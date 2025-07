Donald Trump se údajně ptal Zelenského, zda může zaútočit na Moskvu a Petrohrad. Přitom ještě nedávno mluvil o míru. Co se změnilo? Zřejmě se prostě jen urazil na Putina.

Ještě před pár měsíci to vypadalo, že se Donald Trump vrátí do Bílého domu jako neoficiální apoštol míru. Všechny jeho výkřiky o tom, jak „ukončí válku na Ukrajině během 24 hodin“, sice zaváněly egomanickou demagogií, ale přece jen budily dojem, že se pokusí o nějaký geopolitický tah.

A najednou je všechno jinak. Trump se údajně ptal Zelenského, zda by mohl zaútočit na Moskvu a Petrohrad.

Zelenskyj měl odpovědět, že ano – pokud dostane potřebné zbraně. Logické. A najednou bývalý „mírotvůrce“ řeší otázku, jestli by nebylo vhodné srovnat s povrchem města, která pamatují Dostojevského, Čajkovského i Leningradskou blokádu.

Ano, Trump je tlučhuba. Ale kdyby útok na ruská civilní centra skutečně nastal, nikdo soudný si netroufne předpovědět, co za odvetu by Kreml spustil.

Situace na frontě totiž nevypadá růžově. Rusko má nad Ukrajinou bohužel navrch – technologicky, početně, i strategicky. Není to výsledek propagandy, ale prosté reality.

Přesto americká politika hraje dál svou schizofrenní šachovou partii – a Ukrajina v ní stále častěji vypadá jako „užitečný idiot“.

Vrchol absurdity nastal v Rijádu, kde se konal tolik opěvovaný „mírový summit“ – bez přítomnosti Ukrajiny. Mírová jednání o zemi, která je ve válce, se vedla bez ní.

V Orwellově světě by to možná dávalo smysl, ve světě diplomatickém rozhodně ne.

Člověk se neubrání dojmu, že se Trump na Putina prostě urazil. Jako když se mafiánský boss cítí dotčen, že mu druhý boss nezvedl telefon. Tak teď vzkazuje do Kyjeva: „Udeř jim rovnou do srdce.“

Trumpa jsem ve volbách podporoval. Ale poslední měsíce jsem na rozpacích.

Buď je to všechno jen velká hra pro voliče, nebo Trump skutečně přepnul z módu „America First“ do módu „World on Fire“.

Možná příště navrhne Zelenskému, ať si půjčí jednu jadernou hlavici „jen tak na zkoušku“.