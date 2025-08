Vlak přijel! Ale chyběly mu dva vagóny!

Na nádraží davy lidí. Všichni čekají, až se na odjezdové tabuli objeví nástupiště. Do odjezdu už jen minuty! Konečně! Běh na nástupiště! Ale vlaku chybí dva vagóny!

Dneska přišla Marta sice rozesmátá, ale zároveň tak nějak zvláštně nabroušená. Takhle jsem ji dlouho neviděla!

Jen dosedla, už spustila. Obsluha naštěstí ví, co obvykle Marta objednává a za chvíli na stolku přistálo lungo a laskonka.

Marta jen trošku usrkla kafe: „Představ si, co se mi stalo! Víš, že teď jezdím víc vlakem a můžu říct, že jsem docela zkušená vlakojezdka!“

Jo, to vím. Marta je jako blesk, jeden den je tady, druhý den na dalším místě a třetí den zase někde jinde...

„Chodím s předstihem a tak čekávám na nádraží s malou rezervou. Přece jen je to jistější. Vždycky všechno funguje a je to pohoda...

Ale dneska!“, vyhrkla Marta a uždíbla kousek laskonky: „Jsou prázdniny, na nádraží davy. V Praze je celkem zvykem, že se nástupiště objeví třeba jen pět minut před odjezdem a pak se dav vrhne směrem k vlaku...“

To taky vím. Taky z Prahy občas jezdím, naštěstí v mém směru je z devadesáti procent nástupiště vždy stejné...

„Teď jsem jela z krajského města. Tam to bývá vždycky jasné i půl hodiny předem...

Ale tentokrát...“, Marta si teď ucucla trochu kafe: „...ale tentokrát nic! Nástupiště nikde! Dalších pět vlaků s pozdějším odjezdem nástupiště mělo... Ale náš nic!

V hale dav lidí...

Bylo vidět, že někteří už propadají panice...

...paní s kočárkem a dvěma malými dětmi tišila to menší. Už chvíli plakalo. Ona netrpělivě hleděla na tabuli a představovala si, jak povleče kočářek po schodech. Výtah byl dneska mimo provoz...

...paní s berličkami si už musela sednout. Vykládala paní vedle, že jí to snad ujede, že pomalu chodí...“

Pozorovala jsem Martu. Je trpělivá, ale čeho je moc, toho je příliš. Ale byla tady, takže vlak stihla...

„A pak konečně...“, koukla na mne Marta přes šálek kávy: „...se objevilo nástupiště...

...číslo sedm, nejvzdálenější...

...tři minuty do odjezdu!

Dav se vrhnul do chodby a nastal boj. Bylo vidět, že nejvíc běží ti, co nemají místenky. Potřebovali obsadit místo!

Já šla taky rychle, ale celkem v klidu. Bez místenky nedám ani ránu!

Vyjdu na nástupiště a vlak nikde! Na ceduli „Praha“, ale koleje prázdné...

Rozhlížím se a vidím ho až na úplném konci nádraží. Průvodčí trpělivě vysvětluje lidem, kam mají jít...

Jdu dál, ale můj vagón číslo 368 nikde! Vlak začíná číslem 369! A má jen tři vagóny. Další dva chybí!“

Marta byla zase na tom nádraží. Ale já jí rozuměla. To je takové to chvilkové zoufalství!

„A průvodčí nikde! Co teď?“, komentovala Marta: „Vlezla jsem tedy do 369 a hledám na dveřích, kde je jen Expresní rezervace. To je obvykle volné. V kupé dvě děvčata. Ptám se, jestli mají místenku...

Neměly. Asi jsem vypadala přísně, tak radši odešly jinam.

Příšel nějaký starší muž a taky zřejmě neměl místenku, vypadal tak nejistě. Nebo měl, ale jinam jako já...

Vtom vidím z okna průvodčí. Ze dveří vagónu se jí ptám, proč je vlak tak krátký?!?

A ona pořád klidně, ať počkám, že přistavují další dva vagóny a že 368 je jeden z nich...“

Marta je kouzelná! Když něco vykládá, tak má člověk úplně dojem, že je na tom místě s ní...

„Vyšla jsem tedy ven a sleduju, jak lokomotiva před sebou strká dva vagóny. Dva chlapíci v oranžových vestách mávají praporky a volají na lidi, ať jdou dál od okraje, aby z nich nebyly placky... To by vlak asi neodjel vůbec!

Vagóny ještě nejsou připojené, ale lidi se už vrhají na schůdky a derou se dovnitř. Už je čas odjezdu... ...a na vagónech ještě nejsou čísla...

Konečně! Svítí 368!“, usmála se Marta: „Nechvátám. Mám svoje místo. Nějací mladíci pomáhají té staré paní s berličkami do schodů a ta jim s velkým úsměvem děkuje...

Odjeli jsme se zpožděním deset minut... ...ale naštěstí to všichni stihli.“

Marta spolkla poslední kousek laskonky:

„A tak jsem tady!“

–-

PS. S Martou se vždycky nasmějeme... ...i když občas je ten smích trochu kyselý...

Zapomněla jsem na pultě v obchoďáku miliony! V eurech! - Blog iDNES.cz

Opily se tak, že ráno nepoznaly vlastní děti! - Blog iDNES.cz

Seděly tam dvě buchty! Jedna hezká, jedna tlustá! - Blog iDNES.cz