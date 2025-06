Izrael zasáhl dřív, než bylo pozdě. Ale co když mír nabídne bývalý agent KGB?

Izraelský útok na Írán možná zabránil jaderné hrozbě. Každý zmařený život je ale tragédií. A pokud má mír vyjednávat Putin, čeká nás zvláštní kapitola geopolitického divadla.

Izrael tentokrát nečekal. Měl důvod. Zpravodajské informace hovoří jasně: Írán byl velmi blízko dokončení vlastních jaderných hlavic. A v takové chvíli už diplomacie naráží na své limity. Jde o přežití. A právě s touto logikou zřejmě přišlo rozhodnutí k přímému zásahu.

Je možné, že to byla poslední šance, jak situaci zadržet, než se svět probudí do nové – a podstatně nebezpečnější – éry. Přesto to nemění nic na faktu, že každý ztracený lidský život je tragédií. A to bez ohledu na to, na které straně stojí. Válka není statistika. Válka je člověk, který už se nikdy nevrátí domů.

Doufejme, že zbývá ještě prostor pro dohodu – po dobrém. Spojené státy, Izrael i íránští vůdci teď čelí zásadní otázce: jak dál? Pokud se má situace uklidnit, bude třeba najít cestu, jak alespoň částečně omezit íránský vojenský potenciál. Ne ve jménu vítězství, ale ve jménu přežití.

V tomto kontextu zní téměř groteskně, že by roli prostředníka mohl sehrát právě ruský vůdce Vladimir Putin. Muž, který sám destabilizoval Evropu, má být zprostředkovatelem míru na Blízkém východě? Ale geopolitika má smysl pro ironii. A právě proto tu možnost nelze úplně vyloučit.

Zda by se Putin pokusil jednat ve jménu míru, nebo by šlo jen o další mocenské divadlo, je otázka, která by se mohla stát námětem pro tragikomedii. Těžko říct, co by z takových jednání vzešlo – a kdo by tomu vlastně ještě věřil.

Situace na Blízkém východě je křehká. Mnohem křehčí, než se může zdát při zběžném sledování zpráv. Možná byl izraelský útok nutný. Možná dokonce zachránil víc, než vzal. Ale každá akce má své dozvuky. A ty budeme vnímat ještě dlouho.

Pokud se mír má stát realitou, bude třeba jednat s rozumem, ale i s pokorou. A hlavně dřív, než další výbuch připomene, že čas nikdy nehraje s námi.