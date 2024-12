60+?!? Stařenka je hamižná! Nebo líná?

Hamižný člověk většinou není líný. A líný zase většinou nemá na to být hamižný! Občas ale nastane situace, kdy se člověk musí rozhodnout! Buď zvedne zadek ze židle anebo musí šáhnout do šrajtofle! Jiná možnost neexistuje!

Už je zima a tak pravidelná kafíčka starouškovské bandy bývají v mnohem větším počtu než v létě.

Objevila se i paní Lída. Ta už dlouho nebyla a tak se na ni hned snesla spousta otázek od ostatních.

Paní Lída se smála a že musela ještě vyřešit neodkladnou záležitost, jinak že by přišla už minule. To byly ostatní stařenky hned jedno ucho a paní Lída se samozřejmě nenechala moc dlouho pobízet. Pořádně nemluvila celé léto a tak si to teď v zimě musí vynahradit!

„Holky, to byste nevěřily, jak jsem blbá!“, nebrala si paní Lída servítky už od začátku. Obecně nechodila pro květnatější slova daleko: „Řešila jsem, co je lepší! Jestli být líná nebo hamižná!“

Několik babek po sobě hodilo okem a rozesmály se. Paní Lídu už dobře znaly a věděly, jak je ukecaná…

„Už je kosa a tak jsem zazimovala chalupu. Topit bych už musela od rána do večera a tolik dřeva zase nemám.

Všechno jsem uklidila, vodu ze všech nádob vylila, kohoutky otevřela, okenice pozavírala, všechno pozamykala a radostně jsem vyrazila domů do města. Adyjé, chalupo, uvidíme se zase na jaře!“

Na tom nebylo nic moc zvláštního, myslely si ostatní. To dělají také a proto jich teď na sedánky chodí tolik…

„V klidu jsem dojela domů, vyprala špinavé prádlo a zahájila zimní pohodičku... ...masáže, bazén, kino...“, paní Lída se slastně rozesmála: „O dědka se už starat nemusím, děti daleko a tak si užívám zimu!

Jenže asi za dva dny mi došlo, že mi dcera ve středu nevolala! Máme takový rituál, že probereme novinky, popovídám si s vnoučaty...

A představte si, kouknu na telefon a telefon... ...vybitý!

Hledám nabíječku, prolezla jsem celý byt a nabíječka nikde!

Já hlava jalová! Až pak mi došlo, že jsme ji nechala v zásuvce na chalupě!“

„Proto jsem se ti nemohla dovolat!“, skočila jí do řeči paní Soňa. Ta totiž občas volává těm, co se dlouho neobjevili. Bohužel někdy telefon vezme někdo jiný a paní Soňa pak hlásí ostatním, že ta nebo ten už popíjejí kafíčka v jiné dimenzi: „Bála jsem se, co s tebou je... ...a ty jen nemáš nabíječku!“

„No, dyť to říkám, jsem pěkná kačena!“, paní Lída pohoršeně kroutila hlavou: „Jenže holky, já se musela rozhodnout, jestli se praštím přes kapsu a dojdu koupit novou nabíječku nebo zvednu zadek a dojedu si pro ni na chalupu!“

Dvě stařenky pokyvovaly souhlasně hlavou. Něco podobného se jim stalo taky a musely to taky nějak vyřešit.

„A to já mám dobře vymyšlené!“, hlásila se o slovo paní Olina: „Pro jistotu mám jednu nabíječku doma, jednu na chalupě a ještě další vozím v kabelce. I když občas vyměním kabelku a pak nabíječku taky nemám... ...a co jsi, Lído, nakonec udělala?“

„No, asi jsem hamižná! Nejbližším autobusem jsem vyrazila na chalupu. Naštěstí to mám jen dvacet minut a tak to jde!

Akorát jsem jako správný hamoun ještě do batohu pobrala další jabka, nějakou zeleninu a pár kompotů, přece je tam nenechám!“, smála se paní Lída.

„A pak jsem se na zastávce zakecala se sousedkou, co jsem dlouho neviděla a...

...a málem jsem ten batoh s jabkama a nabíječkou nechala na lavičce!

Ještě že mi řidič ochotně zastavil a ještě zacouval, abych to prý měla blíž!“

–-

PS. Je to veselá banda a i ostatní návštěvníci kavárny se pobaví...

