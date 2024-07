Proč mají ženy obrovské nohy a proč jim rostou vousy? (fikce)

Nás ženy mnohdy trápí velké nohy, případně ochlupení v obličeji - vousy. Ženy se stydí, že mají nohy jako malé dětské lyže nebo jako yetti, jak si myslí. Pojďme si vymyslet vtipný a hojivý příběh, proč to tak je.

V daleké zemi, bylo nebylo, spíš nebylo, protože je to pohádka žili lidé. Byli to stejní lidé jako my v Česku, nijak se od nás prakticky nelišili, hlavně se ale také nelišili od lidí, kteří žijí kdekoli na světě – třeba v Peru, Thajsku, v Africe nebo kdekoli v Evropě. Byli to prostě lidé, jen v pohádce.

My Češi jsme materialisté, ale tamti lidé materialisté nebyli a přišli na to, že když rodina žije slušným způsobem třeba po mnoho generací, ale alespoň po čtyři generace, tak děti jsou nějaké zdravější, živější, energetičtější. A tak se na to tam zaměřili. A přišli na to, že by ty děti mohly při troše snahy být talentované a Čistá srdíčka, která by v té zemi mohly mít rozhodující slovo, by je mohly bez obav podporovat a dodávat jim i tzv. kosmickou energii, takže by se mohly stát geniálními.

To zní moc hezky, že? Taková spravedlivá země, kde ti poctiví jsou odměněni a ostatní je chtějí následovat, takže za pár desetiletí jsou všichni podobně dobře.

Jenže v našem království se před časem udál státní převrat a obrátili to všechno naruby a vládli ti, kteří u moci nikdy nebyli a ti, co by vládli, tak byli řekněme to: u lopaty. A ještě k tomu, ani král ale byl to taková postava, aby se v mezinárodní politice „neřeklo“. Neslaný a nemastný a strategicky nemyslel.

A králův hlavní poradce byl skřítek Zkratkáč. Skřítek miloval zkratky, hlavně ty nepoctivé a tak našeptával lidem nepoctivé a neférové nápady.

A králi našeptal to, aby vyhledal ty nejpoctivější lidi, co žijí takto po alespoň čtyři generace a jejich děti spojil s elitou toho státu po převratu.

Ti lidé, co žili totiž poctivě, měli něco jako zlatý límeček okolo srdce a díky tomu byli veselí, zdraví a chytří. A taky fyzicky zdatní, mohli by to být třeba skvělí sportovci.

Takže v tom království spojovali miminka těch nejpoctivějších lidí s významnými protagonisty nového režimu, kteří už z principu nemohli být čistí, protože se o to jednak dlouhodobě nesnažili, jednak však proto, že to místo sebrali vědomě někomu, kdo ho v dobré víře vykonával. A ten člověk se teď měl špatně a byl hodně hodně smutný a zklamaný.

Takže si představte, že miminko je spojené s jiným mladým člověkem, který je instruován, že musí „jít za dva“ a normálně si žije, chodí do školy a sportuje. A miminko, později dítě, je šikanované, trápené, zažívá křivdy, zklamání, neštěstí. A o to všechno se pod vedením speciální organizace tito dva dělí. Jak se říká, sdílená radost, dvojitá radost a sdílené trápení, poloviční trápení.

Takže v této zemi se protagonisté toho nového režimu dělili o plody zlatého límečku a z hlediska srdíčka jakoby měli těžší život, než by se na první pohled zdálo. A to, o hodně.

A ty děti těch hodných rodičů byly určeny k tomu, že se nemůžou chodit do školy, kterou by chtěly studovat, ani nebudou mít hezkou práci, ani nenajdou partnera a nebudou mít děti. Prostě takové looseři. A i o toto utrpení se dělili s protagonisty a sportovci toho nového režimu.

A když těm dětem museli něco dát, tak dávali, a to štědře – ženám vousy nebo velké nohy, chlapcům emoce a jemňoučké vlasy. Takže ty miminka s tím původně zlatým límečkem okolo srdíčka byly ještě nešťastnější a ještě zatrpklejší. A právě tou zatrpklostí, tvrdohlavostí a naštvaností – o ten zlatý límeček jednou přišly a zůstal tomu člověku, který ho původně neměl a který byl protagonista toho nového režimu a žil pohodovým životem člověka, který měl na tehdejší společnost všechno.

A proto rostou ženám velké nohy a mají vousy, protože jsou to asi potomky těch strašně hodných lidí, jenže v tom minulém režimu je někdo spojil s protagonisty režimu a ony to nevěděly a přišly o svůj „zlatý límeček“.

