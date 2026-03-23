Letná ukázala, že Sparťané už toho mají opravdu dost,
To že Sparta není ledajaký klub dokázala účast všech jejich fanoušků s celé republiky a že to tentokrát nebyli jen ti skalní, dokládá opravdu vysoká účast možná 150 až 200 tis naštvaných sparťanských fandů, svážených i autobusy z pohraničních vesniček. Sparťanské vedení zůstalo tentokrát jen v pozadí a rozptýlené mezi fanoušky a vedení demonstrace na tribuně přenechalo tvrdému jádru fanoušků a moderování se ujal přímo šéf sparťanského kotle.
K nespokojeným sparťanům se na tribuně částečně přidal i jeden zástupce Bohemky, již ještě nadávno hrozil sestup do Národní ligy a nelze se tedy divit, že současná společenská situace se mu také zdá již neúnosná. Moderující hlavoun Sparty sice smutně připustil, že podle platných fotbalových pravidel vede tabulku ligy Slávie (o 10 bodů), ale naznačil, že by se měly vzít v úvahu i další (spravedlivější) kriteria hodnocení jednotlivých klubů, než jen výkon na hřišti.
V první řadě podle Sparty, je třeba přidat kriterium, které podle vlastních sparťanských průzkumů (notářsky ověřených) jednoznačně naznačuje, že fandové Sparty jsou inteligentnější, než fandové Slávie a při vzájemných soubojích v hledišti používají sparťané o něco méně sprostých slov než Slávisti. Se svojí troškou do mlýna se přidal i umělecký zástupce Bohemky a uvedl, že jejich fanoušci jsou nejslušnější v lize a Bohemka by neměla z toho důvodu nikdy sestoupit, naopak dostávat vyšší dotace.
Dále opět neochvějně pokračoval sparťansky hlavoun a uvedl další doplňující kriterium pro ovlivnění pořadí klubů v ligové tabulce. To, že Slavie vede o 10 bodů před Spartou je naprosto nemorální a sparťanská společnost stojící na morálních atributech, to dokonce považuje za zesměšňování soupeře. Takové rozdíly mezi soupeři v tabulce by se po potřebné změně pravidel neměly již žádnému klubu (s vyjímkou Sparty) připouštět.
No a potom je tu ještě jeden závažný problém a to jsou nehezké esemesky, které poslal jeden nejmenovaný funkcionář Slávie nejvyššímu šéfovi Sparty. Je nezbytně nutné, aby se tím zabývala disciplinární komise FAČR a Slávii bylo odečteno minimálně 15 bodů a byla tím sesazena z čela tabulky a nahrazena na čele právě Spartou s viditelně vyššími morálními hodnotami.
Teď jsem ale při čtení odlišných článků v médiích znejistěl, zda ta podivná demonstrace na sparťanské Letné byla skutečně o fotbale, nebo ne, tak se raději všem fotbalistům omlouvám a věřím, že „fotbalová“ pravidla se nebudou měnit podle požadavku jen jedněch naštvaných fandů.
Jiří Stržínek
Is the EU really as strong as Brussels politicians naively pretend?
Nebo je realita úplně jiná, nelichotivá a dalo by z mezinárodního pohledu spíše konstatovat, že význam EU již cca 20 roků trvale klesá a blíží se spíše označemí „hvězdná pěchota“.
Jiří Stržínek
Vážený pane premiére Fialo,
kde jste byl a co jste dělal v roce 2014 a později v roce 2022, kdy jste měl obrovskou příležitost začít bojovat za potřebné zvýšení nákladů na zbrojení u nás i v celé Evropě.
Jiří Stržínek
Blíží se nám zveřejnění rozhodnutí Ústavního soudu o valorizaci důchodů.
Rozhodování ústavních soudců o tom, zda je prioritní dodržení zákonů a sněmovního řádu, nebo zda přihlédnout ke tlaku vládních politiků na zohlednění prázdné státní kasy nebylo jednoduché.
Jiří Stržínek
Proč profesor Fiala a ani bankéř Síkela neposlouchají rady energetických odborníků,
jako jsou například doporučení od Jaroslava Míla, bývalého ředitele fy ČEZ a zmocněnce pro jadernou energetiku?
Jiří Stržínek
To půlroční předsednictví EU nám byl čert dlužen.
Jako by nám nestačily problémy s covidem, válka na Ukrajině a současná vysoká inflace, ještě musíme nadšeně půl roku hrát hru na řízení EU.
