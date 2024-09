60+?!? Stařenka má novou lásku! Zulíbá ji od paty až po hlavu!

Láska kvete v každém věku! A je jedno, jestli vám je 14 nebo 68! A když je nová láska z exotické země, tak tam je ještě další náboj! Ekonomický! Inu, komu není rady...

Minulá káva byla naprosto neobvyklá. Po delší době se ukázala paní Boženka. Co ukázala! Paní Boženka se úplně změnila. Sexy barevné oblečení, vysoké podpatky, nový účes, namalované rty, upravené obočí a hlavně... ...hlavně široký zářivý úsměv a jiskra v oku! To vůbec není ta stařenka před sedmdesátkou, která se loni skoro belhala...

Jen paní Boženka dosedla, hned hlásila: „Dneska si nic nedám, zapomněla jsem doma peněženku!“

Protože stařenky jsou přející banda, tak hned paní Soňa pro paní Boženku objednala kafe a paní Olina se přidala s Boženčiným oblíbeným zákuskem. Ten si pamatovala, protože paní Boženka jako jedna z mála milovala punčák.

„Holky, mám novou lásku!“, paní Boženka to už nemohla vydržet a musela se ostatním okamžitě pochlubit: „Už od loňského léta! Je to inženýr, šedé vlasy, krásný úsměv, vysoký, štíhlý a fakt hrozně sexy!“

Ostatní stařenky se chápavě usmívaly, měly z paní Boženky radost. Není přece snadné najít novou lásku v pozdním věku. A když, tak se většinou jedná o nějakého dědka, co by chtěl, aby mu láska prala smradlavé fusekle a vařila teplé večeře...

Paní Olina je huba nevymáchaná a tak se hned ptá: „A Boženko, proč jsi nám ho nepřivedla ukázat?!?“

„Víte co, ukážu vám fotku, jo???“, usmála se paní Boženka a vylovila z kabelky fotku usměvavého chlapíka vytisknutou na papíře velikosti A4.

„Sluší mu to, co?“, paní Boženka si pohladila rty a pak láskyplně přejela prstem obličej na fotce: „Akorát teď nemůže přijet. Pracuje totiž na vrtné plošině v Africe.“

Několik stařenek podezřívavě zamrkalo. Paní Boženka si toho všimla: „Jenže naši mladí mi tu mou lásku nepřejí! A už vůbec nechtějí, abych mu posílala naše fotky!

Ale on, když viděl na jedné fotce vnoučata, tak mi hned napsal, že jim koupí kola a že je dá do garáže domu, co nám koupí u Prahy. Abych se nemusela mačkat v mém malém bytě a žila si jako královna!“

Stařenky už nejen mrkaly, ale z několika stran se ozvalo: „Ale Boženko, to je divný! Dej si bacha!“

A paní Boženka si dál jela svou: „Měl za mnou přijet na vánoce... ...a až se uvidíme, tak mě zulíbá od paty až po hlavu!!!

Jenže měl zablokovaný bankovní účet a tak jsem mu poslala peníze na letenku. Děkoval za ně a letenku si koupil, jenže mu zrušili let... Tak jsme vánoce prožili každý sám. On v Africe a já holt doma...“

Paní Boženka se s radostí napila kávy a vůbec neviděla, že stařenky nesouhlasně mručí. A jedna si dokonce ťuká na hlavu!

„Už jsem se i naučila anglicky! Aj lav jů! Aj mys jů! Aj uvejt fór jů! A on mi píše, tady to vidíte v mobilu: Dárlink, jů ár beutifl! To znamená, že jsem krásná a že mu chybím!

A pak měla loď, kterou vozí na plošinu z pevniny jejich zavazadla, v bouřce havárii a jemu se utopil celý kufr i s notebookem a mobilem! Tak jsem mu oboje poslala nový, ať můžeme komunikovat...“

„A jak mu to posíláš?“, přerušila paní Soňa jednolitý tok slov.

„No přece poštou! Jak asi! Do Nigérie ke kamarádovi! Na plošinu nemůžu, tam přece není pošta! Poštovné sice stojí tisíc pětset, ale co bych pro miláčka neudělala!

A měl teď přijet na léto, že půjdeme už vybírat náš nový dům! Tak jsem mu ještě poslala peníze, ať si koupí oblek, protože na plošině nosí montérky a pracovní bundu...“

Stařenky viděly, že je zbytečné něco říkat a už jen odevzdaně poslouchaly Boženčinu samomluvu.

„Jenže miláček dostal černý kašel a musel brát antibiotika a tak nemohl do letadla.

Léky jsou v Nigérii drahé a tak jsem mu na ně poslala peníze a taky jsem mu poslala balíček s masovými konzervami, aby byl silnější! A taky pár sušenek, aby věděl, jaké dobrůtky máme tady v Česku! Aby se připravil, až tady budeme spolu žít...

...no a teď mi holky řekněte, proč mi mladí říkají, že je to podvod a že už mě to stálo třista tisíc. Vždyť on mne miluje!!! A já se zatím ráda uskrovním. Z důchodu pro něj vždycky něco ušetřím a taky mám několik půjček...“, paní Boženka byla k nezastavení. Musela si na ty mladé postěžovat, protože jí bránili ve štěstí!!!

„Bože, paní Boženko, co to provádíte?!?“, vmísil se do hovoru pan Bertík, který obvykle jen tak naslouchal: „Vždyť to celé je habaďůra jako hrom!!!“

Paní Boženka se na něj usmála, koukla na hodinky a pravila: „Holky, tak zas někdy! Za dvacet minut mám schůzku v bance!“ a nadšeně odhopkala jako mladý zajíček směr nedaleká banka.

Všichni ji smutně sledovali a ze rtů paní Oliny vyklouzlo: „Je to marný, je to marný, je to marný...“

–-

PS. Stařenky i staroušci z téhle bandy berou život s humorem...

