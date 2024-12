Evoluční defekt Západu je existenční hrozbou pro civilizaci

Škody, které vývojová porucha Západu – vytvořená Marxem a marxisty – dosud způsobila pozemské civilizaci, jsou alarmující. Patří mezi ně 1. i 2. světová válka, hospodářské, surovinové a finanční krize a dokonce i

pandemie covidu-19 včetně války na Ukrajině s rizikem války jaderné… Západ je z tohoto hlediska vysoce chorobnou civilizací a jeho kauzální terapie by měla být neprodleně zahájena. K tomu je však potřebné vytvořit armádu kvalifikovaných terapeutů i funkčních institucí Takže další pokus...

Vážený pan

JUDr. Jindřich Rajchl

Předseda strany Právo, Respekt, Odbornost

Věc Nabídka projektu transformace PRO v dějinotvornou stranu a základ internacionály těchto stran v rámci Západu i globálně.

Vážený pane předsedo, jako exčlen ČSSD (1992-2018) jsem do EP – i přes vědomí, že jde o propadlý hlas – volil Vaši kandidátku, Z celého politického spektra – v Praze kandidovalo celkem 38 politických subjektů (některé byly v koalicích) – však asi jako jediní usilujete o seriózní řešení závažných společenských problémů (covid-19, energetická i zahraničně politická krize apod.). Takže byste si zasloužili i statut významné parlamentní a vládní strany.

Taková strana by však měla disponovat i potřebnou a realistickou ideologii včetně souvisejících programových hodnot, což Vaší straně chybí; a z názvu Právo Respekt Odbornost ani koncepčně nevyplývá. Navíc hlavním zdrojem voličských preferencí Vaší strany, oscilujících okolo 2 %, je především Vaše občanské charisma.

Níže se Vám, vážený pane předsedo, proto pokusím nabídnout variantu, v níž by se strana PRO transformovala nejen v respektovanou vládní stranu, ale dokonce i v základ významné mezinárodní Internacionály politických stran s perspektivním programem a ideologií.

Úvodem si dovolím tvrdit, že dosavadní pokusy o řešení současných problémů Západu jsou jen ad hoc a pouze symptomatické. Nereflektují totiž fakt, že zdrojem těchto problémů je závažný evoluční defekt západní civilizace (zahrnující Evropu a Severní Ameriku). V důsledku této vývojové poruchy je Západ – který nesporně vyvolal tragédie v podobě obou světových válek i světových hospodářských krizí, a s vysokou pravděpodobností rozpoutal i pandemii covidu-19 a hazarduje dokonce i s válkou jadernou – až chorobně agresívní.

Přitom se od počátku první průmyslové revoluce Západu nabízela mnohem kulturnější vývojová varianta; byla však zmařena Marxem a marxisty (příslušná historická fakta a důkazy uvádím v příloze pod textem).

Důsledkem marxisty deformované evoluce i hlavní příčinou současných problémů je především realita, že v západní ekonomice převládá s až 95 % privátní typ podnikání, který charakteristicky (tzn. ne vždy či stoprocentně!) generuje egoismus, bezohlednost, nepoctivost a bezpráví! Příčinou je, že tyto praktiky jsou v tržním prostředí konkurenční výhodou (např. delší pracovní doba za nižší mzdy nebo korupce v boji o veřejné zakázky apod.)!!! Na lokální, národní i mezinárodní úrovni jsou navíc účelově vyvolávány krize – finanční, ekonomické, surovinové, energetické; a dokonce i zdravotní či válečné – jejichž základním motivem je opět finanční zisk.

Naproti tomu v průměru pouhých 5 % západní ekonomiky tvoří družstevní typ podnikání, který (rovněž charakteristicky) generuje demokracii, solidaritu, spravedlnost, zodpovědnost, poctivost a důstojnost, poněvadž to jsou jeho funkční podmínky!!! Navíc zde vzniká fenomén, jehož význam znají mj. sportovci kolektivních sportů, a kterým je „týmový duch“, čili týmová spolupráce.

V rámci Západu tyto aspekty nejvíce vnímají USA, které v roce 1964 vyhlásily říjen za národní Družstevní měsíc. Od tohoto data každý ministr zemědělství vystoupí koncem září s prohlášením o významu družstev pro USA, připojí vlastní slogan a vyzve po dobu října k náležitým ceremoniím i aktivitám. Pro letošní Družstevní měsíc 2024 zvolil ministr T. Vilsack slogan „The Future is Cooperative!“ čili „Budoucnost je družstevní!“ (1)

Navíc USA – kde marxismu „pšenka nekvetla“ – mají být na co hrdé. Jen letmo: první finanční družstvo, Filadelfskou kontribuční pojišťovnu, založil Benjamin Franklin se svými spolupracovníky roku 1752 a jejich pojišťovna, přispívající na likvidaci domovních škod způsobených požárem, funguje dodnes. Elektrárenská družstva v období 1930-1945 elektrifikovala celý venkov USA a družstva telekomunikační venkovu zpřístupnila mj. internet. Oblíbené družstevní banky, Credit Union, poskytují nejvýhodnější úroky z vkladů i půjček. V zemědělství zajišťuje 30% produkce družstevní sektor. Družstevní město Coop City v New Yorku s téměř 40 000 obyvateli zase symbolizuje přednosti družstevního bydlení. A zde jsou i důvody, proč se USA nepodílely na vzniku 1. ani 2. světové války!

Mimořádně zajímavý politický subjekt pro podporu družstevního podnikání vznikl v roce1917 ve Velké Británii a je jím the Co-operative Party (2). V letošních parlamentních volbách 2024 britská Družstevní strana nominovala 44 kandidátů, z nichž bylo 43 zvoleno za poslance… Což je impozantní úspěšnost 97,7 %! Problémem je, že je britské statistiky i média označují jako labouristy…

Příčinou je specifická britská legislativa, dle níž se poslancem stává pouze vítěz volebního okrsku a která rovněž umožňuje fyzické osobě členství ve více stranách současně, a navíc kolektivním členem politické strany může být i jiná politická strana. Toho využili v roce 1927 labouristé a formou dohody v Chelltenhamu prosadili nepřátelské převzetí Družstevní strany. Přitom původním motivem dohody bylo, aby si strany ve volebních okrscích nestavěly protikandidáty, neb o to snadněji vyhrál konzervativec. (3)

The Co-operative Party je tak (spolu s odbory, organizacemi Zelených, LGBT apod.) kolektivním členem dnes již fakticky neomarxistické the Labour Party. Na druhé straně kolektivními členy Družstevní strany jsou mj. v Británii populární družstva fanoušků fotbalových klubů.

Vážený pane předsedo, pokud se připustí existence evolučního defektu západní civilizace, pak je logické, že relevantním subjektem pro jeho vnímání i řešení by měla být Internacionála národních Družstevních stran. Vznik Družstevní strany ČR s adekvátním programem, hodnotami a ideologií by se tak stal historickým mezníkem globálního významu.

Družstevní strana ČR; její hodnoty, ideologie a program

Preferovanými hodnotami Družstevní strany ČR, podle nichž by měla fungovat společnost i ekonomika, by měly být logicky hodnoty družstevní, tzn. demokracie, solidarita, spravedlnost, zodpovědnost, poctivost a důstojnost.

Ideologie Družstevní strany ČR Jako ideologie, v níž by měly být družstevní hodnoty zkoncentrovány a sladěny, se nabízejí původní ideje Platóna, které akceptoval i geniální fyzik A. Einstein se slovy: „Ideály, které přede mnou zářily a znovu a znovu mě naplňovaly radostnou životní odvahou, byly pravda, dobro a krása.“

Program Družstevní strany ČR Kromě standardní agendy – od komunální úrovně až po mezinárodní problematiku – by unikátní programovou agendou Družstevní strany ČR mělo být řešení problematiky evolučního defektu západní civilizace a jeho důsledků pro ČR i zahraničí. Což samozřejmě zahrnuje podporu a kultivaci stávající družstevní ekonomiky a její expanzi i rozvoj (tzn. družstev plus podniků vlastněných zaměstnanci např. formou zaměstnaneckých akcií) a rovněž podporu a kultivaci společenských forem, které by měly na družstevních hodnotách rovněž fungovat (sportovní oddíly, společenské organizace, spolky apod.).

Pokud jde o stávající privátní českou ekonomiku, pak vedle její přirozené podpory se jeví žádoucí i její kultivace formou instantních postihů, zejména v případech bezohlednosti a bezpráví. V Číně zavedli pro korumpující podnikatele i zkorumpované státní úředníky trest smrti. Takže podnikatelům, usilujícím o prosperitu nezbylo, než se prosadit na trhu kvalitnější produkcí a Čína následně zaznamenala obrovský ekonomický rozvoj. V ČR pak z forem trestů za podobné přečiny přicházejí v úvahu drastické ekonomické postihy plus nekompromisní odnětí svobody.

Významným cílem zahraniční agendy by mělo být – ve spolupráci s britskou the Co.operative Party – iniciování vzniku sesterských Družstevních stran a zformování družstevní Internacionály,

Voličů (i potenciálních členů) by Družstevní strana ČR měla mít dost. Nepočítaje družstevní sympatizanty, pak jenom počet bytů spravovaných bytovými družstvy a SVJ činí 650 000. Spotřební družstva mají 130 000 členů. Kampeličky (než je ČSSD a KSČM legislativně zničily), měly přes 75 000 členů a rostly. Výrobní a zemědělská družstva čítají asi 50 000 členů. Ty všechny je možné oslovit a jejich adresy jsou veřejně dostupné. Určitě by byla nápomocna i jejich centrála Družstevní asociace ČR. Jistě by se podařilo získat i sympatie mnohých sportovců kolektivních sportů i jejich příznivců. V takovém případě jsem ochoten zapojit se do práce příslušného stranického týmu.

Vážený pane předsedo, z předchozích dat vyplývá, že pokud by se strana PRO dokázala rychle přejmenovat na Družstevní stranu ČR, neprodleně navázat kontakty s Družstevní asociací ČR i s britskou Družstevní stranou a současně po britském vzoru iniciovat vznik družstev fanoušků sportovních klubů, pak by v příštích parlamentních volbách odebrala značné procento voličů všem kandidujícím stranám, přičemž o nejvíce voličů by přišlo samozřejmě ANO, Takže cesta do Strakovy akademie by byla otevřená….

PŘÍLOHA

Vina Marxe a marxistú za vznik i progresi evoluční anomálie Západu

Se vznikem trhu a počátkem 1. průmyslové revoluce se formovaly a rozvíjely tři typy ekonomických subjektů, přičemž každý z nich generoval své charakteristické vlastnosií

Tradičním typem byla ekonomika spolková, kdy např. církve vlastnily polnosti a lesy, obce vinohrady, města, (popř. stát) provozovaly polici, vězeňství, infrastrukturu apod. Tento typ vyžadoval od zaměstnanců pracovní způsobilost a loajalitu a charakteristicky – tzn. že ne vždy či stoprocentně – generoval protekci (mj. dle náboženské víry, politického názoru či příbuzenského vztahu) případně korupci (při konkurenci o pracovní místo), avšak neúčastnil se tržní konkurence.

Na tradice středověkých cechů navazovalo a prosazovalo se flexibilní a predátorské privátní podnikání, disponující startovním kapitálem. Tento typ podnikání charakteristicky generoval egoismus, bezohlednost, nepoctivost a bezpráví, poněvadž byly konkurenční výhodou na trhu (dlouhá pracovní doba, nesprravedlivě nízké mzdy zaměstnaných dělníků, žem i dětí; a rovněž korupce v boji o veřejné zakázky, majetky apod.).

Současně se sdružovali – a na tradice ranných křesťanských obcí i středověkých cechů navazovali – občané, kteří se oprošťovali lidských nectností jako sobectví, závist, lakota, nepoctivost, podezíravost, proradnost apod. Takováto komunita pak byla schopna spojit finance a zřídit i provozovat výrobní, spotřební či finanční družstvo a na trhu úspěšně konkurovat privátním subjektům. 14 března 1761 tkalci ve skotském Fenwicku.založili tkalcovské a následně i spotřební družstvo Fenwick Weavers’ Society a v roce 1830 fungovalo na území Británie již několik stovek podobných společenstev. O různé družstevní modely (vycházející z tradic ranných křesťanských obcí) se pokuušeli již R. Owen a Ch. Fourier. Realističtější byli následně P.J. Proudhon, L. Blanc a F. Lassalle, Ch. Gidé později přišel dokonce s projektem družstevních republik.

Do družstev se sdružovaly fyzické a právnické osoby i za účelem realizace projektů, o které neměl zájem privátní ani státní sektor. V Čechách tato družstva (společenstva) vybudovala do konce 19. stol. stavebně tak náročné projekty jako Národní divadlo, Petřínskou rozhlednu či Posázavský Pacifik (železnici Praha – Čerčany/Dobříš).

Družstevní typ podnikání pak charakteristicky generoval demokracii, solidaritu, spravedlnost, zodpovědnost, poctivost a důstojnost, poněvadž šlo o funkční podmínky! Současně zde vznikal fenomén, který znají mj. sportovci, tzn. týmový duch čili týmová spolupráce. Francouzský ekonom a politik L. Blanc navíc dokazoval, že družstvo je subjekt, kde každý pracuje dle svých schopností a je odměňován dle svých potřeb… Družstevní sektor tak byl vůči privátnímu konkurence schopný ale zároveň humánnější, spravedlivější, stabilnější i populárnější; a tudíž perspektivnější.

Mimořádně významný počin realizoval filozof a právník F. Lassalle, který v roce 1863 zakládá Všeobecnou německou dělnickou asociaci (ADAV), jako první politickou stranu s programem státní podpory pro financování vzniku „výrobních asociací“ (výrobních družstev), neb jejich zakladatelům často chyběl potřebný startovní kapitál.

A když se stoupenci družstevního podnikání z 12 evropských zemí plus USA a Ruska sešli 28. září 1864 v Londýně, aby zde založili Internacionálu jako světovou organizaci na politickou podporu družstevnictví, rýsovala se perspektiva, že na Západě tato populární, efektivní i kultivující forma ekonomiky bude v souboji s privátní konkurencí postupně dominovat.

Bohužel se tak nestalo; a mj. i proto, že v tu dobu v Londýně trávil své vyhnanství 46. letý novinář K. Marx…

Zhoubný vliv agresívního marxismu v letech 1848-1914

Osudový zvrat odstartovalo vydání Komunistického manifestu (1848), Marxova analýza i kritika kapitalismu byly navíc racionální i cenné. Jeho poznatek – „Čím překonává buržoazie krize? Jednak vynuceným ničením celé masy výrobních sil, jednak dobýváním nových trhů a důkladnějším využitím starých. Čím tedy? Tím, že připravuje všestrannější a mohutnější krize a že zmenšuje prostředky, jak krizím čelit.“ (1) – objasňuje dokonce i dnešní souvislosti mezi covidem-19, konfliktem na Ukrajině a výbuchem Nord-Streamu s energetickou krizí; Všechny 3 krize totiž mají predátorský ekonomický motiv... Na druhé straně se Marx až trapně mýlil v roli proletariátu – čili deptaném antagonistovi kapitalistické epochy – jako v protagonistovi vzniku epochy nové. Nebyli to totiž otroci, kdo svrhnul otrokářství a zasloužil se o feudalismus; a nabyli to ani nevolníci, kdo způsobil pád feudalismu a nástup kapitalismu.

Marxova prostá idea revoluce a násilného převzetí privátní ekonomiky však rozštěpila a osudově početně oslabila dosud jednotnou masu družstevních intelektuálů i aktivistů. Pro novopečené „vědecké marxisty“ se pak stali stejným nepřítelem kapitalista i družstevník, a proto bezohledně – nejčastěji formou nepřátelského převzetí –likvidovali veškerou politickou reprezentaci družstevnictví.

Nepřátelské převzetí Internacionály marxisty Novinář K. Marx se jednoduše přidružil k účastníkům (mezi nimiž měl zřejmě své spojence), a aniž vystoupil v diskusi, byl zvolen předsedou organizačního podvýboru. Jeho jednání se konala separátně v Marxově domě, kde se členové podvýboru vzdali kolektivní práce a vypracováním dokumentů pověřili samotného Marxe… Ten „nezklamal“, takže do Internacionály pronikli jeho kumpáni včetně B. Engelse, kteří stoupence družstevnictví stigmatizovali jako „anarchisty“ a na kongresu v Haagu roku 1872 je z Internacionály jednoduše vyloučili. Následně vzniklé frakce – marxistická a družstevní – pak po peripetiích zanikly v roce 1876 respektive 1877. V roce 1889 zakládá B. Engels spolu s „anarchisty“ (zřejmě kvůli financování) 2. Internacionálu. Jejího 3. kongresu v Curychu v roce 1893 se mimořádně zúčastnil sám B. Engels a 12. srpna dokonce pronesl závěrečný projev. Předcházelo tomu ovšem přijetí „Curyšské rezoluce“, která z 2. Internacionály definitivně vyloučila „anarchisty“... Přicházeli noví členové jako Lenin, Trockij, R. Luxemburgová a 2. Internacionála zůstala výhradně marxistickou. Zánikla v roce 1916 poté, co její členové v parlamentech v roce 1914 odsouhlasili národní zbrojní programy, což byla jedna z příčin 1. světové války.

Likvidace ADAV marxisty Po založení Všeobecné německé dělnické asociace F. Lassalle nabídll členství ve straně i svému přítelo K. Marxovi. Ten zdvořile odmítl (ale na „důkaz přátelství“ požádal Lassalla o půjčku 20 liber). Svého kumpána v ADAV, W. Liebknechta,, pak Marx dopisem varoval, aby proti Lassallovi otevřeně nevystupoval, ale aby ho ani nepodporoval. Lassalle však pouhý rok po založení strany umírá (smrtelně zraněn v souboji) a ADAV provázejí zmatky; nicméně družstevní ideologie v ní dominuje.

Proto v roce 1869 Marxovi soudruzi W. Liebknecht a A. Bebel zakládají Sociálně demokratickou dělnickou stranu (SDAP) a v roce 1875 likvidují ADAV sloučením obou stran na společném kongresu v městě Gotha. Přijatý program, ostře kritizovaný Marxem, byl sice vítězstvím lassallovců; avšak nový společný název, Socialistická dělnická strana Německa (SAPD), symbolizoval revoluční převzetí moci a nová strana je v roce 1878 parlamentem zakázána…

Marxovy prsty sahaly i do Francie., kde zeť K. Marxe, P. Lafargue – po vypracování programu, na němž se podíleli i samotní Marx a Engels – zakládá se svými souvěrci v roce 1883 marxistickou Francouzskou dělnickou stranu.

Sociálně demokratické strany jako totalitní politické nástroje reformního marxismu Po pádu Bismarcka se „socialističtí dělníci“ přejmenovávají na Německou sociálně demokratickou stranu. SPD a jejím programem je reformní marxismus (zestátnění ekonomiky po vítězství v demokratických volbách). Členové družstev jsou v marxistické SPD vřele vítáni, neb disponují penězi….; avšak teoretikové a intelektuálové, propagující družstevní formy podnikání (jako E. Bernstein či K. Kautský), jsou nekompromisně stigmatizováni (tentokrát jako revizionisté) a z SPD vylučováni. Marxismu se němečtí sociální demokraté vzdali až na sjezdu v Bad Godesbergu v roce 1959.

Zakladateli i vůdci ČSSD byli v období 1878-1920 rovněž marxisté (Zápotocký, Hybeš, Šmeral) a marxismu se ČSSD oficiálně zřekla až na sjezdu v roce 1930, čímž oficiálně změnila „revizionisty“ F. Modráčka a prof. J. Macka v respektované teoretiky družstevnictví a zaměstnaneckého akcionářství. V roce 1948 se ovšem ČSSD oficiálně rozpouští v KSČ a Lidový dům, který jí věnovalo stavební družstvo, je změněn na Muzeum V.I. Lenina…

Britská Labour Party, založená v roce1900 anektovala v roce 1927 formou Chelltenhamské dohody britskou Družstevní stranu a po roce 1945 zestátnila 1/3 britské ekonomiky, která pak byla Majorem, Thatcherovou i labouristou Blairem (!) opět zprivatizována.

Zhoubný vliv Marxe a marxistů na přirozený vývoj západní civilizace v období 1848-1918 byl naprosto zásadní. Rozpolcení původně jednotného lidského potenciálu na „vědecké“ marxisty a „nevědecké“ evoluční socialisty v kritické fázi počátku 2. průmyslové revolice osudově zpomalilo početní nárůst družstev, a tím i jejich regionální koncentraci, která byla nezbytná pro následný korporátní vývoj!!! Vzorová družstevní korporace pak vznikla až o 100 let později Je jí španělská Mondragonská družstevní korporace (MCC), která vznikla postupným sdružováním jednotlivých družstev v rámci baskického regionu. Výrobní program MCC sahá od nanotechnologií až po stavbu mrakodrapů, přičemž MCC provozuje vlastní sociální a zdravotní pojišťovnu, banku, univerzitu, výzkumné ústavy apod. (2)

Zablokování početního nárůstu družstev potažmo jejich korporátního vývoje v kritické fázi počátku 2. průmyslové revoluce navíc zcela uvolnilo prostor pro expanzi egoistického privátního podnikání, Výsledkem byl i vznik vojensko-průmyslových komplexů, jejichž významným zákazníkem pro odbyt nových kulometů, válečnách lodí a později i tanků a letadel se stal stát, jenž si na obrovské zbrojní výdaje půjčoval u bank, kterí mu ochotně poskytly ůvěry. Vypuklo horečné zbrojení, které vyústilo do 1. světové války.

V roce 1910 přišel francouzský generál François Oscar de Nigérie se zajímavým postřehem a varoval, že, „Finanční společnosti se domnívají, že je povinností vlád vést války, aby zajistily jejich zisky.“ (3) Podobné zájmy a vliv měl i privátní vojensko-průmyslový komplex, a jak později upozornil bývalý ministr zahraničí Velké Británie, Sir Edward Grey, všeobecné horečné zbrojení povzbudilo agresívní choutky i podlomilo vzájemnou důvěru mezi státy natolik, že došilo k válce: „Morálka je jasná: veliké zbrojení vede nevyhnutelně k válce; zbrojí-li jedna strana, musí zbrojit také druhé strany. Zbrojí-li jedna země, ostatní země ji uvádějí v pokušení agrese, jestliže zůstávají bezbranné... Každé opatření provedené jednou zemí je zaznamenáváno a vede k protiopatřením ostatních zemí... Obrovské zvyšování zbrojení v Evropě, pocit nejistoty a strachu vyvolaný zbrojením tak učinily válku nevyhnutelnou.“ (4)

Samozřejmě že významným motivem války byly i obrovské surovinové zdroje carského Ruska a v koloniích a rovněž i islámská ropa a Palestina, jež byly součástí původně neutrální Osmanské říše, sahající v roce 1914 od Eufratu až po Maroko. (5)

Škody, které tato válečná katastrofa způsobila družstevnímu sektoru, však dosud nebyly náležitě vyhodnoceny. Například kolik družstevníků – jen z Rakousko-Uherska, Německa, Itálie, Francie a Británie – bylo mezi 25 miliony válečných obětí a invalidů, statistiky 1. světové války neuvádějí. Existují však důkazy, konkrétně z Velké Británie, svědčící o úmyslné ekonomické i personální likvidaci britských spotřebních družstev! Ve srovnání s privátní konkurencí byla družstva poškozována vyššími válečnými dodávkami (potravin, textilu apod.) a současně nižšími příděly (paliv, surovin apod.). A zatímco privátní konkurenci zůstali doma – prý jako nezbytní pro válečnou výrobu – i obyčejní úředníci, družstvům byly do války odváděny celé managementy. A poněvadž o možnosti – že by britský privátní sektor a jeho vliv na úřady byl v evropské predátorské ekonomice výjimkou – lze silně pochybovat, pak tato fakta signalizují pravděpodobnost podobných aktivit i v ostatních zemích.

Nepřímá, leč zásadní spoluvina marxistů na katastrofě v podobě 1. světové války, spočívá v deformaci předchozího přitozeného ekonomického vývoje, ,a je zcela evidentní!

Zhoubný vliv agresívního marxismu v letech 1917-1989

19174-1945 Tyto události i jejich souvislosti jsou již všeobecně známé, takže jen stručně. Svržení ruského cara marxisty v Petrohradě v revoluci 1917, založení komunistické strany a vznik Svazu sovětských socialistických republik, elektrizovaly marxisty celého Západu a v historicky krátké periodě následovalo zformování komunistických stran ve všech západních zemích (ale mj. .i v Japonsku a Číně),

Přitom motivy klíčových revolucionářů nebyly totožné. Německo v dubnu 1917 vyslalo v zapečetěném vagónu do Petrohradu marxistu Lenina a jeho ženu N. Krupskou a s nimi 30 dalších person (mj. Zinovjeva, Sokolnikova či Radka), aby svržením cara a prosazením rusko-německé mírové smlouvy, umožnili přesun německých divizí z ruské fronty na západ.

Z USA pak kupodivu tamtéž připlula stovka marxistických revolucionářů v čele s L. Trockým a US finančníkem a politikem Ch. R. Cranem (někdo musel financovat výrobu revolučních letáků atd..). „Marxistickým“ cílem této expedice, podporované zřejmě i Wall-Streetem, bylo mj. uchvácení nerostného bohatství Ruska. Trocký jako předseda vládního koncesního výboru např. v roce 1925 prosadil smlouvu s britskou firmou Lena Goldfields o těžbě prakticky veškerého dostupného sibiřského zlata, stříbra, mědi a dalších vzácných kovů s tím, že Rusku připadne směšných 7% z vytěžených nerostů; což byl důvod, proč Stalin v roce 1929 Trockého vyhostil.

Komunistická Internacionála 2.-6. března 1919 se v Moskvě sešlo 52 delegátů ze 34 marxistických frakcí jiných stran z prakticky všech evropských zemí plus z USA, Číny a Japonska (plus z již existujících komunistických stran) a založili zde organizaci s cílem zřízení komunistických stran ve všech zemích, jako předpokladu světové proletářské revoluce.

Kulturní marxismus K revolučním a reformním marxistům přibyli v roce 1922 ještě neomarxisté. Lenin tehdy pozval do Moskvy marxistické vědátory a dumali, proč byla marxistická revoluce – navzdory Marxově teorii – úspěšná jen v zaostalém Rusku a nezvítězila i ve vyspělých kapitalistických zemích; a co si teď počít.

Malá revolučnost západního proletariátu se vysvětlovala jeho vyšší životní úrovní a W. Münzenberga napadlo: „Musíme organizovat intelektuály a s jejich pomocí rozložit západní civilizaci. Jedině tehdy, až zničí její hodnoty a učiní život nesnesitelným, můžeme zavést diktaturu proletariátu.“ G. Lukács se připojil s myšlenkou na revoluční využití pohlavního pudu... V roce 1923 pak byl na frankfurtské univerzitě založen Institut sociálního výzkumu a vznikla tzn. Frankfurtská škola, zabývající se „kulturním marxismem“ na jehož koncepci se postupně podílely i mnohé osobnosti, mj. H. Marcus, E. Fromm či J. Habermas. „Kulturním“ cílem „kulturního marxismu“ je totální rozvrat západní civilizace, který její občany uvrhne do nejhlubšího zoufalství: mj. zničením jejích základních solidárních institutů, zejména rodiny, národa a křesťanství. (6) (7)

Stalinova éra.Z kusých a často i tendenčních informací navíc plyne, že Stalin, který se nečekaně dostal k moci po atentátu na Lenina, rozvoji družstevnictví evidentně nebránil; spíše naopak! Rozvoj družstevního hnutí koordinoval Všeruský družstevní sovět a 1. pětiletý plán předpokládal zvýšení počtu družstevníků o 260% (což umožňovalo i povolené privátní vlastnictví pozemků až 1 hektar na osobu). Zároveň bylo plně podporováno družstevní podnikání v podobě drobných průmyslových podniků ve všech oborech a první elektronková radia (1930) i televizory (1939) byly výrobky družstva Progress rádio; výrobní družstva vyráběla i dělostřelecké granáty nebo samopaly Sudajev (v obleženém Leningradu). (8) Honosná stavba moskevského sídla spotřebních družstev, Centrosojuzu v roce 1933 (na jejímž návrhu se podílel francouzský architekt Le Corbusier), nebyla v zemi jedinou; přičemž obsahovala restaurant, divadlo, přednáškové sály a kanceláře pro 3 500 úředníků. (9) Stalin navíc v industriálně zaostalém Rusku dokázal během 20. let „byrokraticky“ vybudovat infrastrukturu přehrad, hydroelektráren a těžkého průmyslu; což bylo, zcela mimo možnosti evolučně formovaného ruského družstevního sektoru. Po roce 1945 pak Stalin – ve válkou ekonomicky i lidsky zpustošené zemi a v situaci „studené války“ (spuštěné v roce 1947) – dokázal dostihnout USA v jaderném zbrojení a předstihnout je ve vývoji raketového a kosmického programu. A v roce 1952 ve své své poslední práci Ekonomické problémy socialismu v SSSR Stalin usiloval o další rozvoj i kultivaci družstevního podnikání.

Poststalinská éra, Stalinův trockistický nástupce Chruščov do roku 1960 veškerá družstva (kolchozy) zestátnil přeměnou na sovchozy (s nepodstatnou výjimkou družstev invalidů, ale i malých družstev veřejných služeb, umění a řemesel); a tento proces proběhl (s výjimkou Jugoslávie) v celém sovětském bloku včetně nových komunistických režimů (Kuba, Severní Vietnam, Čína). Pokusy o změnu byly likvidovány „bratrskou pomocí“ sovětské armády (Maďarsko 1956, Československo 1968). V době Berlínské krize (1961) a poté i krize Karibské (1962) stála civilizace doslova před válečnou jadenou katastrofou.

Zásadní změnu způsobily nové technologie, zejména polovodiče, které flexibilnější privátní ekonomika podstatně rychleji aplikovala i rozvíjela. Západní tranzistorová rádia, televizory (byť zprvu japonské provenience) a poté počítače, budily úžas i závist komunistických občanů i politiků. Podstatnější bylo, že aplikace computerů ve vojenství, mj. v případě antiraket, změnila sovětský raketový a jaderný arzenál ve strategicky bezcennou techniku. Západ nezadržitelně spěl k pozici, že bude schopen podniknout první zničující jaderný úder bez obav z odvety!…

Tato situace vyvolala rychlé politické změny v SSSR i ve východoevropských státech s výsledkem pádů komunistických režimů, rozpadem a zánikem SSSR i Vaešavské smlouvy a rychlé privatizace ekonomiky v postkomunistických státech.

Takže zcela evidentní vinou K. Marxe a marxistů nyní na Západě družstevní ekonomika, generující demokracii, solidaritu, spravedlnost, zodpovědnost, poctivost a důstojnost, zahrnuje v průměru pouhých 5%; zatímco predátorská ekonomika privátní, generující charakteristicky egoismus, bezohlednost a bezpráví, disponuje téměř 95 % západní ekonomiky.

Neblahé důsledky této evoluční anomálie pro celý Západ se dostavily velice rychle. Započaly finanční krizí, která spustila Velkou recesí v období 2007-2015, Následovala covid-19 a krize energetická (výbuch Nord-Streamu) a válka na Ukrajině…

