, lidé vás budou nenávidět!“ Nebo: „Jak se zachováte a jak se podíváte do očí těm senzitivnějším, kteří zde investovali všechny své úspory do nemovitosti a nakonec v ní nebudou moci žít?“
Byl jsem tam, viděl jsem to a poslouchal jsem to. A vnímal jsem nejen to vnější, ale i to vnitřní. Vnímal jsem, jak se v tomto všem naplňuje probíhající Soud.
Velký Soud nad celým lidstvem probíhá proto, že shora k nám sestupuje Světlo Páně, aby nakonec ovládlo celou naši Zemi. Avšak přicházející Světlo tlačí k nám dolů všechno zlo, které jsme po tisíciletí vytvářeli svými city, myšlenkami, slovy a činy. Toto vše se v současnosti vrací lidstvu zpět a právě proto budeme stále více konfrontováni se zlem. A my musíme v jeho tlaku, vyvolaném příchodem Světla ukázat, co v nás je a na kterou stranu se přikloníme.
A proto na obecním zastupitelstvu, kde se projednávaly větrné turbíny bylo jasně vidět, co jsou schopni poslanci a starosta kvůli penězům udělat svým bližním. Že jsou je schopni dlouhodobě vystavit zdraví škodlivým účinkům a jsou je schopni vyštvat a vyhnat z vlastních obydlí.
A na druhé straně bylo vidět, jak se lidé pod tlakem zla, snažícím se proniknout až za zdi jejich domova museli zmobilizovat, vstát ze židle a jít bojovat za své zdraví, za svou existenci i za dobro okolní přírody. A byli tam tací, kteří přišli ze sousedních obcí, aby domácí podpořili, ale i tací, kteří bojují proti tomuto zlu principiálně a přišli domácí podpořit argumentačně.
Tak se projevuje probíhající Soud! Každý člověk se soudí sám! V tlaku Světla je donucen vyjádřit svůj postoj a ukázat, jak si stojí vůči svým bližním i vůči přírodě. Zda je schopen jít kvůli penězům bezohledně proti nim, nebo naopak, zda je schopen se aktivně postavit za dobro vlastní, za dobro druhých i za dobro přírody.
Příchozí Světlo, přinášející Soud od nás neočekává bezduché drmolení modliteb, nebo formální, institucionální zbožnost. Světlo od nás očekává činy! Činy na obranu toho, co je dobré, přirozené a zdravé! Činy odporu vůči tomu, co je špatné a co ubližuje nám, ostatním lidem i přírodě. V rostoucím tlaku Světla a v něm vyvolaném dění budou lidé donuceni ukázat, jak si v tom stojí. Budou okolnostmi donuceni, skrze postoj vůči jiným lidem i vůči přírodě, vynést rozsudek nad sebou samými.
Odteď proto nepodceňujme žádné situace, kterým jsme a kterým budeme vystaveni, protože žijeme v Soudu. A proto dbejme o to, abychom vždy stáli na straně dobra, úcty a ohleduplnosti vůči bližním, a na základě toho se stali užitečnými kameny, vhodnými pro další, požehnanou výstavbu na Světlé Zemi.
Když jsem se vracel ze schůze obecního zastupitelstva, viděl jsem lidi, jak klidně pracují na svých zahrádkách netušíce, o jakých, i pro ně samotné zásadních věcech se rozhoduje. Žel jsou takoví, a není jich málo, kteří nedokážou překročit stín vlastní pohodlnosti a lhostejnosti. Jsou zaměřeni pouze na sebe sama a svou rodinu. Nic jiného je nezajímá. Všechno ostatní je jim jedno. I to je však vyjádření postoje! I v tom spočívá Soud!
Příchozí Světlo od nás očekává, ba přímo vyžaduje velké velké vzepnutí se směrem k Dobru. Ke chtění už jen toho dobrého! Požaduje od nás vzepnutí k Čistotě! K čistotě vlastního nitra i celého života. Příchozí Světlo od nás očekává velké vzepnutí k úcty plnému, čestnému, spravedlivému a dobrotivému jednání vůči našim bližním. Očekává od nás živý, aktivní zájem nejen o svůj vlastní prospěch, ale také o prospěch celku.
Budeme-li se o to ze všech sil snažit, staneme se dětmi Světla a vybojujeme si právo na život na nové, Světlé Zemi. Svůj správný postoj však musíme osvědčit a každodenně osvědčovat v probíhajícím dění Soudu, v nejednou těžkých a složitých situacích, které nás budou nutit, abychom jasně ukázali a dokázali, na jaké straně stojíme.
Milan Šupa
Pozor na své nitro! Probíhá v něm Soud!
Nacházíme se v době rozplétání a odkládání všech osudových vláken lidí. Zasahuje to každého člověka na naší Zemi.
Milan Šupa
O vnitřním kolapsu zla a o radosti, přicházející shora
Nezadržitelně se blíží čas, kdy Světlo Syna Člověka dokončí své poslání ve stvoření a na Zemi zavládne klid a mír. Ve světlejších úrovních jemnější hmotnosti tam přebývající lidské duše radostně očekávají vítězství Světla na Zemi.
Milan Šupa
Hérferidé! Ochránkyně domova, mateřství a péče o slabší
V mytologii starověkých Řeků byla tato vznešená ochránkyně domova nazvaná Hestia. Hestia, správně Hérferidé, je ženským protipólem vládce říše přírodních bytostí Ódina. Jako každá ženská bytost má ovšem v sobě něco z vyšších sfér.
Milan Šupa
Svoboda ducha! Získejme ji pro sebe a dopřejme ji druhým!
Je čas na osobní vnitřní samostatnost a zodpovědnost za vše, co člověk cítí, myslí a koná, protože jedině v tom spočívá začátek vzestupu k pravé svobodě našeho ducha.
Milan Šupa
O vládci říše přírodních bytostí! O mocném Ódinovi!
Abychom pochopili, kdo vlastně Ódin je, kde se nachází a jaké je jeho působení, je třeba se přenést úplně na začátek.
