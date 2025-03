Elektřina je krev naší civilizace. Z toho plyne pro ČR:

Elektrická suverenita je klíčová složka naší bezpečnosti a bezpečnost je nejdůležitější služba státu pro občany. Bezpečnost je podle Smlouvy o EU (čl.4.2) výhradní odpovědností každého členského státu EU.

Elektrizační soustava je krevní oběh státu

Na výrobu elektřiny dnes lidstvo spotřebuje sice jen pětinu energie primárních zdrojů (paliv), ale elektřina je pro každý stát jako krev pro lidské tělo. Elektřina je kritičtější než krev, protože nemáme elektrickou analogii krevní konzervy. Bez funkční elektrizační soustavy, která je pro nás „naprostou samozřejmostí“, nefunguje v naší společnosti prakticky žádný technologický výdobytek. Stačí se podívat kolem sebe: co vám a nám všem bude fungovat bez elektřiny v zásuvce, v infrastruktuře vašeho domu, obce, státu? (Voda? Jídlo? Benzin u pumpy? Topení? Mobilní síť? Peníze? ...)

Zdánlivá samozřejmost spolehlivé elektrizační soustavy klame: není jako gravitace, kterou opravdu neumíme pokazit a už vůbec se nemusíme snažit, aby i nadále fungovala.

Jablko ze stromu spadne, světlo svítit nemusí

Na rozdíl od gravitace je spolehlivá elektrizační soustava ryze výsledkem lidské inovace od konce 19. století, kdy člověk začal využívat nově poznané principy elektromagnetismu v praxi, aby došel od prvních elektrických svítilen k synchronizovaným elektrizačním soustavám. ČR je zapojena do kontinentální evropské soustavy.

Nyní spolehlivost elektrizační soustavy mohutně ničíme, bez ohledu na náklady neochvějně kráčíme pro svatý grál dekarbonizace. Dosud se mohlo zdát, že nevadí bourání řiditelných uhelných elektráren, které zajišťují, aby byla splněna základní podmínka funkce elektrizační soustavy: výkonová rovnováha spotřeby a dodávky v každém okamžiku. Na konci minulého století totiž vznikla značná rezerva elektrického výkonu díky liberalizaci trhu s elektřinou na Západě a likvidaci průmyslu na Východě. Zachraňujeme planetu masivním nahrazováním uhelných elektráren světlo- a větroelektrárnami (SVE*), které generují NErovnováhu a tak sabotují základní mechanismus fungování synchronní elektrizační soustavy.

Vpřed k záchraně planety?

Díky politické prioritě výroby elektřiny v SVE* se vždy „musí“ plně využít jejich výkon. Proto se musí měnit výkon řiditelných elektráren podle okamžitých meteorologických podmínek, které výkon SVE* určují. Řiditelné elektrárny však nesmějí „chcípnout“, aby mohly kdykoliv okamžitě výkon zvýšit podle spotřeby uživatelů nebo poklesu výkonu SVE*. Pro udržení řiditelných zdrojů na minimálním přípustném výkonu vzniklo nové odvětví energetiky, kde tzv. mařiče spotřebují elektřinu za zápornou cenu, tj. dostanou zaplaceno za to, že z ní vyrobí teplo do atmosféry jako obří fény v rámci boje proti klimatické změně údajně způsobené antropogenním CO 2 .

Zajištění evropské energetické suverenity1

Aktuální výzva Evropské rady EU zní: „bude zapotřebí ambiciózní elektrifikace s využitím všech klimaticky neutrálních a nízkouhlíkových řešení, stejně jako investice do sítí, ukládání energie a propojení na vnitrostátní i unijní úrovni“, protože EU chce „lépe chránit občany a podniky z EU před vysokými cenami energie“.

Pro ambiciózní elektrifikaci „klimaticky neutrálních a nízkouhlíkových řešení“ jsou zatím technologicky dostupné různé spotřebiče, např. elektromobily a tepelná čerpadla a na straně dodávky neřiditelné SVE* a jaderné elektrárny.

Rovněž technologicky dosažitelnými investicemi do sítí se míní radikální zvýšení kapacity pro přenos výkonu uvnitř i mezi státy, aby se elektřina vyrobená kdykoliv kdekoliv v SVE* mohla dopravit kamkoliv je třeba. To je další radikální změna kurzu vývoje elektrizační soustavy. Udělat ze spolupracujících funkčních soustav jedinou.

Analogií SVE* v lidském krevním oběhu by mohlo být všeliké vnější ovlivňování krevního tlaku a srdeční činnosti nezávisle na potřebě těla. Analogií stávající kontinentální evropské soustavy je skupina lidí (bez krevních konzerv) s možností transfuze mezi jedinci. Analogií zamýšlené plné integrace je skupina lidí preventivně napojených na mimotělní oběh.

Závěr

Elektrická suverenita je klíčová složka bezpečnosti a bezpečnost je nejdůležitější služba státu pro občany.

Bezpečnost je podle Smlouvy o EU (čl.4.2) VÝHRADNÍ odpovědností každého členského státu EU.

Proto bylo zbytečné podávat notifikaci Evropské komisi o státní podpoře nového jaderného bloku v Dukovanech 2 .

. Vláda, která podá do EK notifikaci o státní podpoře dalšího jaderného bloku, buď elektrickou suverenitu ČR za klíčovou složku bezpečnosti nepovažuje nebo si nevšimla, že Smlouva o Evropské unii stanoví bezpečnost jako výhradní odpovědnost členského státu (čl.4.2).

* Zkratkou SVE označuji fotovoltaické a větrné elektrárny. Je to podmnožina zatím neřiditelných zdrojů z množiny OZE (obnovitelné zdroje elektřiny). Do OZE patří i řiditelné zdroje jako biomasa, bioplyn. Podmnožinu SVE možná znáte jako „občasné zdroje elektřiny“.

1 Zasedání Evropské rady (20. března 2025) - závěry (bod 14)

2 EK 12.3.2025 zveřejnila své rozhodnutí o notifikaci ČR z 30.4.2024 (necelé 3 roky po přijetí notifikace od ČR):