„Slepence“ by měly zkvalitnit politickou scénu!
Nicméně poté, co vešlo ve známost, že na kandidátních listinách SPD jsou i členové jiných stran -- konkrétně PRO, Trikolóry a Svobodných -- vypukla vřava. Kritikové poukazují, že jde fakticky o koalici 4 stran a o podvodné vyhýbání se potřebným 11%, které potřebuje koalice 3 a více stran získat pro vstup do Poslanecké sněmovny, zatímco nekoaličnímu „slepenci“ SPD stačí pouhých 5 %. Strana Volit Česko podala celkem 28 těchto žalob ve všech krajích. Soudní výroky (v Praze, Pardubicích a Ústí nad Labem) však „slepence“ – a zcela po právu – legalizovaly,
I laický pohled do Zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky totiž k závěru, že se kritikové „slepnců“ trapně mýlí. Konkrétně jde o § 32 Náležitosti kandidátních listin (1) kde se uvádí, že „Kandidátní listina obsahuje… b) Název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení… c) jména a příjmení kandidátů, ... název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí…“ A jde-li o koalici, je uveden „název polické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,“ Není zde evidentně žádná podmínka, že kandidát musí být členem strany či hnutí za které kandiduje nebo, které ho navrhly.
Potvrzuje to i § 38 Hlasovací lístky… „(1) Na každém hlasovacím lístku musí být mj. uvedena… příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo skutečnost, že kandidát je bez politické příslušnosti. U koalice je nutné uvést, které politické strany nebo politické hnutí ji tvoří, a u kandidáta uvést, která politická strana nebo politické hnutí ho navrhlo.,“ Výraz „příslušnost k určité politické straně“ pak znamená onen údaj o členství v politické straně či hnutí uvedený předešle v kandidátní listině!
Zákon je evidentně vysoce demokratický a umožňuje, že kandidát na poslance nejenže nemusí být členem politické strany či hnutí za které kandiduje (čili bezpartijní), ale dokonce může být členem i jiné politické strany či hnutí. Pouze to musí být zmíněno a jeho kandidatura je tedy záležitostí pouze jeho osoby a subjektu, který ho na kandidátku postavil Navíc je zjevné, že „slepence“ mohou vytvářet nejen samostatně kandidující strany, ale dokonce i strany v koalicích! Takže žaloby proti „slepencům“ by neměly mít šanci uspět a zatím se tak jednoznačně dělo. (2)
Právník Zdeněk Koudelka, který se spolupodílel na tvorbě zákona, považuje za zásadní rozdíl fakt, že „V koalici jsou členské strany samostatné právní subjekty, a po volbách se zpravidla rozejdou do různých poslaneckých klubů.“ (3) Z toho plyne, že např. eventuální poslanci PRO, Trikolory a Svobodných mohou být členy poslaneckého klubu SPD (a v jeho rámci mohou eventuálně utvářet stranické frakce), ale nesmějí vytvářet poslanecké kluby svých stran, které ve volbách nekandidovaly jako samostatné právní subjekty!
Motivem této legislativy je především potřeba rychlého vytvoření funkční vlády, V ČR totiž mohou být členy politických stran pouze občané. Na rozdíl mj. od Velké Británie, kde (kolektivními) členy např. Labour Party jsou organizace Zelených, LGBT. Barevných Britů, ale i Družstevní strana (the Co-operative Party); přičemž kolektivními členy Družstevní strany jsou mj. družstva fanoušků fotbalových klubů…V případě volebního vítězství je pak Labour Party schopna neprodleně sestavit vládu, poněvadž (obvykle) nepotřebuje koaliční partnery a nemusí se s nimi dohadovat.
I z těchto důvodů česká legislativa zvýhodňuje právě koalice! Např strany v koalici Spolu by při samostatné kandidatuře ve volbách 2021 musely získat každá minimálně 5 %, (dohromady 15 %) což by TOP 09 i KDU-ČSL nejspíš nesvedly a v parlamentu by chyběly. Jako trojkoalici jim však stačilo získat dohromady jen 11 % (čili každé straně pouze 3,66 %). Podobně zafungovala i dvoukoalice PIRSTAN, ve které se pod pěti procenty potáceli STAN, ale jako koalici jim postačilo celkem jen 7 % (místo individuálních minimálně 2x 5%).
Předchozí volby 2021 jako karikatura demokracie
V posledních parlamentních volbách propadly hlasy celkem 24 politických stran. Z toho 6 politických stran získalo alespoň 0,5 % hlasů a měly by tak mít logicky právo na vlastní poslance (při celkem 200 poslancích je na zisk jednoho poslance potřeba 0,5 %). Byly to: Přísaha (4,68 % - 251 562 hlasů), ČSSD (4,65 % - 250 397), KSČM (3,60 % - 193 817), Trikolora (2,76 % - 148 463), Volný blok (1,33 % - 71 587 voličů), Strana zelených (0,99 % - 53 343 voličů), Hlasy jejich voličů pak byly proporcionálně přiděleny stranám parlamentním, které si tak přilepšily celkem o 18,01 %, a o 37 poslanců…
Připomenuty budiž i výsledky zbývajících politických stran, tzn.: Otevřeme ČR normálnímu životu (0,40 % - 21 804 voličů); Švýcarská demokracie (0,31 % -16 823); Moravané (0,26 % - 14 285); Aliance pro budoucnost (0,21 % - 11 531); Koruna Česká (monarch. Strana) (0,16 % - 8 635); Hnutí Prameny (0,15 % - 8 599); Urza.cz: Nechceme vaše hlasy (0,12 % - 6 775); ALIANCE NÁRODNÍCH SIL (0,09 % - 5 167); SENIOŘI 21 (0,06 % - 3 698); Moravské zemské hnutí (0,03 % - 1 648); Levice (0,01 % - 639); Volte Pr.Blok www.cibulka.net (0,01 % - 586). Celková disproporce se tak zvýší na 19,74 % a 1 069 359 propadlých hlasů!
Při 5 414 637 platných hlasech pak z celkového skóre voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021 plyne, že parlamentní strany si přilepšily o celkem 39 poslanců čili o 19,74 %. Vítězná koalice SPOLU, (složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09) získala 27,79 %, ale má 71 poslanců; tzn, o 16 poslanců více než odpovídá jejímu volebnímu výsledku! Druhé skončilo hnutí ANO: 27,12 % - 72; a má tedy o 17 poslanců více! Třetí skončila koalice PIRSTAN (složená z Pirátské strany a STAN): s 15,62 % a 37 poslanci; a má tak o 6 poslanců více. Poslední parlamentní strana, SPD, získala 9,56 % a 20 poslanců, a přilepšila si o 1 poslance. (4)
Podstatné je, že celkem 1 069 359 voličů nemá v Poslanecké sněmovně své zástupce! Šli k volbám zbytečně; a navíc jejich hlasy získaly i strany, které by nikdy nevolili!
Současná praxe je devastující, poněvadž volební zákon umožňuje, aby se do poslanecké sněmovny dostala nejen vedení velkých politických stran, ale i jejich komplicové z (původně) nevolitelných míst kandidátek, kterým se říká „podržtaškové“. Na druhé straně zde absentují mj. vlastenecké, elity mnoha menších či malých stran a hnutí. Což vede k úpadku personální kvality Poslanecké sněmovny i vlády ČR, a navíc umožňuje stranickým vůdcům prosadit své zájmy bez ohledu na politické či ekonomické škody pro ČR!
Přímo exemplární byly volby 2021, po kterých parlamentní „podržtaškové“ prosadili do funkce ministra financí absolventa elektrotechnické fakulty; do funkce ministra práce a sociálních věcí absolventa Mendelovy univerzity v Brně v oboru rostlinolékařství (specializace ochrana rostlin), zatímco ministra zemědělství imituje absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a znalec teologie a historie; ministrem pro místní rozvoj se stal univerzitní student teologie a knihovnictví, který nakonec absolvoval informační studia; do funkce ministra zahraničí se obětoval „vlastenec“, který před vstupem do politiky „rozvíjel kariéru v soukromém sektoru v oblasti informačních technologií v bankovnictví.“; funkci ministra obrany vykonává absolventka magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se zaměřením na Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze... Nu a funkci ministra vnitra vykonává absolvent historie a němčiny na Jihočeské univerzitě, který evidentně postrádá elementární dávku právního vědomí; z čehož se – v zemi, kde je zapovězen trest smrti – sám usvědčil obrovským bannerem s mrtvolou prezidenta jaderné velmoci, visícím na budově svého ministerstva…
Není pak divu, že takové persony – které mj. dramaticky znehodnotily českou korunu – přijmou „dar“ v podobě kryptoměny (bitcoinů) v ceně jedné miliardy korun a pocházejících z trestné činnost, přičemž „nezištným dárcem“ oné miliardy je vyučený zámečník, odsouzený v roce 2017 k devíti letům vězení za zpronevěru, obchod s narkotiky a nedovolené držení zbraní. (5)
Politické, ekonomické i občanské škody, způsobené profesionálně i mravně nekompetentními personami, pobírajícími ministerský či poslanecký plat, lze označit za bezprecedentní. Například je – na rozdíl od US ministra zdravotnictví R. Kennedyho (6) – vůbec nezajímá zločinný původ covidu-19, na který zemřelo 50 000 českých občanů (7) a další umírají na rakovinu, nejspíše způsobenou očkováním experimentální vakcínou. (8) Skandál nevyvolala ani informace, že vakcínám v hodnotě 3 miliard korun prošla záruka a musely být znehodnoceny. A nezajímá je ani dramatický pokles porodnosti (7), astronomické ekonomické škody, ani hrozba další, a ještě smrtonosnější pandemie. (8) Navíc státní dluh za vlády Petra Fialy narostl o skoro 1,2 bilionu korun. Na konci roku 2021 byl 2,46 bilionu, v roce 2025 už přesahuje 3,6 bilionu korun. Vládu premiéra P. Fialy tedy lze oprávněně hodnotit jako nejhorší vládu v historii České republiky.
Alarmující je pak skutečnost, že politické strany, které ji vytvořily a podporují – tzn. ODS, TOP-09, KDU-ČSLplus STAN a Pirátskou stranu – by (dle agentur Kantar, STEM, IPSOS, NMS, a Median (10) aktuálně volilo v průměru 39,5 % voličů. Navíc je tato podpora stabilní v čase, bez ohledu na skandály; a neovlivnil ji ani bitcoinový malér...
Voličům lze doporučit, že pokud chtějí hlasovat pro některou z nynějších vládních stran – včetně ex-vládní Pirátské strany, (jejíž jeden ministr byl sesazen pro neschopnost a druhý dezertoval do ODS) – pak je to jejich občanské právo a dalšího komentáře netřeba. V nynějších a historicky skutečně významných volbách by pak měl každý volič hlasovat zodpovědně a především tak, aby jeho hlas nepropadl! Což se týká potencionálních voličů malých stran, které absolutně nemají šanci získat alespoň 5 % a jejichž politikové navíc propásli šanci figurovat na kandidátkách budoucích parlamentních stran. Samozřejmě, že to nelze požadovat od vedení těchto straniček
Budou volby 2025 zpochybněny?
Poté, - co soudy v Pardubicích, Praze a Ústí nad Labem odmítly žaloby proti „slepencům“ jako neodůvodněné - „vybuchla bomba“ v Českých Budějovicích, kde jihočeský krajský soud 6. září rozhodl opačně! Kandidátky SPD a Stačilo! prý obcházejí zákon, neboť své kandidátní listiny neoznačily jako koaliční, což ve volbách nastavuje nerovné podmínky! Přičemž návrhy na zrušení kandidátek zamítl, aby se vyhnul razantnímu zásahu do voleb!!! (12)
Jihočeský krajský soud však do voleb zasáhl, a to vysoce razantně!!! Jednak nabídl právní argument politickým konkurentům, aby mohli na SPD a Stačilo! podat žaloby po volbách! A současně informoval voliče SPD a Stačilo! že jejich hlasy propadnou!
Je naprosto neuvěřitelné, že krajské soudy dokážou ve stejné a neprosto jednoduché kauze učinit opačná rozhodnutí! Přitom Zákon o volbách do Poslanecké sněmovny je zcela srozumitelný a jednoznačný! Občany pak musí jímat hrůza při pomyšlení, co se asi děje v kauzách složitějších…
|
