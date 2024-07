Nálady českého člověka tvoří zprávy. Běda tomu, kdo je inteligentní

Ranní káva s cigárkem, lepší než hra s kašpárkem. Tuhle pitominu jsem zrovna vymyslel, ale což. K tomu kdysi patřilo i čtení novin, dnes rozkliknete internet a po přečtení titulků vás pud sebezáchovy nasměruje k trénování střelby.

Nic objevného, řeknete si. Jasně že ne, ale nálada tvoří pohled na celý den, to se odrazí ve všem, co zrovna děláte a večer? Zase nic moc, protože ne každý televizi či rádio hodil do šrotu. Naopak, provází nás toto šířené médium o rána do večera. K zasmání v něm nic moc není. Zato explozí, vražd a havárek kolik jen chcete. Do toho ještě maličko politiky, která je výbušná sama o sobě, kam jen ve světě oko dohlédne. A naše nálady? Bože, co se stane asi zítra? A tak to jde pořád dokola.

Nehodlám zde hořekovat či dělat arbitra všem zlosynům s argumentací, že taková je doba. Ano, je. Jenomže jsme její součástí. Jak z toho ven? Každá rada dobrá. Nebrouzdat na internetu? Místo televizního zpravodajství raději sledovat kanál s komediálním obsahem? Je snad nějaký? Není, jedna povrchní blbina stíhá druhou. Vlastní zábava? Kdo nemá nějaké hobby, sedí v hospodě a pindá o všem možném. Nebo nesedí a čučí do zdi. Tomu se mi taky nechce věřit. A tak aspoň čučí do mobilu. To asi ze všeho nejvíc. Nebýt mobilu, nevíme asi vůbec nic vůbec o ničem. Nová generace už taková bude. Nezná překážky, nemusí o nic bojovat. Bojuje jen o to, jak být ještě hloupější. Influeceři se jim říká, či tak nějak.

Ale znovu k věci. My Češi si prý dovedeme ze všeho udělat pr...Legraci. Nedovedeme. Kdyby ano, nevolíme ty, kteří ani politici nejsou. Volíme v drtivé většině dobrodruhy, protože oni vědí, že voličská mysl je lehce nasměrovatelná tam, kde jsou oni doma. Ve vychytralosti, kdy lump použije pseudoargument, který si méně přemýšlivý volič vezme za svůj. V podstatě si myslí, že ho populistovi půjčil. Sroste s ním. A pravdu nebere jako něco, co by jej poučilo. Nemůže ji přijmout, protože k tomu není mentálně vybaven. Podle toho preference některých stran či hnutí vypadají.

Co tím vším chci říct? Je mi líto, kam jsme dospěli my, Češi, Moravané a Slezané, to bych někoho neopomněl. Je mí líto, že tomu musím, či jsem spíše chtěl, věnovat pár zamyšlení, protože se mi nechce věřit, že na Pražském hradu máme konečně prezidenta, který má ve světě respekt, ale on má v podhradí národ, který se nechal zdevastovat jeho předchůdci. I u nás zase budou volby a nerad bych na tu pomyslnou střelnici pomýšlel taky.