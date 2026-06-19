Kuba pod krkem: Kdo skutečně zhasnul Karibik?
Když Washington unaveně opakuje svou mantru o tom, že si přeje, aby „Kubánci byli šťastní a úspěšní“, internetoví diskutéři k tomu trefně dodávají tu podstatnou druhou půlku věty: ...ale pouze za předpokladu, že budou žít přesně tak, jak jim nalinkujeme. Pokud ne? Pak USA zařídí, že nebudou ani šťastní, ani úspěšní.
Totalita jako totalita? Jak pro koho
V tuzemských kuloárech se to dnes hemží experty, kteří s oblibou házejí Kubu, Čínu, socialismus a diktaturu do jednoho velkého pytle. Přitom ignorují fascinující lekci z geopolitického pokrytectví.
Zatímco s Čínou – kde vládne stejně tvrdá ruka jedné strany a lidská práva jsou cárem papíru – Západ vesele obchoduje, ale u Kuby uplatňuje morální absolutismus. Čína dostala šanci vybudovat dravý státní kapitalismus, protože je příliš velká a ekonomicky silná na to, aby ji někdo ignoroval.
Kuba leží moc blízko amerických břehů a stala se ideální hračkou pro sbírání domácích politických bodů v prezidentských kampaních na Floridě.
Není pochyb o tom, že kubánský režim je rigidní, autoritářský, zločinný a ekonomicky neefektivní. Jenže ruku na srdce – žádná země na světě nedokáže prosperovat v naprosté izolaci.
Kdybyste kolem České republiky postavili neprodyšnou ekonomickou zeď a odřízli ji od bankovních systémů, vrátili bychom se do středověku během několika měsíců. Kuba v tomto brutálním ringu stojí už přes půl století.
Když dojde i poslední kapka nafty
Současná kubánská agonie je matematickým výsledkem perfektně dotažené blokády kombinované s vlastní ideologickou slepotou. Když Washington utáhl šrouby kolem Venezuely, odkud na ostrov proudila klíčová ropná pomoc, zasadil Havaně ránu z milosti.
Výpadky proudu trvající 20 hodin denně nejsou jen důkazem, že centrální plánování zkrachovalo – to víme už hezkou řádku let.
Jsou důkazem toho, co se stane, když vám silnější soused systematicky vypne jističe.
Havana v pudu sebezáchovy musela spolknout vlastní hrdost a přiznat, že její dosavadní dogmata jsou mrtvá. Kubánský parlament už schválil bezprecedentní, radikální ekonomické reformy, které de facto znamenají kapitulaci před volným trhem.
Režim povolil velké soukromé podnikání a poprvé v historii nabízí zahraničním investorům stoprocentní vlastnictví firem i nákup podílů ve státních podnicích GAESA (!) – které spravuje (čti vysává) výhradně armáda. Tento rudý, ekonomický moloch de facto řídí veškeré finanční toky na Kubě a okrádá obyčejné Kubánce o „těžký prachy“.
Havana se zoufale pokouší o čínský scénář – zachovat si politické kormidlo, ale nakrmit lidi kapitalistickými penězi.
Jenže past sklapla. Dokud bude platit americké embargo, žádný velký globální hráč na Kubu masivně nevstoupí. Strach z amerického finančního systému je zkrátka větší než touha po karibském byznysu.
Svoboda, nebo řízené vyhladovění?
Dívat se na dnešní Kubu s pocitem západní morální nadřazenosti a komentovat tamní chudobu jako „zasloužený trest za komunismus“ je projev hluboké slepoty.
Ano, tamní neschopné vedení nese obří vinu na tom, v jakém stavu se země nachází. Ale odmítat vidět, že Kuba je v první řadě rukojmím velmocenské zvůle, znamená ignorovat fakta.
Obyvatelé ostrova dostali zvenčí na výběr: buď absolutní politická kapitulace, nebo ekonomická likvidace. Kuba si vybrala druhou možnost a dnes za to platí životem ve tmě.
Můžeme tamní diktaturu právem kritizovat za nespočet věcí, ale nelze nevidět, jak cynicky vypadá „boj za svobodu“, když jeho hlavní zbraní je plošné vyhladovění jednoho ostrova.
Ukazuje se totiž, že v téhle hře nejde o lidská práva ani o demokracii – jde o to demonstrovat, že kdo netancuje, jak Washington píská, toho necháme chcípnout ve tmě.
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