Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Devadesátky byly nejlepší! To jsem měl erekci od rána do večera!

Jo, to byly časy! Holky nám samy skákaly do postele, my jsme si mohli vybírat! A když kráčely po ulici, to byl koncert! Houpaly se a my na nich mohli oči nechat!

Dneska jsme s Martou měly veselé kafe. Vedle nás totiž seděli tři tak přespadesátníci. Vesele se smáli a vykládali si důležité životní momenty. Asi se dlouho neviděli...

Nešlo neposlouchat!

Nejdřív si vyměňovali rodinné novinky. Pak vybírali auta, hodnotili jednotlivé značky a pak ten nejbližší u okna začal o své autoškole. Asi si obnovoval řidičák...

„To byste se, chlapi, divili, co všechno s instruktorem semeleme.... Jo, jasně, nejdřív dopravní značky, pravidla a tak...

Už mi není osmnáct, tak si s instruktorm tykáme. Jsme tak stejného věku, oba ženatí, oba životem otlučení. A on nejde pro silné slovo daleko. Takže s námi jezdí různí rohatí a krásné půlky a tak...“

Chlapíci se smáli, protože okeňák se snažil neříkat sprostá slova a obcházel je různými oklikami. Ale zvědavě na něj koukali, co z toho vyleze. My s Martou samozřejmě taky. Měly jsme uši až u nich.

„Jo, se mi smějte, vy volové!“, okeňák se na ně zamračil: „Mám co dělat, abych při jízdě sledoval správné pruhy nebo abych nevjel do jednosměrky!

A instruktor pořád mluví. Stihne mi dávat pokyny, prohlížet telefon, volat s manželkou, co má nakoupit, a ještě sledovat nejen provoz, ale i ženský na chodníku!

Zrovna jsem se řadil do levého pruhu, provoz jako blázen a najednou intruktor zařve: Hele, to jsou melouny!“

Chlapíci se v ten moment rozesmáli, my s Martou honem upily kafe, aby nebylo vidět, že se tajně chechtáme taky. Obě jsme zkušené řidičky, takže jsme měly před očima onu situaci a bylo nám okeňáka trochu líto.

„Já se tak lek...“, vyhrkl okamžitě: „...až jsem dupnul na brzdu!“

„A naboural jsi?“, smáli se chlapíci.

„Ne, ale instruktor si málem rozbil hlavu o přední sklo. Naštěstí za mnou bylo dost místa, takže auta stihly zastavit. Bylo to o fous!“

Chlapíci smíchem málem padali ze židlí. Okeňák sice vypadal nešťastně, ale dobrá nálada ho neopustila. Teď už to bylo dobrý, seděl u kafe a ne za volantem.

„A celou další cestu jsme povídali o ženských, jestli jsou lepší mladý nebo starý,“ usmíval se okeňák: „...a zrovna jsme měli štěstí. Po chodníku chodily samé mladé, v minisukních a tílkách. Kroutily zadkama, houpaly vnadama, prostě nádhera! Málem jsem přehlíd značku a nedal přednost z vedlejší...

Když jsem končil jízdu, tak se instruktor zasnil. Teď už jsme oba starší chlápci, ale viděl jsem na něm, že je v myšlenkách kdesi daleko v mládí...“

Chlapíci čekali, co z něj ještě vypadne, protože teď se zasnil i on.

Okeňák se na ně podíval a dodal: „Jo, to byly časy! Přesně tak, jak to řekl instruktor: Devadesátky byly nejlepší! To jsem měl erekci od rána do večera!“

–-

PS. V kavárně se toho člověk dozví...

Seděly tam dvě buchty! Jedna hezká, jedna tlustá!

Asi bych je taky vypustila do lesa!

Přijdu večer domů! A tam cizí chlap!
Autor: Stanislava Boudová | pátek 8.5.2026 16:55 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Stanislava Boudová

Nemáš cash? Tak chcípni hlady!

Jo, je to tak! Tři kreditky v kapse a taky v mobilu. Hlad je ale hlad. A kafe by taky neuškodilo! Jenže co dělat, když karty neberou? Jen nějakou speciální. A tu v kapse nemám! Jen tři eura!

22.4.2026 v 16:55 | Karma: 25,25 | Přečteno: 515x | Diskuse | Cestování

Stanislava Boudová

Ještě že jsou babičky! Jinak by holčička umřela!

Tohle opravdu nikdo nechce zažít! Letíte si z dovolené od moře, opálení, spokojení. Vracíte se do chladného jara do Prahy. Let probíhá klidně, když tu se ze zadní části letadla ozve pronikavý hlas: „Je tady doktor?!?“

25.3.2026 v 16:55 | Karma: 33,94 | Přečteno: 419x | Diskuse | Cestování

Stanislava Boudová

Platím za sebe, syna a psa! Manžel ať si trhne!

Všední dopoledne. Na městském úřadě jen několik lidí u přepážek. Úřednice velice slušné a pečlivé. Vyřizují vše, co obyvatelé potřebují. Občas ale mají co dělat, aby se nesmály. Někteří občané jsou divní! A občanky ještě víc!

5.3.2026 v 16:55 | Karma: 36,64 | Přečteno: 1168x | Diskuse | Ona

Stanislava Boudová

60+?!? Stařenka je za špionku! V ohrožení života!

Jdete si v klidu na kafe. Kavárna krásná, káva skvělá, obsluha milá. Ale najednou jste podezřelá! Sledují vás tři cizinci a nevypadají, že by s vámi chtěli jít na rande. Bojíte se pohnout! Co když vás zastřelí nebo přejedou autem?

13.2.2026 v 16:55 | Karma: 37,63 | Přečteno: 441x | Diskuse | Ekonomika

Stanislava Boudová

Tu nejdražší šunčičku, prosím! Ať se pejsánek poměje!

Ne, není to výsek, kam se chodí pro odřezky masa pro psy a kočky! Je to luxusní prodejna s francouzskými a švýcarskými lahůdkami, kde člověk musí mít dost naditou šrajtofli, aby si něco odnesl!

23.1.2026 v 16:55 | Karma: 40,18 | Přečteno: 637x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.
3. května 2026

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

Letecký provoz nad Prahou narušil dron. Policie zadržela osmatřicetiletého muže

Na pražském Letišti Václava Havla přistál stroj společnosti KLM. Po několika...
8. května 2026  16:52,  aktualizováno  17:07

Letecký provoz v Praze v pátek narušil dron v bezletové zóně ruzyňského letiště. Jedno letadlo bylo...

Hisense představuje model XR10: špičkový projektor, který přináší kino do každé domácnosti

8. května 2026  15:32

Prahou i Brnem prošly Majálesové průvody, studenti slavili hudbou i recesí

Majálesový průvod vyrazil z náměstí Svobody na brněnské výstaviště, kde se koná...
8. května 2026  13:12,  aktualizováno  15:31

Studentské slavnosti v pátek zaplnily centra Prahy a Brna. V metropoli zahájil recesistický průvod...

Hikvision zveřejnila finanční výsledky za rok 2025 a první čtvrtletí roku 2026

8. května 2026  15:20

Stanislava Boudová

  • Počet článků 235
  • Celková karma 33,36
  • Průměrná čtenost 4407x
Svět mne baví. Cvrkot kolem je úžasný.

Pozoruji (nejen) naši malou zemi z ještě menší zemičky.

 

Foto (c) Štěpánka Boudová
 

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.