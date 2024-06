Pohádka o nádherné šťastné zemi s čistými srdíčky

Poslyšte pohádku o vzdálené zemi, kde žili lidé, kteří byli krásní, čistí a dokonalí a měli zcela čistá srdíčka.

V jedné daleké a nádherné zemi bylo království, kde lidé byli krásní a dokonalí a měli nádherná čistá srdíčka.

Uměli spolu mluvit na dálku, předávat si myšlenky a nápady a sdíleli beze slov všechno, co dělali a co je napadlo. Uměli také na dálku někoho odhodit třeba dva metry daleko, takovou měli kolektivní sílu.

A byli šťastní.

Společnost byla rozvržená tak, že to nešlo, aby všichni měli stejně, tak někteří z nich o tom, že jsou čistá srdíčka nevěděli a také někteří měli značku „tři prsty“, to znamená, že jejich život byl řízen a pečlivě hlídán, aby měli méně, než by dosáhli svou usilovností a prací.

Někteří, a to byly děti, dcery i synové, měli značku „pět prstů“, to je, že patřili do rodiny a rodina s nimi nakládala jako by do ní totálně patřili. Ale to všechno pro jejich dobro a moc své syny a dcery milovali.

A synové a dcery byly šťastné. Dokonce tak, že by jim skoro někdo mohl i závidět... A to přesto, že vůbec o ničem nevěděli. Protože struktura společnosti, která se koncentrovala na čistá srdíčka, byla tajná, nemluvilo se o ní a žila právě z té energie mlčení.

Poslyšme si příběh jedné z těchto dcer.

Dcery pomáhaly rodině nevědomky jako maminky pro čistá srdíčka. Synové si do nich už od malička ukládali své čisté srdíčko, které jim „vytvářel“ tatínek. A když byly dcery moc hodné, a to nevědomky, tak mohly dosáhnout také stejného stavu jako to Čisté srdíčko.

Když byly dcery jako maminky čistých srdíček dobré, tak mohly dělat i další čistá srdíčka a vždy jim trošku změnili jméno, tak jedna taková dcera se třeba mohla jmenovat Světlana, pak Stefanie, také Anelie, Hana a nakonec Anička. Vždycky musela mít ve jméně část slova „ana“.

Naše Světlanka měla značku na srdíčku, protože dělala maminku na čisté srdíčko a on se o ni v životě něco jako staral. Dostal ji od rodičů už jako maličkou, i když žila u rodičů, kteří ji vychovávali. Čisté srdíčko byli ale dva lidé, budoucí král a jeho bratr, kteří se v dospělosti propojili, stali se sebou navzájem, společně se Světlankou, takže by byli tři.

Čisté srdíčko zajišťoval, aby mohla chodit do školy, vybíral jí kamarády a když přišla do puberty a začala být jako naši teenageři docela krásná a namyšlená, tak k ní poslal své služebníky, aby jí způsobili bebínko a ona nebyla moc pyšná.

Protože její hlavní špatnou vlastností byla pýcha a tvrdohlavost. A ještě byla něco jako papoušek, opakovala, co slyšela a co se jí líbilo. Když se jí to nelíbilo, tak to neopakovala. A však to také dotáhla docela vysoko a byla pyšná.

Ještě je potřeba vědět, že byla závislá na těchto dvou mužích, kteří jí tvořili mateřskou a otcovskou strukturu a její hlavní nadějí byla věrnost a dobrý život, protože mezi čistými může žít jenom čistý.

Ale ani tato společnost nebyla dokonalá v tom smyslu, že by v ní žili andělé a vznášeli se na obláčcích a hráli na šalmaje. O v této společnosti žili muži, kteří měli rádi drsné vtipy, ženy které se rády parádily nebo které rády dělaly extrémní sporty.

A tak tato maminka Čistého srdíčka měla sloužit i k takovému veřejnému tréninku všemi lidmi, protože Čisté Srdíčko byl jejich král. I když byla šťastná, zvlášť když věděla, jak na tom jsou chudí lidé na jiných planetách, tak přece jen, uznejme to – byla prostě nespokojená. Pořád nemohla najít manžela, protože nevěděla, že je maminka čistého srdíčka a nesmí se vdát. Neměla děti a také v práci nevydělávala moc peněz.

A hlavně – nikdo jí nic nedával. Aspoň takový měla pocit, i když ve skutečnosti, jí Čisté srdíčko denně dával energii, ačkoli to nevěděla. A to byl právě zdroj takřka antické tragédie.

Když by byla učitelka, tak by jí děti nedávaly na konci školního roku kytku jako jiným učitelkám.

Když by byla doma, rodiče nabízeli pohoštění všem okolo kromě ní. Ale tak nenápadně...

Takže v naší Světlance rostla nespokojenost a stala se takovým Halířkem. Kde viděla korunu nebo halíř, tam po ní skočila. Po vzoru babičky z naší Boženy Němcové, která říkala, že dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí.

Současně ji měli na starost lidé a mentálně ji ovlivňovali a říkali jí, co má a nemá dělat. Jenže Světlana měla svou hlavu a pokud rady lidí nebyly perfektní z hlediska logiky, tak je neposlouchala. Třeba si zaplatila vzdělávací kurs a těsně před nástupem do vlaku jí někdo řekl, ať tam nejede – což vypadá hodně nelogicky, i když to byla pravda, protože ten kurs pro ni nebyl vhodný.

A když Světlance bylo 40 let, tak „propadla“ hlavnímu Čistému srdci, kterému dělala v dětství maminku, a který se celý život připravoval na celonárodní představení všech programů, kdy jí bude celý národ léčit z pýchy. A pořád ji připomínali, že „dělají všechno“ a „to bylo všechno“, nebo „ještě to a to bude všechno“ nebo „teď jsem dal všechno“. A Světlanka nevěděla, co to znamená a byla zase pořád víc vyděšená.

A všichni věděli, že jednou bude moc šťastná a hlavně vyléčená z pýchy a tvrdohlavosti.

Čisté srdíčko, bratr krále, něco jako její maminka jí řekl, že je něco jako prvorozený syn a když Tátu nebude poslouchat, tak ji pošle dolů.

40 letá Světlana hledala partnera a on ji nechal si myslet, že by mohl být její partner, ačkoli byl její tatínek. A společně s dalšími muži celého národa ji vzali do programu Blondie, kdy celý národ se na ni kouká, jako by byla v Zoo a ona je vyděšená k smrti. Ten program Krále Čistého srdce se jmenuje „Nejhorší je zemřít vyděšením“.

Takže Světlana byla strašlivě vyděšená a zatímco si tak půl roku myslela, že je to žertík jejího budoucího manžela a jeho kamarádů, že má na něho počkat a strpět ty žertíky jeho kamarádů, ačkoli jí jasně dal najevo, že „on tu nejde“ a nemá o ni zájem. A také, jak se později dozvěděla, že je to její Otec, který ji má „na pěti prstech“, zatímco druhý Čisté Srdce, kterého potkala před 20 lety, je něco jako její maminka.

A nekonečná celonárodní hra, které Otec a Král vlastně jen přihlížel, popř. ji někdy reguloval nebo pomáhal, aby všichni trénovali Světlanku, aby nebyla pyšná a stala se čistá a ještě čistější.

Světlanku neustále natáčeli na kameře, a záznam měli doma a hlídali, aby Světlana něco nedostala nebo nezískala neprávem. A jak někde něco dostala, třeba si koupila něco ve slevě nebo v akci, hned jí utíkali domů něco sebrat nebo zničit, aby ji poučili. Bylo to pro její dobro a ona měla být šťastná.

Lidé si také mysleli, že to čisté srdíčko, které měla, získala neprávem, protože ji budoucí Král, Čisté srdíčko, na dálku když byla miminko, pohladil a ono se jí udělalo čisté srdíčko také.

A tak ji dostali do tréninku a ona protože nic nechápala, tak byla Blondie a žila v ZOO, dokud ji nevychovali úplně všichni lidé v celé zemi.

A myslíte, že ji táta do dolů poslal? Ano, poslal. Chtěl na ní ještě ukázat, že z ní umí udělat „kluka“ a ona pořád chtěla cestovat, takže to tajemství, které by Táta řekl všem až na konci, se prozradilo dřív a už to nebylo takové překvapení, tak ano, Táta se nazlobil a Světlanku poslal do dolů, kde fárala s horníky a kutala uhlí. Byla pyšná, však víme...

A ona jasně nepochopila, že Král Čisté srdíčko je opravdu jen její otec, jako kohokoliv jiného v zemi.

A byla šťastná. A šťastni byli i všichni lidé, i Král a jeho bratr.

A zazvonil zvonec a pokud nepřestali, tak se lidé v té zemi veselí ještě dnes.