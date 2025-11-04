Rozhovor Duka Havel.

Při příležitosti dnešního odchodu do věčnosti kardinála Duku jsem si vzpomněl na rozhovor Duka Havel.

Je to poutavý rozhovor s anglickými titulky. Rozhovor začíná anglickým textem, ale je v češtině. Je to zajímavý rozhovor dvou bývalých disidentů. Oběma otevřel cestu k lepšímu životu listopad 1989.

Autor: Ivan Štelmák | úterý 4.11.2025 16:15 | karma článku: 3,17 | přečteno: 59x

Ivan Štelmák

  • Počet článků 56
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 573x
Jsem pozorovatel a zajímám se o historii a věci kolem sebe. Ještě dodávám, že jsem Slovák, češtinu jsem nikdy nestudoval, proto prosím, omluvte případné gramatické nebo stylistické chyby.

