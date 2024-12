Myší plnej barák. Hezké vánoce!

Řešit dilema, komu co koupit jako vánoční dárek, je pro normálního chlapa stejná marnost, jako chtít utopit rybu. Nu což, jeden nápad tady byl. Koupil jsem myši.

No nedivte se, můj kámoš je fanatik do exotických zvířat, má doma nejen krajtu. Spíš už připomíná velký kus požární hadice a on hasiče jejího hladu. Že prý té krajtě stačí jedna myš na týden? Omyl, žere jak zjednaná, zrovna tak jako její stodesetikilový chovatel. Dodám, že i chovatelka, potažmo jeho druhá žena. Jejich věc, ale moje dilema, co jim dát pod stromeček, když mě nečekaně vloni podarovali oni. Byl tedy čas na oplátku. Jen dodám, že ten kulich na hlavu co jsem od nich dostal a s jakýmsi severským znakem, jsem si vzal jednou a z cesty mi uhnul i Karlos Vémola.

Takže, pořídím raději něco jejich zvířecím miláčkům. Na korely kašlu, želvám nerozumím, ale ve Zverimexu mají myši. Hezké, bílé a rychle se určitě množí. Prostě dárek s přidanou hodnotou, rozmnožovací pud těm potvorám lze jen závidět. Stalo se. Tři páry myšek jsem těm manželům donesl. V papírové krabici. S mašlí a upozorněním, že ty akční bestie by se mohly rychle z krabice prokousat. Mám prý být bez obav, ,,my chovatelé se vyznáme, bílé laboratorní myšky jsou blbější, než jiní hlodavci. Nenapadne je to.“ Ou kej, dál je to na vás.

A taky bylo. Kámošova druhá žena se jmenuje Eva a on Adam. Fakt nekecám. Víc než vánoce jsme slavili jejich svátek. S předstihem, protože na Štědrý den hodlám být s rodinou. Jasně, že nějaká ta lahvinka padla prázdná na bok a my pak taky. Ovšem smíchy, protože jsme zrovna v telce sledovali řádění Mr. Beana. Nu což, dobře jsme se pobavili. Jenomže krabice s myškami byla prázdná. Zjistit to až po dvou hodinách a čučet do vykousané díry už k popukání moc nebylo. Tedy já se aspoň zpátky držel. Adam s Evou v jejich ráji asi budou mít veselo. Nenašli jsme ani jednu. Ostatně hledat myši v baráku je taky marnost. Zřejmě tak úplně blbé nejsou a barva ani chov v zajetí nerozhoduje. Pane jo, tohle zavání myšinou. Tito hlodavci sice nejsou moc k vidění, ale po čase dost cítit. Ještě že bydlím jinde.

Abych to moc neprodlužoval - po nějaké době jsem chovatele navštívil znovu. Takřka jsem na tu epizodku zapomněl, ale při vstupu do domu...No jasně, myši, jak jsem cítil, do té doby neulovili. Pastičky prý jsou k ničemu, myšky žijí ve zdech domu a není jich zrovna málo. Krajta dost často hladoví, protože chovateé se spoléhají na další nástrahy, jak ty potvory polapit. Tak proč utrácet prachy za jiné hlodavce, když těch vlastních mají už plný barák?

Nejsem si jist, zda ve svých loveckých úvahách chovatelé uspějí. Měli by, protože jak jsem se dozvěděl, po posledním mejdanu jeden z jejich pravidelných hostů už prý navštěvuje psychologa. Vidět bílé myšky, i když už moc nepije, je prý na pováženou. Nu což, dám si tedy panáka za ně za všechny. Jsem totiž s tímto nápadem vánočního dárku asi taky pěknej dárek. Není nad to s ním někomu dělat radost na hodně dlouho...

Tak šťastné a veselé!