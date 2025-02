Zřiďte odkladiště pro pány, co čumí do telefonu!

Koukat do telefonu je fajn! Pán se odreaguje a když manželka nakupuje, tak aspoň nekouká ženským na prsa nebo na zadky! Pokud ovšem na telefonu nesleduje porno! To by mu to manželka pěkně vytmavila!

Dneska je krásný den. Sluníčko svítí, kafíčko je jako vždy dobré a zákusky jako vždy excelentní!

A Marta dnes nepřišla sama. Přišel s ní i Eda, dlouholetý kamarád. Ve sportovním, sexy, elegantní. Jen to kolo si neměl kam dát. Naštěstí mu obsluha dovolila si ho schovat do chodbičky u záchodů. To své drahé závodní kolo nechtěl jen tak nechat venku.

„Představ si,“ smála se Marta: „odchytila jsem ho před obchoďákem. V tomhle mrazu se tam klepal jako ratlík, ale kolo neopustil! I prsty už těžko ohýbal, jak posunoval cosi na displeji mobilu!“

„No co,“ Eda se hned pustil do vysvětlování: „čekal jsem na manželku. Jezdím jí po práci naproti na kole a pak jdeme domů. Jenže ona vždycky chce něco nakoupit. Tady a pak zase tamhle a prý jen na deset minut, víc ne... A já čekám venku před obchodem. Chvíli koukám kolem a když je deset minut půlhodina, tak pak holt vytáhnu mobil a roluju nejnovější novinky!“

„Jo, a při tom jsi jak rampouch!“, smála se dál Marta.

„To je pravda...,“ přerušil ji Eda: „ale nebudu čekat uvnitř na lavičce. Ty jsou navíc obsazený tatínkama s dětma a ty děti tam obvykle řvou jako paviáni a lítají kolem. Ještě by mi poničily moje kolo...

...a víte,“ zamyslel se Eda: „že ani nevím, jestli se tam s kolem smí dovnitř? To mne ještě nenapadlo to zkoumat...

...a navíc, když ta moje po hodině vyjde z obchoďáku, tak její první poznámka je, že zase čumím do mobilu!“, rozhodil nešťastně rukama Eda: „To mám snad koukat ženským na prsa nebo na zadky? To kdyby manželka viděla, to by ji asi rovnou trefilo!“, přeháněl trochu Eda. Obě ji známe a víme, že je s ní legrace.

Chvíli jsme jen tak seděli, popíjeli kafíčka a ujídali dortíky...

Marta sledovala, jak se po stole posunuje sluníčko a nad něčím uvažovala. Pak zvedla hlavu a usmála se: „Navrhnu zlepšovák! Doporučím obchoďákům, aby zavedly odkladiště pro pány!

Pánové, samozřejmě bezdětní, si tam budou moci v klidu posedět, krásné hostesky jim uvaří kafe a pánové v křesílcích budou moct čumět do těch svých mobilů! Dámy si v klidu nakoupí, obchoďák bude mít větší tržby a všichni budou spokojeni!“

„Jééé...“, zasnil se Eda: „...a ještě by mohli přidat i herní konzole, to by byla fakt bomba!“

Měli jsme z toho všichni tři legraci a říkali jsme si, jakou by měla šanci strana, která by to měla jako jeden z hlavních cílů ve volebním programu.

To bylo fakt veselý kafe!

–-

PS. Marta má štěstí na veselé spolukafaře! A já taky, když na Martu třeba jen čekám, protože se zasekla v dopravní zácpě.

