Stál tam a smutně koukal! Tak jsem mu dala!
Marta dneska přišla na kafe s širokým úsměvem. Oči jí zářily a nesla se lehce jako pírko. Málokdo by jí hádal její věk.
S grácií usedla na židli u stolku. Pán, co šel venku za výlohou, se na Martu usmál. Marta se usmála taky a jemně pokývla hlavou. Pán kývl na odpověď a šel dál.
„Ty ho znáš?“, ptám se Marty.
„Ne, neznám! Jen na úsměv odpovídám úsměvem, když se přes sklo nemůžeme slyšet.“
Servírka donesla lungo bez ptaní. Jen si ověřila, jestli to dneska bude laskonka. Byla! Větrník prý příště.
Marta je dnes nalehko. Je vidět, že přijela autobusem. Jezdí jím ráda. Má už svoje oblíbené místo, kam si vždycky kupuje místenku.
„Tjo, dneska jsem zažila zvláštní situaci...“, koukla na mne Marta po prvním doušku kafe: „...takovou úsměvnou, ale milou!
Chodím na nádraží dřív, abych si tam dala kafe a něco dobrého na zub.“
To vím, dělám to také tak. Člověk se pomalu připraví na cestu a má to klidnější. A ještě si smlsne.
„No a dneska...,“ Marta si uďobla laskonky: „...dneska to bylo fakt celé legrační...“
Na chvíli se odmlčela. Jo, je pěkná potvora! Protahuje to a pak vždycky musím čekat, co z toho vyleze...
„Vypila jsem kafe, snědla dortík...,“ Marta polkla další lůček: „...a pak jsem si šla odskočit. Pro jistotu. Jako vždycky jsem si napočítala deset korun a vyrazila jsem. Jenže mi hned nedošlo, že v horním patře je automat jen na desetikoruny a já měla drobný. Měla jsem smůlu...
Naštěstí jsem si uvědomila, že o patro níž je další WC. Tak tam chvátám a vidím, že tam stojí takový nádherný mladík. Italský typ, vysoký, kudrnaté černé vlasy. Asi cizinec...,“ Marta se úplně zasnila: „...hotový model! A počítal mince.
Když dopočítal, začal je házet do automatu u vstupu.
Říkám mu, že to háže v dámském záchodě. Nebyla tam totiž panenka nebo panáček. Jen nápisy Muži, Ženy.
To se už ale rozsvítila zelená šipka.
Takže bych mohla jít. Ale nejsem přece lehká děva, abych chodila za cizí prachy!
Když jsem viděla, jak tam nešťastně stojí, tak jsem mu dala!
Ty moje drobáky!
Nadšeně se usmál, naházel je do automatu na pány a šel!
Já taky!
Spokojeni jsme byli oba!“
–-
PS. Záchodové téma je věčné...
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Moderní evropský muž čurá jedině vsedě!
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Ve frontě na dámské WC??? Jako vždycky!!!
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Jsem hrdinka! Okrádám svého zaměstnavatele!
Stanislava Boudová
Co potřebuje žena k pohlavnímu styku?
To není jen tak! Tuhle důležitou otázku řeší nejen ženy, ale i muži. Ženám to prý nedává spát od přírody. Muži na této otázce mají zájem také, protože mají puzení a taky se chtějí pochlubit kamarádům, jací jsou svůdníci!
Stanislava Boudová
Devadesátky byly nejlepší! To jsem měl erekci od rána do večera!
Jo, to byly časy! Holky nám samy skákaly do postele, my jsme si mohli vybírat! A když kráčely po ulici, to byl koncert! Houpaly se a my na nich mohli oči nechat!
Stanislava Boudová
Nemáš cash? Tak chcípni hlady!
Jo, je to tak! Tři kreditky v kapse a taky v mobilu. Hlad je ale hlad. A kafe by taky neuškodilo! Jenže co dělat, když karty neberou? Jen nějakou speciální. A tu v kapse nemám! Jen tři eura!
Stanislava Boudová
Ještě že jsou babičky! Jinak by holčička umřela!
Tohle opravdu nikdo nechce zažít! Letíte si z dovolené od moře, opálení, spokojení. Vracíte se do chladného jara do Prahy. Let probíhá klidně, když tu se ze zadní části letadla ozve pronikavý hlas: „Je tady doktor?!?“
Stanislava Boudová
Platím za sebe, syna a psa! Manžel ať si trhne!
Všední dopoledne. Na městském úřadě jen několik lidí u přepážek. Úřednice velice slušné a pečlivé. Vyřizují vše, co obyvatelé potřebují. Občas ale mají co dělat, aby se nesmály. Někteří občané jsou divní! A občanky ještě víc!
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Pozoruji (nejen) naši malou zemi z ještě menší zemičky.
Foto (c) Štěpánka Boudová