Rozhovor Duka Havel.
Je to poutavý rozhovor s anglickými titulky. Rozhovor začíná anglickým textem, ale je v češtině. Je to zajímavý rozhovor dvou bývalých disidentů. Oběma otevřel cestu k lepšímu životu listopad 1989.
Ivan Štelmák
Význam SNP.
Slovenské národní povstání bylo potlačeno jaký tedy mělo význam? To se ptá dnes mnoho lidí na Slovensku a v Čechách.
Ivan Štelmák
Osvobození Plzně na známkách
Po osvobození Plzně se na starých protektorátních známkách objevil potisk komentující tuto událost.
Ivan Štelmák
Proč pan prezident Zeman nepolemizujete více o První republice?
V těchto dnech jsme byli svědky nepříliš zdařilých útoků na novináře Peroutka, kterými si pan prezident velmi uškodil.
Ivan Štelmák
Vyrobte si vlastní známku „Mám rád Zemana“
Česká pošta nabízí službu výroby vlastní známky, na rozdíl od jiných státu, například od Slovenska ale jen ve velkém rozsahu.
Ivan Štelmák
Miloš Zeman v známkové tvorbě
Při příležitosti výročí zvolení prezidenta Zemana, byly do oběhu dány speciální známky připomínající jeho činy.
