Decroix a bitcoinová kauza: Jak z pravdy udělat labyrint na osm tisíc položek
Bitcoinová kauza hýbe politickou scénou už měsíce a připomíná nekonečný seriál, který se stále natahuje o další díly.
Eva Decroix má na problém recept, který by neobstál ani v kuchařce pro začátečníky.
Ne přímé odpovědi, ne jasné závěry – ale informační tsunami, které má smést všechny nepříjemné otázky dřív, než někdo stačí pochopit pointu.
Časová osa s více než osmi tisíci položkami je teď oficiálně k dispozici. Na papíře to vypadá jako absolutní otevřenost, skoro jako kdyby se před námi otevírala kniha pravdy. Jenže v praxi jde o dokonale připravený způsob, jak se v „otevřených“ datech bezpečně utopit – bez šance vylovit to, co je opravdu podstatné. Každá položka je jako drobný kamínek v písku, ve kterém hledáte jehlu.
Koordinátor vyšetřování je pryč, závěrečná zpráva chybí a ministryně se tváří, že maximum práce už bylo odvedeno. Možná ano – ale spíš na poli kreativních metod, jak zamlžit to, co má být jasné.
V politice se tomu říká kontrolovaný chaos.
V životě nás obyčejných lidí – prostě bordel, jen zabalený do formální řeči, úředních tabulek a s razítkem „transparentní“.
Přestože si cením osobní iniciativy a svobody, mám v srdci pevně zakořeněný soucit s těmi, kteří se ocitli na okraji společnosti – se sociálně nejslabšími, kteří často potřebují nejen materiální pomoc, ale také naději a respekt. Věřím, že silná společnost se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší články, aniž by přitom rezignovala na zásluhovost a spravedlivé podmínky pro všechny.
Na svém blogu píšu proto, abych věci pojmenovával pravým jménem. Neuhýbám před tématy, která mohou být nepohodlná.
Politika pro mě není jen hra čísel a frází, ale především nástroj k ochraně toho, co funguje, a k opravě toho, co se pokazilo.