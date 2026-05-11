Co potřebuje žena k pohlavnímu styku?
Blíží se léto. Lidé jsou oblečení čím dál tím míň. Vidíme to s Martou i na našich kafíčkách.
Dneska nám náš oblíbený stolek u okna zasedli tři tak pětatřicátníci. Namakaní chlapi, kalhoty pod kolena, barevná trička, dva vyholenou hlavu. Třetí svalovec, který asi tráví v posilovně celou pracovní dobu.
Chlapíci se hlasitě smějí. Vykládají si o ženských. Kdo, kdy, kde a s kterou.
S Martou samozřejmě posloucháme. Při jejich hlasitosti to ani jinak nejde.
Už víme, který je horňák a který dolňák.
Taky jsme se dozvěděly, jak svalovec balí ženské.
Ale když plešoun nejblíž u nás vypálil otázku, co musí mít ženská k pohlavnímu styku, zamyslely jsem se.
Zajímavé téma!
Nebyly jsme ale samy, kdo poslouchal. Vedle seděly dvě vystajlované slečny, nehty se blýskaly, krátké šatečky také. Luxusní kočky! Koukaly po chlapících od chvíle, kdy přišly do kavárny.
„Kabelku!“, zašeptala jedna z nich.
„Klíče od bytu, aby bylo kam jít!“, zašeptala ta druhá. Obě nenápadně sledovaly hovor vedle a čekaly, jak to dopadne.
Chlapíci na to šli prakticky. Ozývalo se:
„Šprcku!“
„Nesmí se stydět!“
S Martou se smějeme pod fousy, které nemáme. Ale máme samozřejmě nastražené uši a tak nám neuniklo, že poslouchaly i dvě starší babky. A tváří se docela pohoršeně.
„No přece manžela!“, šeptá jedna druhé. Ta souhlasně přikyvuje, protože bez manžela to přece nejde!
Chlapíci ještě chvíli hádají. Ale vidí jen nesouhlasné kroutění hlavou. Už jsou netrpěliví a chtějí vědět, co že to je!
Plešoun je ještě chvíli nechá hádat.
„Náladu na sex!“
„Manžela na dovolené!“
„Nemít psa, co by ti lízal zadek!“
Plešoun se směje a má velikou radost, že ani jeden z nich neví.
Zvědavé jsme i my s Martou.
Vystajlované slečny už mají zaplaceno a netrpělivě koukají na hodinky. Kadeřník zřejmě nepočká.
Obě babky mají taky oči navrch hlavy. Při některých odpovědích chlapíků do sebe nesouhlasně strkají. Rozpitá káva před nimi chladne.
Plešoun se konečně nabaží všech nesprávných odpovědí a zvědavost všech roztíná pouhými pěti slovy:
„No přece kolena od sebe!“
–-
PS. O sexu se nechá povídat hodiny a hodiny...
Stanislava Boudová
