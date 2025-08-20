60+?!? Stařenka není náročná! Kabriolet jí stačí!

Co s penězi na stará kolena? Děti jsou dospělé a soběstačné, bydlení máte, jíst máte taky co... A prachy si do hrobu nevezmete, tam už vám k ničemu nebudou! Tak je třeba si udělat radost!

Na kafíčku v oblíbené krafárně bylo dneska veselo. Objevila se i paní Patricie. Dáma každým coulem, krásně upravená, účes podle poslední módy. Na oblečení je vidět, že nepochází z Česka. Paní Patricie většinu času žije v Německu.

Však taky když prochází s kamarádkami mezi mladými sportovci trénujícími u sportovní haly na schodech, tak ji hoši zdraví ne Dobrý den, ale Guten Tag!

Paní Patricie vykládala novinky od posledního kafíčka a babky se připojovaly se svými historkami z pobytu v zahraničí...

U vedlejšího stolku seděla skupina mladíků. Nejdřív si vykládali o posilovně a hrách na internetu. Když ale stařenky začaly vykládat o zážitcích v jízdě autem, tak zbystřili a se zájmem poslouchali, co to babky vedle probírají...

Paní Patricie se pustila do historek o cestách po německých dálnicích. Klukům bylo tak kolem sedmnácti, nejspíš ještě neměli řidičák, takže měli uši nastražené...

A když paní Patricie jen tak mezi řečí ostatním sdělila, že ale dneska žádnou domů nesveze, protože má v kabrioletu jen dvě místa, tak kluci najednou zbledli špatně skrývanou závistí...

Sklonili se nad stolečkem a cosi si šeptali... Občas úkosem koukli na paní Patricii a jejich pohledy nebyly zrovna přátelské...

Stařenkám to bylo jedno. Dál povídaly o svých autech a dál popíjely svoje kafíčka, s chutí pojídaly oblíbené dortíky a vesele se smály. Vždyť život je tak krásný. Sluníčko svítí, nohy zatím slouží, hlava taky, tak co se stresovat...

Pak paní Patricie koukla na hodinky a prohlásila, že už musí. A že parkuje ve vedlejší ulici, takže jim své nadupané červené kabrio s radostí předvede! Babky byly nadšené a schválně si upravily židle u výlohy do řady jako v divadle!

Sledovaly ulici a čekaly, kdy nastane akce!

A taky že jo! Najednou se uličkou šinulo červené kabrio se staženou střechou. Paní Patricie důstojně kynula rukou, sluníčko se odráželo v nablýskané karosérii a kluci vedle měli nosy doslova přiltisknuté na skle...

Paní Patricie se na ně široce usmála, šlápla na plyn a kabrio za zvuku závoďáku zmizelo z dohledu. Zůstala jen ozvěna, jak se odrážela od fasád středověkých domů v uličce...

Kluci jen vydechli a z toho vlevo vypadlo pochvalné „Týýýý vogo!!!“

Blondáček vedle něj ale závistivě zařval na celou kavárnu: „Bába jedna!!!“

Stařenky se rozesmály, změnily formaci židlí z divadla na kavárnu a pustily se do hodnocení zeleniny na zahrádkách...

–-

PS. Některé příhody téhle bandy jsou veselé, v jiných jde o život...

středa 20.8.2025 16:55

Stanislava Boudová

Stanislava Boudová

  • Počet článků 223
  • Celková karma 31,89
  • Průměrná čtenost 4574x
Svět mne baví. Cvrkot kolem je úžasný.

Pozoruji (nejen) naši malou zemi z ještě menší zemičky.

 

Foto (c) Štěpánka Boudová
 

