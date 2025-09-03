Slečno, já vás obskočím!
Marta občas s sebou vezme na kafe kamarádku. Dneska s ní přišla Miriam. Známe se všechny už dlouho a tak se vždycky společně zasmějeme.
U vedlejšího stolku seděla skupina cizinců a snažila se objednávat z nápojového lístku česky. Bylo docela veselo a jen občas obsluha pro jistotu zapíchla prst na nápoj, o kterém si myslela, že ho objednávají...
Miriam je chvíli sledovala a pak se začala smát. Učí totiž angličtinu a občas učí i cizince česky...
„Holky, včera jsem se nasmála. Na hodině byl i Miro. Už je tady v Česku dlouho, naučil se skvěle, ale občas má problémy s předponami. A to může vést k velice ošemetným situacím...“
Samozřejmě jsme s Martou tu historku chtěly hned slyšet. Miriam se pustila do vyprávění. Velice věrně Mira napodobovala. Včetně lehkého přízvuku, kterého se cizinec jen tak nezbaví...
***
„Miriam, včera jsem zažil hrozný trapas! Styděl jsem se až za ušima!“, Miro trochu zčervenal: „Myslel jsem, že dostanu výprask!
Byl jsem v obchodě a chtěl jsem si koupit chleba. Jenže tam byla velká fronta a já jsem měl domluvenou schůzku na úřadě. Takže jsem fakt dost chvátal...
V hlavě jsem si sesumíroval, co řeknu a té slečně před sebou velice zdvořile povídám: „Slečno, můžu vás obskočit?“ A než jsem stačil vyslovit prosím, tak se slečna otočila, probodla mne pohledem a myslel jsem si, že mi v ten moment dá facku!
Dvě starší paní před ní prohodily cosi o neslušné mládeži a dva starší pánové za mnou se začali smát.
Netušil jsem, co se děje...“, Miro zčervenal ještě víc: „Asi jsem řekl něco špatně!
Tak jsem to uvážil a říkám to tedy lépe: „Slečno, můžu vás přeskočit?“ A široce jsem se na ni usmál.
Ti dva pánové za mnou se už smáli nahlas a ty dvě paní před slečnou už zvedaly hole!!!
Jedině slečna zůstala v klidu. Prohlédla si mne a asi pochopila, že jsem cizinec. Její slova „Asi mne chcete předběhnout?“ mne uklidnila. S radostí jsem kývl a slečna dokonce domluvila s těmi dámami před ní, že mne pustí taky!
To jsem si teda oddychl...“, Miro už se usmíval: „Chleba jsem koupil a schůzku na úřadě stihnul!“
Ještě se pousmál a zakončil to celé slovy: „S váma Čechama je to někdy těžký!“
***
Smály jsme se té situaci. Všechny žijeme nebo jsme žily v cizině a víme, jak je občas složité se tam domluvit...
Miriam ještě dodala, že s Mirou probrali významy obskočit, přeskočit, zaskočit, odskočit si a že se shodli, že podskočit, což navrhoval Miro, je nesmysl! Že mnohem lepší je třeba podlézt!
A pak ještě Miriam dodala perličku. Že prý hraje na hodinách vždycky na konci hru na významy slov a že má pořád na mysli Američana, který odpovídal na otázku, co si představuje pod slovem mravenec. Prý dlouho přemýšlel a pak pravil:
„To je přece naprosto jasné! Mravenec je mládě mravenečníka!“
[věnováno Mirovi]
–-
PS. Marta a její doprovody na kafe jsou moc fajn!
Stanislava Boudová
60+?!? Stařenka není náročná! Kabriolet jí stačí!
Co s penězi na stará kolena? Děti jsou dospělé a soběstačné, bydlení máte, jíst máte taky co... A prachy si do hrobu nevezmete, tam už vám k ničemu nebudou! Tak je třeba si udělat radost!
Stanislava Boudová
Vlak přijel! Ale chyběly mu dva vagóny!
Na nádraží davy lidí. Všichni čekají, až se na odjezdové tabuli objeví nástupiště. Do odjezdu už jen minuty! Konečně! Běh na nástupiště! Ale vlaku chybí dva vagóny!
Stanislava Boudová
60+?!? Stařenka je šikulka! Stříhá si nehty na potápěče!
Občas je docela zajímavé sledovat, co si mladší generace myslí o té generaci nejstarší! Občas mladí ty starší odepisují už při druhé větě! Jenže ti staroušci se nezdají!
Stanislava Boudová
Čočka je blivajz! Proč si nedá aspoň jeden knedlík?
Mít tchýni je někdy problém. Vše je u mladé špatně, úklid nestojí za nic, prádlo se má věšet jinak, děti vychovává divně. A když dojde na jídlo, tak je oheň na střeše!
Stanislava Boudová
Dvě opečené brambory, aneb dejte si pozor, co objednáváte!
Máte hlad. Zkoumáte nabídku restaurací a rychlého občerstvení kolem. Chcete jen něco malého. Objednáte si. A z výsledku málem upadnete!
Pozoruji (nejen) naši malou zemi z ještě menší zemičky.
Foto (c) Štěpánka Boudová