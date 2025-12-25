Když víra zraňuje: Jak pomoci obětem sexuálních deliktů v náboženském prostředí
Sexuální násilí je jedním z nejzávažnějších zásahů do lidské integrity a důstojnosti. Když k takovému činu dojde, obzvláště v náboženském prostředí, dopady mohou být mnohem hlubší a náročnější na odhalení. Víra, která má být zdrojem bezpečí, důvěry a útěchy, se stává zdrojem bolesti, utrpení a strachu. V praxi se můžeme setkat s tím, že komunita, do které tyto oběti a pachatelé patří, často mlčí nebo se snaží celou situaci skrýt. Pachatelé, kteří mají být morální autoritou či důvěryhodnými členy komunity, se stávají těmi, kteří zneužívají moc, sílu a důvěru ve svém prostředí.
Překážky při pomoci aneb proč je téma tak citlivé…
Oběti sexuálního násilí v církvích či náboženských skupinách čelí překážkám, které jsou nebo mohou být jinde méně časté. Mezi tyto překážky patří především autorita pachatele, kterého máme převážně v duchovních učitelích, vedoucích skupin apod. To oběti stěžuje jakýkoliv odpor nebo oznámení. Jde především o členy, kteří mají moc a jejichž slovo má velkou duchovní váhu. S tím se pojí i strach zpochybnění víry. Tyto myšlenky mohou vést oběť ke strachu, že tím poškodí církev, komunitu nebo se tímto znelíbí i samotnému Bohu. Oběť se i za svou situaci stydí, cítí se i provinile, kdy tyto myšlenky doprovází i tlak na rychlé odpuštění. Někdy se jedná především o manipulaci, tedy zahalit a umlčet oběť, nenarušit řád celé komunity, tak aby sama komunita a víra nebyla zpochybněna a nebyla narušena její pověst. Oběť v tomto případě může se svojí komunitou bojovat i na základě nedůvěry v to, co oběť sděluje. Naopak pachatel je na tomto základě chráněn a nezpochybňován. Církve a náboženské skupiny musí dát jasně najevo, že ochrana obětí má přednost před ochranou instituce. Mlčení a bagatelizace nejen zraňují, ale podporují další násilí.
Jak pomoci, když se na vás někdo obrátí?
Sexuální násilí v náboženském kontextu není problém jedné církve nebo jedné denominace. Je to téma, které se dotýká celé společnosti: důvěry v instituce, práce s mocí, ochrany zranitelných i definice duchovního vedení.
O tom, jak pomáhat obětem, musíme mluvit otevřeně — bez odporu, bez studu a bez předsudků.
1. Je důležité se nejprve zastavit, nadechnout se a naslouchat
To znamená, že je velmi důležité být přítomný a vnímat, co vám oběť sděluje. Nejde o hledání řešení, ale spíše tu pro tohoto konrétního člověka být. Věnujte plnou, nerušenou pozornost.
2. Bezpečné odpovědi aneb vím, co říct
Nehledejte důvody ani příčiny toho co se stalo. Nabídněte pomoc a podporu v této náročné situaci. Dejte vědět, že oběti věříte, a že v tom není sama. Například sdělte: „Jsem tady pro tebe.“ nebo „Rozumím, že to musí být strašně těžké.“
3. Čemu je dobré se v konverzaci vyhnout
Nesnažte se bagatelizovat, co vám oběť říká. Vyhýbejte se otázkám, které mohou více zranit a prohloubit náročnost situace např. „Proč si to neotevřel/a dříve?“ nebo „Proč sis to nechal/a líbit?“. Mohou vyvolat pocit studu a viny. Dále se nesnažte situaci zlehčovat nebo příběh dále šířit mezi ostatní.
4. Podpora
Nejdůležitějším krokem je podpora a případné vyhledání odborné pomoci, která může oběti pomoci z právního, psychologického, sociálního, zdravotního hlediska. Respektujte jeho/její tempo. Předejte kontakty na odborníky, které vás v této situaci dále navést a poradit vám, jak postupovat. Pokud hrozí bezprostřední nebezpeční (opakování činu, ohrožené dítě), volejte 158. V případě, že nejde o akutní ohrožení a oběť si výslovně nepřeje kontakt s policií, toto rozhodnutí respektujte.
5. Ošetři i sebe
Situace, se může dotknout i vás, proto je důležité pečovat a ošetřit i sebe. Vyhledej odbornou pomoc a prober emoce, které cítíš. Respektujte své limity dle toho, co nemůžete nebo nechcete udělat. Pokud chci někomu pomoci, musíme být v první řadě zdraví my. Důležité je odpočívat.
Kam se tedy mohu obrátit?
NĚKDO TI UVĚŘÍ, z. s.
Podpora obětí sexuálního násilí a zneužití moci, včetně případů v institucionálním a náboženském kontextu. Organizace staví na principu víry obětem, citlivém přístupu a pomoci s orientací v dalších krocích.
Web: https://www.nekdotiuveri.cz
Kontakt: uveden na webu (diskrétní formulář / e-mail)
ProFem – Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
Nezisková organizace poskytující krizovou, psychologickou a právní pomoc obětem sexuálního násilí. Nabízí odbornou podporu, poradenství a doprovod.
Web: https://www.profem.cz
Linka pomoci: 608 222 277
Právní linka: 777 012 555
E-mail: poradna@profem.cz
Bílý kruh bezpečí
Celostátní organizace na pomoc obětem trestných činů, včetně sexuálního násilí. Poskytuje bezplatnou a anonymní psychologickou a právní pomoc a provozuje nonstop linku.
Web: https://www.bkb.cz
Linka pomoci obětem kriminality: 116 006 (24/7, zdarma)
Persefona, z. s.
Organizace zaměřená na pomoc obětem sexuálního násilí, znásilnění a domácího násilí. Nabízí odborné sociální, psychologické a terapeutické poradenství a podporu při řešení dopadů traumatu.
Web: https://www.persefona.cz
Telefon: 737 234 078
E-mail: info@persefona.cz
Kristýna Šulová
Další články autora
