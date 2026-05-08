Devadesátky byly nejlepší! To jsem měl erekci od rána do večera!
Dneska jsme s Martou měly veselé kafe. Vedle nás totiž seděli tři tak přespadesátníci. Vesele se smáli a vykládali si důležité životní momenty. Asi se dlouho neviděli...
Nešlo neposlouchat!
Nejdřív si vyměňovali rodinné novinky. Pak vybírali auta, hodnotili jednotlivé značky a pak ten nejbližší u okna začal o své autoškole. Asi si obnovoval řidičák...
„To byste se, chlapi, divili, co všechno s instruktorem semeleme.... Jo, jasně, nejdřív dopravní značky, pravidla a tak...
Už mi není osmnáct, tak si s instruktorm tykáme. Jsme tak stejného věku, oba ženatí, oba životem otlučení. A on nejde pro silné slovo daleko. Takže s námi jezdí různí rohatí a krásné půlky a tak...“
Chlapíci se smáli, protože okeňák se snažil neříkat sprostá slova a obcházel je různými oklikami. Ale zvědavě na něj koukali, co z toho vyleze. My s Martou samozřejmě taky. Měly jsme uši až u nich.
„Jo, se mi smějte, vy volové!“, okeňák se na ně zamračil: „Mám co dělat, abych při jízdě sledoval správné pruhy nebo abych nevjel do jednosměrky!
A instruktor pořád mluví. Stihne mi dávat pokyny, prohlížet telefon, volat s manželkou, co má nakoupit, a ještě sledovat nejen provoz, ale i ženský na chodníku!
Zrovna jsem se řadil do levého pruhu, provoz jako blázen a najednou intruktor zařve: Hele, to jsou melouny!“
Chlapíci se v ten moment rozesmáli, my s Martou honem upily kafe, aby nebylo vidět, že se tajně chechtáme taky. Obě jsme zkušené řidičky, takže jsme měly před očima onu situaci a bylo nám okeňáka trochu líto.
„Já se tak lek...“, vyhrkl okamžitě: „...až jsem dupnul na brzdu!“
„A naboural jsi?“, smáli se chlapíci.
„Ne, ale instruktor si málem rozbil hlavu o přední sklo. Naštěstí za mnou bylo dost místa, takže auta stihly zastavit. Bylo to o fous!“
Chlapíci smíchem málem padali ze židlí. Okeňák sice vypadal nešťastně, ale dobrá nálada ho neopustila. Teď už to bylo dobrý, seděl u kafe a ne za volantem.
„A celou další cestu jsme povídali o ženských, jestli jsou lepší mladý nebo starý,“ usmíval se okeňák: „...a zrovna jsme měli štěstí. Po chodníku chodily samé mladé, v minisukních a tílkách. Kroutily zadkama, houpaly vnadama, prostě nádhera! Málem jsem přehlíd značku a nedal přednost z vedlejší...
Když jsem končil jízdu, tak se instruktor zasnil. Teď už jsme oba starší chlápci, ale viděl jsem na něm, že je v myšlenkách kdesi daleko v mládí...“
Chlapíci čekali, co z něj ještě vypadne, protože teď se zasnil i on.
Okeňák se na ně podíval a dodal: „Jo, to byly časy! Přesně tak, jak to řekl instruktor: Devadesátky byly nejlepší! To jsem měl erekci od rána do večera!“
–-
PS. V kavárně se toho člověk dozví...
Seděly tam dvě buchty! Jedna hezká, jedna tlustá!
Asi bych je taky vypustila do lesa!
Přijdu večer domů! A tam cizí chlap!
Stanislava Boudová
Nemáš cash? Tak chcípni hlady!
Jo, je to tak! Tři kreditky v kapse a taky v mobilu. Hlad je ale hlad. A kafe by taky neuškodilo! Jenže co dělat, když karty neberou? Jen nějakou speciální. A tu v kapse nemám! Jen tři eura!
Stanislava Boudová
Ještě že jsou babičky! Jinak by holčička umřela!
Tohle opravdu nikdo nechce zažít! Letíte si z dovolené od moře, opálení, spokojení. Vracíte se do chladného jara do Prahy. Let probíhá klidně, když tu se ze zadní části letadla ozve pronikavý hlas: „Je tady doktor?!?“
Stanislava Boudová
Platím za sebe, syna a psa! Manžel ať si trhne!
Všední dopoledne. Na městském úřadě jen několik lidí u přepážek. Úřednice velice slušné a pečlivé. Vyřizují vše, co obyvatelé potřebují. Občas ale mají co dělat, aby se nesmály. Někteří občané jsou divní! A občanky ještě víc!
Stanislava Boudová
60+?!? Stařenka je za špionku! V ohrožení života!
Jdete si v klidu na kafe. Kavárna krásná, káva skvělá, obsluha milá. Ale najednou jste podezřelá! Sledují vás tři cizinci a nevypadají, že by s vámi chtěli jít na rande. Bojíte se pohnout! Co když vás zastřelí nebo přejedou autem?
Stanislava Boudová
Tu nejdražší šunčičku, prosím! Ať se pejsánek poměje!
Ne, není to výsek, kam se chodí pro odřezky masa pro psy a kočky! Je to luxusní prodejna s francouzskými a švýcarskými lahůdkami, kde člověk musí mít dost naditou šrajtofli, aby si něco odnesl!
Pozoruji (nejen) naši malou zemi z ještě menší zemičky.
Foto (c) Štěpánka Boudová