60+?!? Stařenka není náročná! Kabriolet jí stačí!
Na kafíčku v oblíbené krafárně bylo dneska veselo. Objevila se i paní Patricie. Dáma každým coulem, krásně upravená, účes podle poslední módy. Na oblečení je vidět, že nepochází z Česka. Paní Patricie většinu času žije v Německu.
Však taky když prochází s kamarádkami mezi mladými sportovci trénujícími u sportovní haly na schodech, tak ji hoši zdraví ne Dobrý den, ale Guten Tag!
Paní Patricie vykládala novinky od posledního kafíčka a babky se připojovaly se svými historkami z pobytu v zahraničí...
U vedlejšího stolku seděla skupina mladíků. Nejdřív si vykládali o posilovně a hrách na internetu. Když ale stařenky začaly vykládat o zážitcích v jízdě autem, tak zbystřili a se zájmem poslouchali, co to babky vedle probírají...
Paní Patricie se pustila do historek o cestách po německých dálnicích. Klukům bylo tak kolem sedmnácti, nejspíš ještě neměli řidičák, takže měli uši nastražené...
A když paní Patricie jen tak mezi řečí ostatním sdělila, že ale dneska žádnou domů nesveze, protože má v kabrioletu jen dvě místa, tak kluci najednou zbledli špatně skrývanou závistí...
Sklonili se nad stolečkem a cosi si šeptali... Občas úkosem koukli na paní Patricii a jejich pohledy nebyly zrovna přátelské...
Stařenkám to bylo jedno. Dál povídaly o svých autech a dál popíjely svoje kafíčka, s chutí pojídaly oblíbené dortíky a vesele se smály. Vždyť život je tak krásný. Sluníčko svítí, nohy zatím slouží, hlava taky, tak co se stresovat...
Pak paní Patricie koukla na hodinky a prohlásila, že už musí. A že parkuje ve vedlejší ulici, takže jim své nadupané červené kabrio s radostí předvede! Babky byly nadšené a schválně si upravily židle u výlohy do řady jako v divadle!
Sledovaly ulici a čekaly, kdy nastane akce!
A taky že jo! Najednou se uličkou šinulo červené kabrio se staženou střechou. Paní Patricie důstojně kynula rukou, sluníčko se odráželo v nablýskané karosérii a kluci vedle měli nosy doslova přiltisknuté na skle...
Paní Patricie se na ně široce usmála, šlápla na plyn a kabrio za zvuku závoďáku zmizelo z dohledu. Zůstala jen ozvěna, jak se odrážela od fasád středověkých domů v uličce...
Kluci jen vydechli a z toho vlevo vypadlo pochvalné „Týýýý vogo!!!“
Blondáček vedle něj ale závistivě zařval na celou kavárnu: „Bába jedna!!!“
Stařenky se rozesmály, změnily formaci židlí z divadla na kavárnu a pustily se do hodnocení zeleniny na zahrádkách...
–-
PS. Některé příhody téhle bandy jsou veselé, v jiných jde o život...
Stanislava Boudová
Pozoruji (nejen) naši malou zemi z ještě menší zemičky.
Foto (c) Štěpánka Boudová