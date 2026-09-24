Volby jako festival českých polithňupů
kde např. na kandidátkách SPD byli i členové stran PRO, Trikolóry a Svobodných. Takže celkový počet fakticky zúčastněných politických stran a hnutí byl podstatně vyšší. Nicmémě je lze všechny označit za polithňupy...
V USA totiž rok 2025 zahájil ministr zemědělství T. Vilsack již 1. ledna a se sloganem „The cooperatives build a better world!“ V následujícím projevu pak zmínil úspěchy a význam US družstev a vyzval Američany k náležitým aktivitám a ceremoniím po celý rok 2025.
Američané jsou na družstevní sektor právem hrdí, poněvadž např. elektrárenská družstva elektifikovala téměř celý venkov a nově zde zavedla internet. Historicky první US banka byla družstevní a družstva vytvářejí jednu třetinu zemědělské produkce a Družstevní město v New Yorku je další pýchou Američanů.
Nixméně američtí ministři takto obvykle vystupují až 30, září, neboť v USA se říjen od roku 1964 uctívá a oslavuje jako Družstevní měsíc USA. Rok 2025 však byl výjimkou, poněvadž ho OSN – pod sloganem „Družstva vytvářejí lepší svět!“ – vyhlásila za Mezinárodní rok dtužstev!
Družstva vytvářejí lepší svět!
Vysvětlit, jak mohou dtužstva vytvářet lepší svět je snadné. Družstvo jako ekonomický subjekt spoluvlastní – formou družstevních vkladů – vedení družsva i ostatní pracovníci, přičemž všichni mají zájem na prosperitě podniku, Takže tam jednak vzniká týmová spolupráce manažerů a ostatních pracovníků a navíc jsou při tom generovány demokracie, solidarita, spravedlnost, zodpovědnost, poctivost a důstojnost, neboť jde o funkční podmínky!!!
V tom je rozdíl od podnikání privátního, které generuje (opět charakteristicky, tzn. nikoliv stoprocentně) egoismus, bezohlednost a bezpráví, poněvadž tyto praktiky vytvářejí konkurenční výhodu!!!
Navíc existují různé formy zaměstnaneckého vlastnictví ekonomických subjektů a je vpodstatě stejné, zda zaměstnanci spoluvlastní podnik formou vlastnictví družstevních vkladů, akcií a nebo podílů (v s.r.o.).
Tyto aspekty zřejmě nejlépe pochopili a realizovali Číňané, kteří zkrachovalou marxistickou ekonomiku privatizovali zaměstnanecky. Mnozí zaměstnanci pochopitelně své zdarma nabyté akcie prodávali, a tím kdo je ochotně kupoval byli podnikoví manažeři, kteří se tak stávali novými kapitalisty. Nicméně podstatná část zaměstnanců si akcie ponechala a profitovala z dividend, takže ona týmová spolupráce fungovala a následoval neuvěřitelný rozvoj čínské ekonomiky...
Pokusy v ČR po roce 1989
Po svržení marxistů v roce 1989 byla politicky i mediálně prosazována Klausova kupónová privatizace s cílem obnovy kapitalismu; a vzhledem ke kurzu koruny např, k německé marce minimálně 1 ku 30 bylo zřejmé, že se vlastnictví prosperujících podniků zmocní zahraniční kapitál. Např. Autoškodu Mladá Boleslav koupil Volkswagen, který okamžitě zdražil nového Favorita o 100% - a do roka měl náklady zpět...
Družstevní formy podnikání prosazoval zejména předseda Slušovického velkodružstva Ing. František Čuba. Byl však tvrdě kriminalizován a trestně stíhán (Zlínsko křižovali agenti, kteří na něj sháněli jakoukoliv kompromitující informaci). Jeho družstevní kombinát byl zcela rozbit a zničen.
Dalším aktérem byla skupinka exilových sociálních demokratů, která však byla po svržení předsedy J. Horáka zcela marginalizována a vrátila se do exilu.
Ing M. Zeman se proslavil „Večírky“ v divadle Semafor, kde s Čecho-Američanem, prof. M. Zeleným, propagovali americký hit ESOP (Employée Stock Ownership Plan). NaStředozápadě USA totiž krachovaly privátní podniky a projekt ESOP umožnil, aby zaměstnanci těchto podniků výhodně získali jejich akcie, což vedlo k týmové spolupráci zaměstnanců a manažerů a k záchraně těchto podniků
Z politických stran se problematice zaměstnaneckého vlastnictví a podnikání plně věnovala Levá Alternativa (založená mj, prof. V. Říhou,, E. Bondym, poslancem P. Úhlem a s osobnostmi jako P. Kužvart, I. David). Na její konferenci v roce 1992 se však objevilo několik desítek rudých skinheadů, kteří se prohlásili za nové členy a konferenci i LA zcela ovládli (právníka P. Kužvarta jednoduše vynesli ze sálu proto, že vznesl 2. technickou připomínku)... LA postupně zanikla.
Když jsme pátrali (byl jsem členem LA 1991-92) po původu rudých skinheads, vyšlo najevo, že jde o projekt doc. R. Valenčíka z oddělení při ÚV KSČ... Vyšlo tak najevo, že zásadními odpůrci družstevního podnikání budou marxisté...
ČSSD jako „B tým“ marxistů Ze zanikající LA jsem odešel do ČSSD a když jsem jako předseda místní organizace Nuselské údolí-Vyšehrad přijímal 2 nové členy – Ing. M. Zemana a jeho přítelkyni Ivanku, byl jsem nadšen.
Varovným signálem byl vznik nové, téměř 100-členné místní organizace, jejíž členy tvořili čerství ex-komunisté... A když se sociálním demokratem na Praze 2 stal i docent R. Valenčík, bylo vše jasné...
M. Zeman na svůj ESOP totálně „zapomněl“ a věnoval se výlučně své politické kariéře. ČSSD se stala fakticky „B-týmem“ komunistů a žádné významné aktivity v oblasti družstevního a zaměstnaneckého podnikání nerealizovala. Za zmínku stojí pouze aktivita odborné komise pro bytová družstva.
Družstevní strana ČR jako epochální řešení!
Předchozí historická fakta i naprosto ostudné chování všech českých politických subjektů během Mezinárodního roku družstev OSN – a netušících nic o budování lepšího světa – dokazují, že řešením může být pouze vznik a aktivity politického družstevního subjektu, tzn. Družstevní strany ČR!!! V ČR se přitom v nejrůznějších družstevních aktivitách (družstva bytová, finanční, spotřební a výrobní) angažuje přes 800 000 občanů čili voličů. Česká Družstevní strana by tudíž měla reálnou šanci stát se nejmasovější politickou stranou v ČR a zahájit kultivaci společnosti a ekonomiky doma i v zahraničí.
(1) Příběh britské Družstevní strany /4/
https://blog.idnes.cz/stoces/pribeh-britske-druzstevni-strany-4.Bg19080802
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