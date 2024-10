60+?!? Stařenka má problém! Vypadá moc mladě!

To je pakárna! Když musí dokazovat, že už jí je patnáct a může do kina na nepřístupný film! A pak zase, že už jí je osmnáct a může si dát panáka! Ale když pak musí dokazovat, že už má nárok na slevu pro seniory, to už je vrchol!

Blíží se zima a tak stařenek na kafíčkách přibývá. Zahrádky už jsou sklizené, kompoty zavařené a tak je víc času. Ani procházek už není tolik, protože sluníčko se schovává víc a víc... ...a víc a víc je času i na plky! Dneska perlila paní Soňa. Přijela vlakem a tak byla na kafi dřív. Už trůnila na svém oblíbeném místě u okna a s úsměvem sledovala, jak přichází ostatní stařenky... Když už si všechny objednaly a stolky byly plné kafíček, latéček, kapučínek a dortíků, paní Soňa se na každou otočila, sjela ji pohledem a usmála se na ni. Bylo to trochu zvláštní a všechny stařenky byly rázem v pozoru! Něco se bude dít! „Holky, mám velký problém!", paní Soňa se narovnala na židli jako generálka a rázem všechny převyšovala. Ještě přidala dramatickou pauzu, aby získala náležitou pozornost. Pak teprve důležitě pronesla: „Vypadám moc mladě!" Ostatní si ji taky prohlédly a nic zvláštního jim na paní Soně nepřipadalo. Byla jako vždycky! Usměvavá, dobře naladěná, dobře vypadající... „Zase jsem musela dneska dokazovat ve vlaku, že mám nárok na slevu pro seniory!", pořád ještě klidně pokračovala paní Soňa: „Dala jsem průvodčí lístek a občanku. Jako vždycky! Dneska ale průvodčí tu občanku dlouho studovala, rty se jí pohybovaly... Pak na mne koukla a ptá se, kolik je mi let. Prý to tak rychle neumí spočítat! Samozřejmě celé kupé si mne se zájmem prohlíželo. Asi čekali nějaký střet a byli zvědaví, jestli na mne průvodčí zavolá policii nebo jak mne bude nutit k placení doplatku!", povzdechla si paní Soňa: „Tak jsem vzhlédla ke dveřím kupé a holt jsem musela říct, že těch 65 už mi bylo! Dva chlapíci ode dveří si mne začali zkoumavě prohlížet... ...a jak jsem stará bába, tak jsem se i trochu začervenala... Průvodčí odešla a jeden z těch chlapíků mi povídá, že vypadám velice dobře, že mi odhadoval tak padesát... No, asi jsem v tom kupé byla jak Metuzalémka a mohla bych části cestujících dělat babičku..." Stařenky se začaly smát, protože tyhle trable paní Soni už znaly. Jen paní Blanka koukala trochu udiveně a pak přiznala, že se divila, proč paní Soňa chodí na tuhle sešlost, když tam určitě ještě nepatří! Paní Soňa se smála taky: „Když mi v devatenácti nevěřili, že mám už občanku a musela jsem ji na pokladně předložit, že můžu na nepřístupný film od patnácti, tak jsem holt tu občanku nosila pořád s sebou... A když mne v pětadvaceti v hospodě legitimovali, že si můžu dát panáka, to jsem taky přežila! Ale když teď musím dokazovat, že už jsem dostatečně stará, tak to jsem ještě neskousla!!!" Stařenky se chechtaly z plna hrdla a už létala jedna historka za druhou, co kde musely řešit ony... A zvědavá paní Blanka se ptala paní Soni, jak to dělá, že vypadá tak mladě... A než se paní Soňa pustila do přednášky, důležitě prohlásila: „No nakonec je to skvělé! Jsem hrdá na to, že musím svět přesvědčovat, že jsem stará! Je to mnohem lepší, než být v rakvi!"