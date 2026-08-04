60+?!? Stařenka byla na preventivní prohlídce! Hodinové ručičky dokonce vyzdobila!
Stařenky se teď nějakou dobu nesetkávaly. Vnoučata, moře, léto, zahrádka – to všechno vyžaduje čas...
Kdo měl ruce, nohy a byl dneska ve městě, ten se objevil. Dokonce i pan Bertík, ale ten moc nemluvil, jen sledoval dění a v koutkou popíjel kafíčko. Kvůli horku trochu nezvykle ledovou kávu.
Jako obvykle perlila paní Soňa. Nadšeně vykládala, jak byla na preventivní prohlídce.
Původně totiž jen chtěla, aby jí paní doktorka předepsala pravidelné léky. To ani nemusí volat jí, stačí volat na recepci polikliniky. To paní Soňa udělala, elektronický recept na mobil dostala a léky vyzvedla...
„Jenže najednou mi zvoní telefon!“, hlásila paní Soňa: „Neznámé číslo! To obvyle neberu, ale dneska jsem měla nějaké tušení...
...a tak jsem to vzala!“
„A kdo to byl?“, paní Olina je věčná tazatelka: „...nějaký nápadník?!?“
„...nebo nějaký bankovní podvod?“, přisadila si paní Jana.
„Ale ne, holky...“, usmála se paní Soňa: „...byla to sestřička od praktické lékařky...
...a že prý jsem tři roky nebyla na preventivní prohlídce a tak že mi rovnou vypsala žádanky...“
„To je dobrá doktorka...“, skočila jí do řeči paní Olina: _...to všichni nedělají!“
„Jo, je dobrá...“, přikývla paní Soňa: „...moc se mi to celé nehodilo, protože jsem chtěla odjet na chalupu, ale společně se sestřičkou jsme nakonec našly termín návštěvy...
...a pak už to jelo. Sestřička mne zvážila, změřila výšku i tlak, prověřila oči, uši a pak už jsem jen čekala, až paní doktorka skončí s pacientem přede mnou...
Se sestřičkou jsme tak chvíly povídaly o životě, když tu najednou kouká do počítače a úplně se zhrozí...“
„Proč?“, paní Olina reagovala okamžitě: „Vyskočilo na ni nějaké porno?“
Ostatní stařenky se rozesmály, a pan Bertík jen nevěřícně zakroutil hlavou. On je to totiž takový slušňák a při podobných řečech se stydí. Natož aby se zapojil!
„Ne, žádné porno!“, usmála se paní Soňa: „Sestřička ae na mne nevěřícně podívala a ptá se mne – vám je 68?!?
Říkám jí, že jo a jestli chce vidět občanku?“
„Haha, to je jako ve vlaku, když přijde průvodčí!“, paní Olina se musí zapojit úplně vždycky!
„Nebo když chcete v kině seniorský lístek!“, smála se paní Jana.
„Ne, že prý občanku nechce...“, vesele odpověděla paní Soňa: „...ale že musíme ještě udělat test na Alzheimera, že je to v popisu preventivní prohlídky v tomhle věku...“
„Fakt?“, podivila se paní Olina a přidaly se i ostatní stařenky.
„Fakt!“, paní Soňa se na chvíli převtělila do sestřičky: „Teď vám řeknu tři slova a pamatujte si je. Nakonec se vás na ně zeptám...
A teď odpovídejte na otázky...“
Paní Soňa se zase vrátila do paní Soni: „A ptala se mne na různé otázky, aby mne zmátla...
A pak mi dala papír s kruhem a řekla mi, ať do toho kruhu namaluju ručičky na deset deset.“
„No a co?“, paní Olina se nenechala zastavit: „Dala jsi to?!?“
„No jasně! A ještě jsem ty ručičky vyzdobila. A ptala jsem se, jestli chce sestřička vyzdobit i okraje hodin...“, už se chechtala paní Soňa: „...nechtěla!
A pak se zeptala na ty tři slova zezačátku...“
„Pamatovala sis je?“, paní Jana měla oči navrch hlavy.
„Jasně. Byl to slon, loď a slunce!“, hrdě pronesla paní Soňa: „Pamatuju si je i teď!“
Čekala na pochvalu od paní Oliny, ale nic se nedělo...
„...co je?“, otočila se paní Soňa k paní Olině. Ta seděla zamyšleně a prstem si malovala na desku stolu. Asi ty ručičky na deset deset...
„Holky, víte co?“, zvedla hlavu paní Olina: „Jsem zvědavá, až tenhle test budě někdy v budoucnu dělat moje dcera.
Je totiž dysgrafik, dyslektik, dysortografik i dyskalkulik a odmala má od doktorů doporučeno, aby používala digitální hodinky a ne ručičkové...
Ta tenhle test zcela jistě nedá!!!“
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PS. Tahle parta si užije legraci, ať už se na kafíčku sejde v jakémkoli složení...
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60+?!? Stařenka má problém! Vypadá moc mladě!
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Stanislava Boudová
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Pozoruji (nejen) naši malou zemi z ještě menší zemičky.
Foto (c) Štěpánka Boudová