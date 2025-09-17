60+?!? Stařenka je za hvězdu! Komunikovala s umělou inteligencí!
Paní Olina dnes přišla na kafe jak na obláčku. Vznášela se, úsměv až za ušima a bylo vidět, že se jí něco velkého podařilo!
„Babky...“, spustila, jen dosedla: „...představte si, včera jsem komunikovala s umělou inteligencí!“
Babky jen vyvalily oči, ale samozřejmě byly zvědavé, co že to paní Olina prováděla.
„No víte, jak jsem byla minule na cestách, tak mi v letadle rozbili kufr. Nedalo se s ním vůbec jezdit!“, mračila se paní Olina: „Naštěstí jsme měli šikovného průvodce a ten mi na letišti pomohl udělat reklamaci. Jenže pak jsem si sama musela napsat na leteckou společnost, abych dostala nějaké peníze!“
Babky přikyvovaly, ale úplně přesně nevěděly, jak se to vlastně dělá. Zatím měly štěstí!
„A to jsi dělala sama?“, vypálila paní Dana. Paní Dana je moc hodná, ale takovéhle praktické věci ji trochu míjejí.
„No jasně!“, nenechala se přerušit paní Olina: „No, vlastně mi trochu pomohl vnuk. Bylo to anglicky a to přece jen písemně tak moc dobře neumím...
Vyplnili jsme ten formulář, přidali fotky a potvrzení z banky o účtu, kam mají poslat peníze. Počkali jsme, až nám pošlou potvrzovací mail...“, paní Olina svlažila rty kávou, aby se jí lépe povídalo: „ No a pak jsem čekala...“
„Na co?“, nedala si pokoj paní Dana.
„Na náhradu přece! Jenže to nebylo jen tak. Za několik dní přišel mail, ať ještě přidám nějaké další fotky, aby to mohli uznat. To jsem dala sama! Fotky jsem měla, tak to byla hračka!“
„A už máš peníze?“, opět zvědavá paní Dana.
„Nemám...“, trochu posmutněla paní Olina: „Přišel mi totiž další mail, že reklamaci uznávají a že si mám za 1 500,- Kč koupit nový kufr a to potvrzení jim mám poslat...“
„A už je to vyřízený?“, paní Dana byla dnes trochu divoká. Nepustila ostatní ke slovu. Přitom sama moc necestuje a radši tráví celé léto na chalupě.
„Já jsem na to úplně zapomněla!“, začervenala se paní Olina: „Ne že bych ty peníze a nový kufr nepotřebovala! Prostě mi to nějak uniklo!“
„Hahaha, už jsi asi stará!“, opět perlila paní Dana.
„Konečně jsem si vybrala kufr, potvrzení měla taky a odpověděla jsem na mail, že jim to teda posílám a že bych chtěla ty peníze!“
„A máš je?“, paní Dana má dnes svůj den.
„No nemám!“, povzdychla si paní Olina: „Odpověděli mi, že už je pozdě a že si mám podat novou žádost! A poslali mi na to link!“
„To je jak v pohádce o kohoutkovi a slepičce!“, zasmála se vesele a taky trochu škodolibě paní Dana.
„Tak jsem pozvala kámošku, co umí s počítačem líp než já, anglicky líp než já a daly jsme se do toho!“, paní Olina se usmála: „Vyplnily jsme formulář a chtěly ho odeslat. Ale ať jsme klikaly tak nebo tak, ten formulář nešel poslat! To bylo čiré zoufalství!!!“
„Takže jsi to vzdala?“, paní Dana nezklamala ani tentokrát.
„Ne, nevzdala!“, hrdě pronesla paní Olina: „Vyřidila jsem to s umělou inteligencí!
Vpravo bylo okénko Chat. Tak jsme na to klikly a odpovídaly na otázky. Jenže závěr byl, že mám někam volat na helpdesk! Bůhví kam a anglicky!
Tak jsme napsaly, že i tohle děláme s google translate a že nejsem schopná volat! A co mám tedy dělat?“
To bylo docela napínavé. Babky seděly a ani nedutaly. Paní Dana se chtěla na něco zeptat, ale ostatní ji umlčely. Už chtěly znát konec!
„Byla jsem docela zoufalá. Všechny papíry jsem měla, ale vypadalo to, že mi částka propadne!“, paní Olina vypadala docela smutně: „Když už jsem se tak snažila!
Vtom mi umělá inteligence napsala, že za mne tu žádost podá. Že mám jen popsat problém a poslat jí email, že kterého žádost posílám. Tak jsem to udělala!
A že prý mám chvíli čekat!
No co jsem měla dělat, čekala jsem!“, paní Olina zase upila trochu kafe. Vypadalo to, že je zpátky v té situaci a že čeká i teď...
Stařenky ji očima povzbuzovaly a čekaly na vyvrcholení!
„A pak mi umělá inteligence napsala, že žádost je podaná a napsala mi číslo té žádosti. Já měla takovou radost!!!“, rozzářily se paní Olině oči. Na chvíli se ale hluboce zamyslela a pak dodala:
„Vlastně mi až teď došlo, že to asi nebyla umělá inteligence, ale nějaký Mario ze Španělska! Tak jsem mu poděkovala a dala mu pět hvězdiček!“
–-
PS. Paní Olina má skvělé historky!
Stanislava Boudová
Slečno, já vás obskočím!
Fuj, to je ale sprosťák! Dělat takovéhle návrhy v obchodě plném lidí! Policii na něj! Co na tom, že slečna je krásná žena a mladý muž je v obleku a na první pohled velice sympatický!
Stanislava Boudová
60+?!? Stařenka není náročná! Kabriolet jí stačí!
Co s penězi na stará kolena? Děti jsou dospělé a soběstačné, bydlení máte, jíst máte taky co... A prachy si do hrobu nevezmete, tam už vám k ničemu nebudou! Tak je třeba si udělat radost!
Stanislava Boudová
Vlak přijel! Ale chyběly mu dva vagóny!
Na nádraží davy lidí. Všichni čekají, až se na odjezdové tabuli objeví nástupiště. Do odjezdu už jen minuty! Konečně! Běh na nástupiště! Ale vlaku chybí dva vagóny!
Stanislava Boudová
60+?!? Stařenka je šikulka! Stříhá si nehty na potápěče!
Občas je docela zajímavé sledovat, co si mladší generace myslí o té generaci nejstarší! Občas mladí ty starší odepisují už při druhé větě! Jenže ti staroušci se nezdají!
Stanislava Boudová
Čočka je blivajz! Proč si nedá aspoň jeden knedlík?
Mít tchýni je někdy problém. Vše je u mladé špatně, úklid nestojí za nic, prádlo se má věšet jinak, děti vychovává divně. A když dojde na jídlo, tak je oheň na střeše!
|Další články autora
Pozoruji (nejen) naši malou zemi z ještě menší zemičky.
Foto (c) Štěpánka Boudová