SOCDEM jako užitečný idiot Karla Marxe

29. května jsem vedení SOCDEM zaslal výzvu, aby reagovali na fakt, že pojem „sociální demokracie“ je ideologicky i obsahově bezcenný výtvor marxistů. Což mj. dokazují i volební preference, beznadějně oscilující

okolo neparlamentních 2,5%. Přičemž konkurenční sociální demokracie, ČSSD Jany Volfové a Jiřího Paroubka, se na seznamu sledovaných stran ani neobjevuje. Kdyby se k tomu mohl vyjádřit K. Marx, pak by byl na sebe právem hrdý...

Vážení představitelé Sociální demokracie

Jana Maláčová předsedkyně; Lubomír Zaorálek, statutární místopředseda; Jiří Nedvěd, místopředseda; Jiří Oliva, místopředseda; Radek Scherfer, místopředseda; Ondřej Veselý, předseda Ústřední kontrolní komise; Petr Vícha, senátor;

Vážení představitelé Sociální demokracie!

Obracím se na Vás jako exčlen ČSSD (1992-2018), ze které jsem vystoupil pro zásadní nesouhlas s nástupem neomarxistů Chovance, Hamáčka a spol. Do strany jsem vstoupil jako stoupenec družstevní ekonomiky a když jsem, jako předseda MO Nuselské údolí-Vyšehrad, přijímal v roce 1992 nového člena, Ing. Miloše Zemana, byl jsem nadšen. Zeman se totiž proslavil ve Večírcích divadla Semafor, kde s Čechoameričanem prof. M. Zeleným propagovali zaměstnanecké akcionářství a tehdejší americký hit ESOP (Employee Stock Ownership Plan). Zeman, bohužel, v této klíčové problematice totálně selhal a věnoval se výhradně své kariéře. Takže v ČSSD „pragmaticky“ (neb šlo o půl milionu voličů) fungovala pouze odborná komise pro bytová družstva. Existovala sice i družstevní subkomise při Odborné komisi pro průmysl a obchod, kde jsem se pokoušel fungovat, ale bez relevantního výstupu… Efektivnější bylo angažmá v Alternativě zdola doc. I. Švihlíkové, kde např. v roce 2011 upozorňujeme na možnost zaměstnanecké transformace Českých aerolinií dle vzoru amerických United Airlines. (1)

Nyní o pojmu „sociální demokracie“ První Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) založili v roce 1869 Marxovi komplicové A. Bebel a W. Liebknecht; zda byl autorem názvu sám Marx či někdo jiný mi není známo. Politickým cílem SDAP byla paralyzace strany Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV), kterou založil v roce 1863 německý filozof a právník F. Lassalle s programem státní finanční podpory družstevního průmyslového podnikání (kterému chyběl startovní kapitál). Likvidace ADAV se marxistům zdařila po smrti Lassalla na slučovacím sjezdu obou stran v městě Gotha v roce 1875. Přijatý program, ostře kritizovaný Marxem, byl sice vítězstvím lassallovců; avšak nový název, Socialistická dělnická strana Německa (SAPD), symbolizoval revoluční převzetí moci a strana je v roce 1878 parlamentem zakázána. Po pádu Bismarcka se „socialističtí dělníci“ v roce 1890 přejmenovávají a vzniká reformně marxistická SPD (zestátňování ekonomiky po vítězství v demokratických volbách), Členové a funkcionáři družstev jsou v německé socdem vřele vítáni (neb disponují penězi), zatímco evoluční socialisté, např. K. Kautsky či E. Bernstein, poukazující na fakt, že v družstvech není nikdo vykořisťován, jsou stigmatizováni jako revizionisté a vylučováni. Marxismu se SPD oficiálně zřekla až na sjezdu v roce 1959.

Podobný vývoj prodělala i marxisty založená ČSSD, které družstevníci pořídili Lidový dům, zatímco renomovaní propagátoři družstevnictví a zaměstnaneckého podnikání – F. Modráček a prof. J, Macek – v ní byli až do roku 1921 „hanebnými“ revizionisty… Marxismu se ČSSD oficiálně zřekla až na sjezdu 1930 a v tomto období byl rozvoji družstevního a zaměstnaneckého podnikání údajně vyhrazen jeden sjezdový den. Vývoj v letech 1939-1989 je znám a na prvorepublikové tradice se pokoušeli při obnovování polistopadové ČSSD navazovat S. Klaban a J. Horák. Jejich následníci, M. Zemanem počínaje a M. Šmardou konče, prosazovali pouze různé varianty Bismarckova sociálního státu.

Předchozí fakta jsem zmínil především proto, aby bylo zřejmé, že pojem „sociální demokracie“ je obsahově bezcenný výtvor marxistů, který jen dle toho, kdo byl právě u moci, reprezentoval celou škálu vzájemně rozporných ideologií – marxismus, evoluční socialismus, sociální stát i neomarxismus (Hamáček)… A všichni byli sociální demokraté!

Vážení představitelé Sociální demokracie. I přes předchozí fakta jsem si přečetl vaše programové návrhy a upřímně řečeno, byl jsem zděšen! Příčinou bylo, že ve vašem poměrně pestrém materiálu se ani jednou nevyskytlo slovo družstvo nebo družstevnictví! Dokonce ani z piety…, Vždyť nebýt tiskařského družstva, které ČSSD darovalo Lidový dům, tak jste dnes „bezdomovci“… Strašnější je to o fakt, že vy ani netušíte (anebo jako neomarxisté zatajujete???), že Valné shromáždění OSN – pod heslem „Družstevní podniky budují lepší svět!“ – vyhlásilo letošní rok 2025 jako Mezinárodní rok družstev! (2)

A vy mlčíte, místo abyste se od počátku zapojili do této kampaně a vysvětlovali občanům, že zatímco privátní podniky charakteristicky (čili ne stoprocentně) plodí egoismus, bezohlednost a bezpráví (poněvadž jde o konkurenční výhody), tak naproti tomu družstva charakteristicky generují demokracii, solidaritu, spravedlnost, poctivost, zodpovědnost, důstojnost a týmovou spolupráci (!!!) V případě družstev totiž jde o funkční podmínky!

A poněvadž parlamentní volby budou v říjnu, prozradím Vám další zajímavé „tajemství“. Ač to připadá neuvěřitelné, tak v „imperialistických“ USA se měsíc říjen již od roku 1964 oslavuje jako americký družstevní měsíc… Vyhlašuje ho vždy koncem září ministr zemědělství, který zdůrazní význam družstev pro USA, oznámí vlastní slogan a vyzve po dobu října k náležitým oslavám a ceremoniím. Loňské oslavy probíhaly pod heslem „the Future is Co-operative!“ (3)

Jako třetí družstevní raritu zmíním britskou politickou stranu the Co-operative Party! (4). Britská Družstevní strana vznikla v roce 1917 a měla i svého premiéra (G. Brown). V loňských parlamentních volbách nominovala 44 kandidátů, z nichž bylo 43 zvoleno za poslance! Čili úspěšnost 99,7 %! Nicméně Britové je považují za labouristy… Příčinou je britská legislativa, dovolující občanovi členství ve více stranách současně; přičemž politická strana může být kolektivním členem jiné strany. Takže labouristé v Družstevní straně zajišťují, že the Co-operative Party je – spolu s organizacemi ekologů, barevných Britů či LBGTQ – kolektivním členem (původně reformně marxistické a nyní neomarxistické) the Labour Party; zatímco kolektivními členy the Co-operative Party jsou mj. družstva fanoušků fotbalových klubů … (5)

Vážení představitelé Sociální demokracie. Vzhledem k předchozím faktům i k tomu, že parlamentní volby budou až v říjnu, (přičemž kandidátní listiny musejí být podány nejpozději 66 dnů před volbami, tzn. do konce července), tak stále existuje historická šance transformovat Váš skomírající marxistický projekt v perspektivní, a dokonce i ve vládní subjekt!!! Muselo by se však (vzhledem k časové tísni) postupovat bez prodlení. A jako logické i reálné se nabízejí následující kroky:

1. Neprodlené přejmenování zkompromitované Sociální demokracie na Družstevní stranu ČR. Se změnou názvu politické strany, která se – spolu se zasláním upravených Stanov – ministerstvu pouze ohlašuje, již máte nedávnou zkušenost. A jako nejrychlejší legální postup se nabízí

a) Neprodlené usnesení předsednictva SOCDEM o vyhlášení elektronického referenda o změně názvu Sociální demokracie na Družstevní stranu ČR.

b) Spolu s argumentací pro změnu názvu včetně přijetí tradičních družstevních hodnot (tzn. demokracie, solidarity, spravedlnosti, zodpovědnost, poctivosti a důstojnosti), lze diskutovat i o ideologii Družstevní strany ČR; a v tomto případě se nabízí A. Einsteinem akceptovaná Platónova triáda – Pravda, Dobro a Krása.

c) Elektronické hlasování by mělo obsahovat i otázku pro případ neúspěchu v tom smyslu, zda jsou stoupenci přejmenování ochotni se stát členy Družstevní strany ČR. založené separátně.

2. Neprodleně navázat spolupráci s Družstevní asociací ČR (DAČR).

a) Prodiskutovat možnosti umístění členů DAČR na kandidátní listiny Družstevní strany ČR

b) Prodiskutovat možnosti účasti Družstevní strany ČR na ceremoniích a dalších akcích v rámci Mezinárodního roku družstev 2025

c) Prodiskutovat s DAČR vytvoření organizace podporující a zastřešující formy zaměstnaneckého akcionářství či podílnictví (v s,r.o.) a fungující v rámci DAČR.

d) Přizvat DAČR ke spolupráci na koncipování programu Družstevní strany ČR v oblasti rozvoje družstevního a zaměstnaneckého podnikání.

3. Neprodleně navázat kontakt s britskou the Co-operative Party a nabídnout jí prezentaci v rámci předvolební kampaně Družstevní strany ČR.

Vážení představitelé Sociální demokracie. V případě, že se rozhodnete tuto historickou šanci nepromarnit, rád se pokusím přispět k jejímu úspěchu; byť mé možnosti jsou omezené (*1947, vyučený televizní mechanik, celoživotní dělnická praxe v rámci oboru,; dlouhodobě publicistika včetně Práva lidu; blog iDnes, angličtina pouze pasívně....

S pozdraven a přáním úspěchů i zdraví

Fantišek Stočes

PS. Zatímco Jana Volfová reagovala neprodleně (viz blog „ČSSD versus Družstevní strana“: „Dobrý den, mnohokrát děkujeme za výzvu a nápady. S názvem strany i programem jsou všichni členové a příznivci spokojeni. Proto nehodláme nic z toho měnit. Přejeme hodně zdraví a úspěchů. Jana Volfová, https://blog.idnes.cz/stoces/cssd-versus-druzstevni-strana.Bg23110011 soudružka a soudruzi ze SOCDEM již 38 dní mlčí kako hrob...

