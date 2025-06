Pozvánka pro pátou kolonu? Sudetoněmecký sjezd si do Brna nepojede pro smíření

V zemi, kde Ležáky a Lidice nejsou jen učebnicovou vzpomínkou, má být pořádán sudetoněmecký sjezd. A my mu máme zatleskat. Kolaborace se prý má odpouštět. Jenže někomu se už zase odpouští příliš.

Sudetoněmecký sjezd v Brně. Jako by se paměť národa už úplně rozpustila ve vlnách evropského usmíření. A ne, nepořádají sraz na počest přátelství a spolupráce. Je to sraz landsmanšaftu. Spolku, který dosud považuje odsun za křivdu a Benešovy dekrety za cosi, co by mělo „skončit na smetišti dějin“.

Připomeňme si, že odsun nevymyslelo Československo.

Byl to návrh spojenců – vítězných mocností druhé světové války – aby byli Němci odsunuti z Polska, Československa i Maďarska.

Sudetští Němci, z nichž více než 85 % v roce 1938 volilo Konrada Henleina – Hitlerova agenta a předvoj rozbití republiky – nebyli žádné nevinné oběti.

Byli to nadšení stoupenci nacismu. Hitlerova pátá kolona. U volebních uren i se zbraní v ruce.

A dnes, když Bernd Posselt burácí o Benešových dekretech jako o „reliktu nacionalismu“, tváří se, jako bychom to byli my, kdo rozpoutal světovou válku. Kdo páchal zvěrstva. Kdo vypaloval vesnice.

Očividně se zapomnělo na Lidice, Ležáky, na tisíce zavražděných, umučených a vyhnaných českých občanů.

A ano – i na oněch 10 % německých obyvatel Sudet, kteří se Hitlerovi postavili. Právě proto si jich vážím. Ale těch zbývajících 90 %? Ti se dnes dočkali vlastních mluvčích a vlastních sjezdů.

Zeman měl v jedné věci pravdu. Sudetoněmecký landsmanšaft není klubem pro historiky ani pro vnoučata emigrantů s touhou po smíření.

Je to organizace, která systematicky podrývá českou suverenitu. Mluví o „křivdách“, ale mlčí o vině.

Snaží se vyvolat u Čechů pocit kolektivní viny – protože ta je na Západě právě v kurzu.

A my? My jim v tom Brně ještě pronajmeme sál.

Až budou příště hledat, kde si uspořádat další ročník, možná by se měli podívat do Lidic.

Tam je pořád dost prostoru. A bude jasno, komu tím připomínají, kým byli jejich předci – a čím se skutečně proslavili.

