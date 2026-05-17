Vltava, Smetana a Litomyšl.

Nic míň a nic víc. Kdo by neznal tohle spojení. Vždycky jsem si myslela, že už to nemůže nic překonat.

„Jedeme na výlet, babi!“ křičela vnoučata a já v tom fofru (protože větší náskok mi nedali) honem přemýšlela, zda mám s sebou vše potřebné. Takže po mém to hlavní: P+M+Z (peněženka, mobil, zuby) A už jsme mohli vyrazit. Je jedno, jaký byl cíl naší cesty. Hlavní bylo a to podotýkám, při třech dětech, je nějak zaujmout.

Ale oni už mají svůj systém, jak jsem se brzy přesvědčila, tzv.písničkové přání. Sice se při tom hádají tak, až bych to všechno zrušila, ale pak se přece jen dohodnou.

Malý Pavel má jasno: „Jóžin z bážin“ a „Z Opavy, z Opavy, rychlík jede do Prahy“ (tu nejrychlejší verzi) a je spokojen. Evka, ta má jasno hned. Její „Východňári“ ji ke štěstí úplně postačí. A auto se hned plní zpěvem a tancem, sedačky se otřásají až ke mně dozadu. Ale když nejstarší osmiletý Honzík vysloví přání „Vltava“, náhle nastane naprostý klid, i já jsem překvapena a dojde mi, že si tuto skladbu zřejmě zamiloval v „zušce“, kterou prvním rokem navštěvuje. A náhle utichlo celé osazenstvo v autě a já, na nejzadnějším sedadle si tak mohla naplno vychutnat tento hudební skvost a setřít slzy dojetí. Tohle mě fakt dostalo.

Ale náhody neexistují, jak praví klasik. Tento týden naše obec pořádala výlet do Litomyšle. Sice jsem tam nedávno měla sraz i s kolegy blogery, ale nikdy nevíš, co tě může překvapit, jak tvrdila naše mamka. A to se i stalo. Rodný byt Bedřicha Smetany mě přímo uchvátil. Nová expozice která klasickou a multimediální formou zavede diváka do doby, kdy se tento skladatel narodil a působil. Při zhlédnutí animací a poslechu překrásné Vltavy jsem byla dojata během týdne podruhé.

Kolegyně blogerka Zdeňka Ortová, která mě vlastně inspirovala svým blogem „Mé vlasti se tleská ne že ne“, mi kladla na srdce, že o tom musím napsat. Tak jí tímto moc děkuji a sděluji, že jsem poslechla!

(fota: moje)

Autor: Jitka Štanclová | neděle 17.5.2026 18:51 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Jitka Štanclová

Smrdíš jako důchodce, babi!

Ozvalo se za mnou cestou busem. Nejdřív ve mně hrklo, že jsem ta oslovená, ale terčem byla sedící paní vedle asi desetiletého kluka.

11.5.2026 v 20:04 | Karma: 32,96 | Přečteno: 2556x

Jitka Štanclová

Kdo se skrýval ve křoví?

Osud si nevymyslíš. A náhody prý neexistují. To tvrdí hodně lidí a já si to myslím taky. Troufám si tvrdit, že mám na to i věk.

8.5.2026 v 19:47 | Karma: 20,21 | Přečteno: 282x

Jitka Štanclová

A ani nemusí být Valentýn!

Bývá to v těchto dnech už zvykem. Náruče plné květin, košíky zaplněné vybranými lahůdkami a peněženky tak o něco chudší.

14.2.2026 v 17:54 | Karma: 24,93 | Přečteno: 717x

Jitka Štanclová

Tak jsem tady, paní Kaprová!?

Zvolal svalovec, když vyšel z auta jen tak v tričku a při bližším pohledu na mě znejistěl a pochybovačně kroutil hlavou.

21.12.2025 v 19:23 | Karma: 22,80 | Přečteno: 465x

Jitka Štanclová

Snad se trefí!

Čertům a Mikulášům už dávno zmizely paty, není po nich ani vidu a slechu, jak by napsal básník. Avšak nastává čas Vánoc.

11.12.2025 v 20:48 | Karma: 17,42 | Přečteno: 235x
Jitka Štanclová

  • Počet článků 695
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 892x
Jsem obyčejná ženská, která chce svým psaním potěšit, naladit a někdy i rozesmát.

