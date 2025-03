Asi jsem VOYO důchodce!

Zrovna jsem oslavila poněkolikáté mé 30. narozeniny! Sláva Čechům za Pancreolan! Dívám se na jeden z prvních dílů Columba a ejhle…

Voyo hlásí cosi o Oneplay! Jako vzdělaný, internetový důchodce expert nad 60, šoupla jsem to do Google Translator (pro starší důchodce nad 90 to je to, co jim pořád vnoučata opakují a oni stále netuší) a vyšlo: „Jeden Hrát“.

Sakra to je ale kšeft. Začínáme na 199 CZK/měsíc, extra za 399, sport 599, pak cosi za 799 a k tomu bonus za každý nový spotřebič za 99! (Však dnes to můžete sledovat i na lednici). Juchů. Změna přinášející stále jen výhody se šoupne na tisícovku měsíčně, jen to fikne. Sláva za nové vrahy, hlavně, když je tam sport!

Mezitím, co jsem se snažila mamce vysvětlit, která herečka byla Columbova opravdová manželka a že jeho jméno je Frank, snažila jsem se pochopit článek o změně, publikovaný na IDNES (snad mě teď nevyhodí z Blogu). Dnes vyšel například článek:

„Voyo se po 14 letech loučí. Přineslo Roubala, Ivetu, Krále Šumavy i Hojera“ Jelikož nebylo o čem psát a aby měl článek adekvátní rozsah, šoupli tam, co zkopírovali ze seznamu filmů/seriálů atd. Matně si vybavuji, že to jsou poslední výstřelky a společnost je určitě obohacena o vraha, alkoholika, převaděče a vraha..atd. Zvláštní je, že za 14 let stihli pouze pár „aktuálních“ věcí, ale budiž. Ani Netflix se nenarodil přes den😊

Přes všechny pochybnosti se identifikuji také jako důchodce, páč bych raději pozitivnější repertoár. Popis aktivit na Voyu mi připomíná scénku:

Na diskotéce: byva tam Iveta, já , Pavel, Petr, celá parta ne, chyběl Zdenek, Miloš, Evžen, čili necevá cevá parta! Miloš odešel s Věrou. No a Věra odešla s Milošem. Ale je to napvosto noumální. Přišla Eva s Vouvou. Stáňa tam byva…nebyva…byva…to je napuosto noumalni!

My důchodci víme 😊

Naštěstí to zachraňují turecké telenovely. Výhodu to má, že ač juknete na jakýkoliv díl, pořád vidíte to samé, plus-mínus pár vteřin, takže nikdy nic neprošvihnete. Něco jako „Dny našeho života“ a koruny kinematografie jako je Dallas či Dynastie!

Ty dvě stofky za to mami stojí!!!