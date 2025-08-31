Tvoje fialová hlava se nedá přehlídnout!

pronesl znaleckým hlasem bloger Jaromír, když jsme se hledali při příležitosti dožínek na Moravskotřebovském náměstí.

„Budeš dnes fotit ty, nebo já?“ zněla moje první otázka, protože o mé hlavě jsem se zrovna nemínila bavit. Dnes ne! Dnes si nebudu kazit náladu, ono se to všecko uvidí a pozná časem. Ale jednu uštěpačnou otázku jsem si přece neodpustila.

„A víš ty vůbec, že kdykoliv mě voláš, tak si zrovna barvím vlasy? A to mi nevoláš až tak často.“

„Nojo, ty s tou hlavou naděláš. Já vůbec ani nevím, co to znamená barvit si hlavu!“ odpověděl drze. No bodejť by věděl! Když ke svému zkrášlení nepotřebuje hřeben, natož nějaký chemický zásah. Jeho krášlí především motoristická přilba. To se blogerským fanynkám líbí.

Svou hřívu si barvím už dlouhá léta. Dávno bych už byla bělovlasá. Máme to totiž v rodině. Mamince šedivé vlasy moc slušely. Ale já se s tím nějak nemůžu srovnat a tak si patlám barvu na hlavu čím dál častěji. I včera! Intenzivní fialová, tak to je moje srdcovka. Vše šlo hladce, jako vždy. A já se v myšlenkách už ocitla ve své rodné Moravské Třebové, kam jsme s ženskýma měly za chvíli vyrazit. Ještě, než mi vlasy uschnou, mrknu se na net, co je novýho. A v tom mi ztuhl krk, i celá hlava. Čtu titulek:

Hygienici a ministerstvo varují před barvami a laky na vlasy!!! projíždím varování, no samozřejmě, že moje Intenzívní fialová mezi ně patří taky. Ono nestačí, že tady doslova žerem ohroženou šunku, vejce a kdovíco ještě, jak se dozvídám v dalším titulku, ale i na tu palici si musíme dát pozor!

„Takže milý Jaromíre, co včil? doufat, že fialová zůstane bez úhony, nebo se nechat „nabílo“ a třetí řešení „dohola“. To bych pak byla opravdu k nepřehlédnutí.

(zdroj seznam. cz)

Autor: Jitka Štanclová | neděle 31.8.2025 19:00

Jitka Štanclová

