Oneplay bez konce!

Jak si dát ve Vídni dobrou snídani aneb nudit se nebudete.

Ve Vídni je běžné zajít si na snídani často se třeba podává do 15h. Jíst tam můžete dle otvírací doby kdykoliv. Sakra, to je jako otvírací doba jednoho porno kina, které je otevřené NON-STOP od 10:00 do 2:00 (adresa na vyžádání).