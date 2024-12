Úplně jsem se vykapsoval! Na účtu mám jen patnáct korun!

Hamižný člověk většinou není líný. A líný zase většinou nemá na to být hamižný! Občas ale nastane situace, kdy se člověk musí rozhodnout! Buď zvedne zadek ze židle anebo musí šáhnout do šrajtofle! Jiná možnost neexistuje!

Lidé jsou různé - to říká staré rčení. Někdo potřebuje pravidelný řád, někomu stačí rámcový program a někomu je úplně jedno, co bude dělat za pět minut! A někdo ve všech variantách ještě dokáže vychovávat dítě!

60+?!? Stařenka má problém! Vypadá moc mladě!

To je pakárna! Když musí dokazovat, že už jí je patnáct a může do kina na nepřístupný film! A pak zase, že už jí je osmnáct a může si dát panáka! Ale když pak musí dokazovat, že už má nárok na slevu pro seniory, to už je vrchol!