Neopijte se moc! Nebo vám vypnou elektřinu!

Občas se opije asi každý! Pokud se opije inteligentně, nevyřvává na celý dům nebo nepouští hudbu tak nahlas, že vzbudí v noci úplně všechny, tak se to dá tolerovat. Ale když se neuklidní, tak přijde trest! Vypnou mu elektřinu!

Někdy je to v kavárně legrace. Člověk toho vyslechne! A není to pak jen kafárna, ale parádní krafárna!

Minule jsem čekala na Martu. Volala, že je v zácpě a že dorazí o něco později. Tak jsem poslouchala trojici u vedlejšího stolku. I jsem se trochu posunula, abych lépe slyšela...

Dvě starší dámy, zřejmě důchodkyně. S nimi elegantní pán v obleku ve středním věku. Vyrozuměla jsem, že jsou to sousedky z paneláku a pán se tam nově přistěhoval. Všichni tři přišli ze schůze bytového družstva, která byla v nedaleké restauraci. A protože všichni bydlí na stejném patře, tak dámy usoudily, že je vhodný čas na seznámení...

Když jsem je tak pozorovala, tak spíš čas na vytáhnutí co nejvíce informací z nového souseda...

Nejdřív chvíli probírali některé body ze schůze, dámy radily pánovi, jak nejlépe do sklepa, kam ukládat kola, kdy se vyvážejí popelnice, kdo je domovní důvěrník, ob ulici že je dobrá pekárna a MHD že jezdí ze sídliště velice dobře.

Pak chvíli jen tak popíjeli kávu a... ...a potom nastala palba! Známe staré zvědavé drbny!

„Pane Karle“, první dáma v modrém svetříku šla rovnou na věc: „a to se k nám stěhujete sám? Viděla jsem, že nemáte moc věcí, když jste se stěhoval...“

Pan Karel nevypadal, že chce vysypat o sobě všechny podrobnosti a odpověděl otázkou: „A co sousedi, jsou dobří?“

To byla voda na mlýn místních zvědavek! Dáma s červeným šálem spustila a jela patro po patru. Panu Karlovi z toho šla hlava kolem! Ale už věděl, kdo má kolik dětí, čí pes nejvíc štěká, že mládež z pátého patra popíjí na schodech pivo a plechovky tam nechává, že sousedka ze sedmého to táhne se sousedem z třetího a jeho manželka o tom nemá ani potuchy...

Pan Karel se snažil proud řeči trochu zpomalit, ale neměl vůbec žádnou šanci!

Dámy jely jako dobře namazaný stroj.

Najednou se dáma v modrém obrátila na pana Karla přímočarou otázkou: „Pane Karle, pijete?!?“

Pan Karel se málem začal smát, protože takový dotaz nečekal ani náhodou. Ale když viděl napětí a naléhavost v očích obou, tak potlačil úsměv a důstojně prohlásil: „Občas si nějakou sklenku dám!“

„To je dobře, že nepijete pivo a rum!“, vydechly obě současně a úplně bylo slyšet, jak jim spadl kámen ze srdce.

„To byste byl jak pan Josef z patra nad námi!“, vyhrkla paní Modrý svetřík.

Paní Červený šál se nadechla: „Když se pan Josef zřídí, tak mi dupe nad hlavou a je to hrůza! Duní to celým barákem a jak nemá koberce, jako by mi šlapal po hlavě!“

„A když si pustí hudbu, tak drnčí tabulky v oknech!“, pokračovala dáma Modrý svetřík: „Žije v bytě sám, manželka mu utekla, asi nesnesla to jeho pití. Pouští si ten metal a rock a ty bubny ve dvě ráno jsou nesnesitelný!!!“

„Občas spadne na zem a to je rána jak od pytle brambor! Vždycky mne to probudí!“, nezůstával pozadu Červený šál: „Říkám mu pořád, ať pije míň, ale je to jako házet perly sviním! Hrůza!“

„A stěžovaly jste si někde?“, zajímalo pana Karla. Koneckonců pan Josef bude svými nočními pitkami otravovat i jeho.

„Jo, i jsme volali policii. Nebylo to nic platné! Vykázat ho nemůžou, je to jeho byt!“, komentovaly obě dámy nešťastně situaci: „Ani na městském úřadě nám nepomohli...“

Všichni tři chvíli potichu popíjeli kávu. Pan Karel si je obě potají důkladně prohlížel. Asi uvažoval, jak s nimi bude vycházet, když budou sdílet společné patro...

Paní v modrém dojedla dortík a pomstychtivě se usmála: „Ale přišli jsme na to, jak ho aspoň potrestat!!!

Vždycky když se opije, tak mu vypínáme elektřinu!“

„Jo, ať si taky užije!“, stejně pomstychtivě se usmála červenošálnice: „Když v noci doma opile řve a pouští si hudbu a my na něj zvoníme a boucháme a on neotvírá, tak mu jednoduše vypneme hlavní jistič na chodbě a má utrum!“

„Sice pak hlasitě nadává“, pokračovala modrosvetříková a červenošálová nadšeně přikyvovala: „že si rozbije držku, když jde na záchod a bouchá se o stěny, ale my máme všichni radost, že jsme udělali aspoň něco!

A že mu poteče trochu červená nebo bude mít monokl pod okem, to je taková naše malá odplata!“

–-

PS. Vztahy nejen v domě jsou někdy opravdu zapeklité... ...ale nakonec se člověk většinou zasměje!

