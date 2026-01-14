Lidi ve frontě šílí! Dědula chce deset účtenek!
S Martou je fakt legrace. Většinu našich kafíček se prosmějeme. Nevím, jak to dělá, ale vždycky přijde s nějakou neuvěřitelnou historkou!
Včera bylo naše první kafe v novém roce. Vánoce a Silvestra jsme probraly celkem rychle a pak se Marta začala smát. Viděla totiž starší paní u vedlejšího stolku, jak chce zaplatit kafe zvlášť a zákusek taky zvlášť.
„Hele, koukni na ni...“, jemně kývla hlavou směrem k výloze, kde paní seděla: „...sleduj!“
Ano, sledovala jsem. Servírka na terminálu naťukala částku za kafe, paní zaplatila. Účtenka vyjela a servírka nastavovala druhou platbu. Paní mezitím vytáhla z kabelky propisku a radostně na účtenku něco napsala. Když zaplatila druhou, tak na ni zase něco napsala a ke své sousedce, taky starší paní, pyšně poznamenala, že tahle je už osmá a chybí už jen dvě!
„No a co?!?“, ptám se pohledem Marty. Marta nic neříká a jen se směje...
...a po vydatném doušku kafe spustila: „Na Štědrý den jsem ještě honem dopoledne skočila do hypermarketu vedle nás pro poslední drobnosti, protože pak mělo být několik dní zavřeno...
Lidí plný obchoďák, zaměstnanci jezdili s paleťáky a doplňovali zboží jako o život. Košíky žádné, protože uvnitř byl dav a prostě na to množství lidí nestačily...
Já šla jen bez košíku, protože ty drobnosti snadno unesu v ruce...“, Marta se usmála: „...byla jsem hotová coby dup a jdu směrem k pokladně.
Jenže ouha!
Jelo všech šestnáct pokladen, u samoobslužných byla fronta ještě větší...
Ale víš, že mne baví cvrkot a tak jsem odhadla frontu u pokladny, kde v košících měli lidi nejmíň zboží a čekala jsem... Navíc tam byla moje oblíbená pokladní, která je rychlá jako blesk...
A jasně, odsejpalo jí to! I se na lidi usmívala a všem popřála krásný Štědrý večer. Když jsem přišla na řadu, tak těch pár mých kousků měla obratem ruky.
Při placení jí děkuju za úsměv a dobrou náladu a říkám, že mají fofr!
Přikývla a ještě říká, že teď už je to pohoda, ale ráno že tam byl pán, co chtěl rozdělit nákup na deset menších, že potřebuje deset účtenek!“
Marta udělala dramatickou pauzu. No a taky si chtěla uďobnout kousek šlehačkového dortu. Toho, co má tak ráda!
„Jasně, že jsem se zeptala, proč to chtěl...“, zasmála se Marta, když viděla můj udivený pohled: „Pokladní si povzdychla, že pán řekl, že potřebuje kartou zaplatit deset plateb, aby měl dobrý úrok na účtě a že byl celý měsíc nemocný a odpoledne že odjíždí na chalupu, kde žádný terminál není...
...a protože pokladní znám a vím, že chce zákazníkům vyhovět, tak že to udělala. A namarkovala dva nebo tři kousky desetkrát po sobě.
A kupodivu že prý i další zákazníci ve frontě to vzali s humorem. Prý když je ten Štědrý den!“
S Martou jsme tedy usoudily, že i paní u vedlejšího stolku zřejmě sbírá platby do banky.
A když jsme pak odcházely, tak tomu všemu nasadila korunu servírka. Za ta léta se už dobře známe a tak když jsme platily, tak nám servírka říká: „A ne že budete platit kafe i zákusek zvlášť!“
–-
PS. Nový rok nebo léto, s Martou se vždycky zasmějeme...
Stanislava Boudová
60+?!? Stařenka zkoumala vánoční cukroví! Málem si rozbila nos!
Blíží se vánoce. Šílenství dostupuje vrcholu. Záclony se perou, vánoční úklid pokračuje podle plánu. Cukroví už je většinou upečené a uložené v krabicích, aby na vánoce bylo správně uleželé. Jenže co když do toho vstoupí mráz?
Stanislava Boudová
Sedí a nehne se! Chudáci Japonci!
Nastupujete do autobusu. Je docela plno. Vypadá to, že moc volných míst asi nebude. Jste už na řadě! Řidič načte jízdenku a vy jdete dovnitř. Jenže na vašem místě už někdo sedí! Začíná boj!
Stanislava Boudová
Vlak zastavil prudce! Polití byli všichni!
Může se to stát v každé vteřině! Vlak sebou cukne a co není upevněné, letí! Kdo nemá náhradní oblečení, může splakat nad výdělkem! A dojet domů polonahý!
Stanislava Boudová
60+?!? Stařenka je za hvězdu! Komunikovala s umělou inteligencí!
I na stará kolena se cestuje. A občas se cestou poškodí kufr. Naštěstí se dá reklamovat! Ale volat cizí letecké společnosti? To není jen tak! Ještě že je tady umělá inteligence!
Stanislava Boudová
Slečno, já vás obskočím!
Fuj, to je ale sprosťák! Dělat takovéhle návrhy v obchodě plném lidí! Policii na něj! Co na tom, že slečna je krásná žena a mladý muž je v obleku a na první pohled velice sympatický!
Pozoruji (nejen) naši malou zemi z ještě menší zemičky.
Foto (c) Štěpánka Boudová