Já chci být důchodcem!

Nemusí pracovat, nemocní jsou jen tehdy, pokud jdou k lékaři, mají hromady peněz, jak nám říkají politici a často si z nás dělají legraci, že po nich budeme dědit, pokud se o ně budeme dobře starat.

A mě to vůbec nevadí. Nás to čeká také…a jak se říká v pohádkách: „a pokud neumřeli, čekají na důchod dodnes“.

Krom důchodu v nedohlednu, prd zdraví a chybějících zubů, kterým konkuruje pouze výměna manželek, poplatků, vdovskému důchodu, i když manžel platil daně až do důchodu, pak si jen tak umřel a tím nikdo už nedostane nic, jsem stále pozitivní.

Mé matce v důchodu přidali letos dohromady asi 160,- CZK, a pak napsali, že výpisy posílají teď jen online. Musí se i platit, pokud chcete papír…vzhledem k cenám pošty, tímto vlastně nula od nuly pojde. A stejně mi nejde do hlavy, jak si to z té poštovní schránky vybere online.

Malinko se občas zamyslím nad mojí zvýhodněnou situací, kde jsem expertem přes algoritmizaci (nakupování v hypermarketu), programování v LOGU, a znalostí všech IT dovedností (Ctrl+C- Ctrl+V) a technických vymožeností (zapnutí ventilátoru), ale je mi to u koncových nervů a pak zjistím, že dvacetiletý chlapec na support lince mi udělá školení, jak být ještě větším idiotem, než by mě vůbec napadlo.

Věděli jste, že naši rodinní příslušníci staršího věku vědí, jak nakládat s IT atd. už před min 50 lety? Já to tedy nevím, ale ti chlapci na info-support adresách a linkách podpory jsou přesvědčeni, že ano. Vlastně bych je mohla doběhnout – tchánovi je 99 a pracuje s compem celkem obstojně. Chtěla bych JE vidět v jeho věku, vlastně bych je chtěla vidět všeobecně, v tomto věku.

A) Běžně se bere v úvahu, že má každý důchodce Smart Phone, , E-Mail, sociální sítě, internet banking, fotky, videa a bóže o mnoho více….

B) Jen jim to nikdo neřekl…škoda jen, že nemají ani internet a potřebnou techniku, aby to zjistili.😊

Chtěla jsem drahé matce koupit něco levného na internetu. Teď se všichni podržte! Důvod, který mi dovoluje se svěřit co, je ten, že jsem zakázala diskusi k článku.

Koupila jsem jí pár věcí na TEMU!.....au!

Výdej easy piesy!

Zásilkovna má v městečku ty boxy, tam balíček doletí….jsou dokonalé. Nejsou tam žádná tlačítka, kódy atd. Potřebujete „JEN“ aplikaci. Připomínám bod A)

Pokud je někdo z vás herec a neužil si svého zaměstnání dosytnosti, tak srdečně doporučuji tento tréning:

Objednejte něco na internetu pro svoji babičku.

Stačí i něco bez poštovních poplatků – tím lépe.

Připravte si výstup. Jde hlavně o srdcervoucí pláč a hysterii.

Dozvíte se, že zboží lze vyzvednout jen v Boxu. To by ještě šlo, ale pokud mají box bez číselných kódů, ale jen Aplikaci smart (lépe řečeno stupid). Babička (můžete použít i jiného člena rodiny, pokud splňuje požadavky) nemá smart phone a bydlí sama v lese, bez sousedů a stále chodí do pojízdné sámošky.

A co teď?

Řeknu vám velice jednoduchý návod…..brečet, brečet, brečet.

Projděte mnoha a mnoha automatických telefonických dotazů a různých přesměrování a nakonec se paní na lince ustrne a jako rakovinou prolezlá matka 10 dětí, kterou podváděl manžel na smrtelném loži, jí vnutíte lítost, že udělá velmi vzácnou výjimku a pošle to na stejné město, ale jen o 300 metrů dále než je výdejní automat, čili na místo výdejní! Ale pozor, trvá to minimálně 3 dny. I s mojí matematikou odhaduji 100 metrů za den. To je pár cest od gauče k lednici.

Konečně dorazila originální TEMU kabelka…….

A čím jsme se poučila, milujte všechny okolo, neboť nikdy nevíte, zda nepracují pro TEMU 😊 nebo Zásilkovnu. Může se to hodit.