Chcete si dobít mobil? Tak si vyrobte elektřinu!

0bčas se dostaneme do problému všichni! Baterie mobilu téměř vybitá, ale my zrovna musíme udělat důležitý hovor! Někdy musí hovor počkat, než se dostaneme domů, ale někdy je tu okamžité řešení! Můžeme si elektřinu vyrobit sami!

V současných mrazech je moc fajn koukat ven z teplíčka. Proto se trochu protáhlo i naše kafe s Martou. Kdo by chtěl ven, i když venku svítí sluníčko?

Probraly jsme novinky a už jsme jen tak v klidu seděly a přes výlohu pozorovaly cvrkot na ulici. V kavárně klídek, obsazených bylo jen několik stolků. Šumění hovoru doplňovaly plameny z plynového krbu. Prostě pohodička!

Najednou ale ruch! U stolku vzadu v rohu najednou začala lamentovat starší paní. Nikdy bych neřekla, jakými slovy se dokázala častovat. Převládala čtyřnohá rohatá!

S Martou jsme samozřejmě pozorovaly, co se děje. Paní s někým telefonovala, ale hovor byl nečekaně přerušen! A paní nadávala, že má vybitou baterii a nabíječku nechala doma...

Naštěstí obsluha byla vstřícná a jedna ze servírek jí půjčila vlastní. Paní strčila nabíječku do zásuvky, mobil naskočil a paní v klidu zavolala zpátky...

Klidná lenošivá atmosféra v kavárně byla zpátky...

Marta paní chvíli pozorovala a začala se smát: „Měla by naskočit na nabíjecí kolo a byl by okamžitě klid! A ještě by udělala něco pro svoje zdraví!“

Měla opravdu značnou nadváhu a jízda na kole by jí zřejmě velice prospěla...

Marta viděla můj tázavý pohled a hned vytáhla mobil a ukazovala mi fotku: „Bylo jsem minulý týden v Bruselu. Nadraží Brusel Midi je obrovské a snadno se tam ztratíš...

A uprostřed haly stojí dvě kola. Byla pořád obsazená. Říkala jsem si, že ti Belgičani jsou nějací sportovci! Ale když jsem procházela kolem podruhé, všimla jsem si, že to nejsou jen kola na cvičení! Jsou to kola, co vyrábějí elektřinu. Cestující si tam dobíjejí mobily! A někteří jeli tak rychle, že mají na fotce rozmazané nohy!“

Obhlédly jsme návštěvníky kavárny i těch pár jedinců, co šli venku a usoudily jsme, že většina z nás by takové kolo potřebovala každý den a ještě bychom ušetřili uhlí v elektrárně!

A Marta si ještě neodpustila poznámku: „Akorát jsem musela fotit nenápadně, abych třeba nedostala pár facek.“

–-

PS. V cizině (a s cizinci) je většinou legrace...

Jsi cizinka? A co ty kalhotky? - Blog iDNES.cz

Amsterdam nebo Rotterdam? To je jedno! Oboje je v Holandsku! - Blog iDNES.cz

Penis, kam se podíváš! - Blog iDNES.cz