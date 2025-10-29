Sedí a nehne se! Chudáci Japonci!
Marta v poslední době jezdí nejen vlakem. Tentokrát přijela dálkovým autobusem.
Přišla ke stolku, položila kabelku na židli a obřadně pověsila kabát na věšák. Se zájmem jsem ji sledovala, protože to je něco úplně jiného než obvykle. To totiž kabelku i kabát práskne na volnou židli a už sedí a objednává si svoje oblíbené dobrůtky.
Říkám „Ahoj, vítej v kavárně“ a čekám, co se bude dít...
Marta se pomalu postavila přede mne, pomalu pokývala hlavou, spojila ruce před sebou, s jemným úklonem se na mne usmála a pravila: „Arigató.“
Nezačala jsem se smát. Jen jsem ji udiveně pozorovala...
Marta se pomaličku posadila: „No co se divíš, měla jsem dneska japonské cestování. Jela jsem busem plným Japonců.“
To mi nijak divné nepřišlo. Ve směru, kterým Marta obvykle jezdí, je Japonců docela dost. Láká je město UNESCO a bus jede z Prahy až tam. A když o tom Marta takhle mluví, tak se určitě něco cestou stalo...
„Už ti někdo zasedl místo v autobusu?“, zeptala se mne Marta poté, co si objednala kávu a dnes pro změnu větrník: „Jak jsme postupně nastupovali, tak najednou se několik Japonců vepředu začalo dohadovat. Ukazovali si telefony, kontrolovali čísla nad sedadly a bylo vidět, že se něco děje.
A taky že jo. Na místě jednoho z nich seděl nějaký dědula a ani se nehnul!
Japonci se mu snažili anglicky vysvětlit, že si zřejmě sedl na špatné číslo. Dědula jen mávl rukou a začal jim nadávat! A docela sprostě! Samozřejmě česky!
Japonci byli pořád slušní a něco si mezi sebou povídali.
Ostatní cestující mezitím v klidu nastupovali a autobus se pomalu zaplňoval..
Já seděla asi o šest řad dál. Už jsem se málem zvedala, že se jich zeptám, co se děje. Že bych jim případně pomohla, protože se fakt slušně snažili...
A dědula pořád pokračoval v hlasitých nadávkách, co si to ti šikmoočka dovolují!
Než jsem se zvedla, tak to vyřešili sami Japonci. Ten nejstarší šel pro řidiče, jasnou autoritu v dnešní jízdě.
Řidič ochotně přišel. Japonci mu ukázali svoje jízdenky a řidič odsouhlasil místa.
Jen dědula pořád nadával a řidiči řekl, že se nikam nehne, protože má přece svoje místo a že si Japonci můžou trhnout nohou!
Ti jen tiše sledovali, jak se situace vyvine.
Řidič dědulovi slušně řekl, ať se uklidní a že určitě bude všechno v pořádku. A požádal ho, aby mu ukázal jízdenku.
Dědula neochotně vytáhl papír s jízdenkou a řidič načetl kód.
„Víte, pane...“, řidič se pousmál. Řekla bych, že tak trochu škodolibě: „...vy máte číslo 23, ale sedíte na čísle 19. Mohl byste se tedy posunout o řadu dál?“
Dědula brblal, ale přesedl si. Ale že by se omluvil? Ani náhodou!
Japonci s úklonami děkovali řidiči, usadili se i na místo 23 a autobus se rozjel.
Marta upila ještě trochu kafe a dodala: „Musím fakt řidiče ocenit! Nejen že jednal velice slušně a rozhodně, ale naprosto bez problémů komunikoval s Japonci anglicky.
Fakt dobrý!“
–-
PS. Marta i z naprosto obyčejné situace dokáže udělat pořádný drama!
Vlak přijel! Ale chyběly mu dva vagóny! - Blog iDNES.cz
Vlak zastavil prudce! Polití byli všichni! - Blog iDNES.cz
Dvě opečené brambory, aneb dejte si pozor, co objednáváte! - Blog iDNES.cz
Stanislava Boudová
Vlak zastavil prudce! Polití byli všichni!
Může se to stát v každé vteřině! Vlak sebou cukne a co není upevněné, letí! Kdo nemá náhradní oblečení, může splakat nad výdělkem! A dojet domů polonahý!
Stanislava Boudová
60+?!? Stařenka je za hvězdu! Komunikovala s umělou inteligencí!
I na stará kolena se cestuje. A občas se cestou poškodí kufr. Naštěstí se dá reklamovat! Ale volat cizí letecké společnosti? To není jen tak! Ještě že je tady umělá inteligence!
Stanislava Boudová
Slečno, já vás obskočím!
Fuj, to je ale sprosťák! Dělat takovéhle návrhy v obchodě plném lidí! Policii na něj! Co na tom, že slečna je krásná žena a mladý muž je v obleku a na první pohled velice sympatický!
Stanislava Boudová
60+?!? Stařenka není náročná! Kabriolet jí stačí!
Co s penězi na stará kolena? Děti jsou dospělé a soběstačné, bydlení máte, jíst máte taky co... A prachy si do hrobu nevezmete, tam už vám k ničemu nebudou! Tak je třeba si udělat radost!
Stanislava Boudová
Vlak přijel! Ale chyběly mu dva vagóny!
Na nádraží davy lidí. Všichni čekají, až se na odjezdové tabuli objeví nástupiště. Do odjezdu už jen minuty! Konečně! Běh na nástupiště! Ale vlaku chybí dva vagóny!
|Další články autora
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu
Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku...
Jedna z největších hvězd taneční hudby. Do Ostravy zamíří legendární DJ Paul van Dyk
Jedna z největších hvězd elektronické taneční hudby (EDM) DJ Paul van Dyk z Německa vystoupí na...
V autokempu na Rozkoši shořel stánek, mohla za to vadná elektroinstalace
Oheň téměř zničil domek v autokempu u přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Majitel tam...
Jestli Putin zaútočí, NATO vymaže Moskvu z mapy, řekl belgický ministr. Kreml se ozval
Pokud se ruský prezident Vladimir Putin rozhodne použít jakékoli zbraně proti Bruselu, NATO vymaže...
Prodej pozemku pro bydlení, 825 m2 - Slaný - Blahotice
Slaný - Blahotice, okres Kladno
3 600 000 Kč
- Počet článků 227
- Celková karma 32,11
- Průměrná čtenost 4513x
Pozoruji (nejen) naši malou zemi z ještě menší zemičky.
Foto (c) Štěpánka Boudová