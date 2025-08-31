Tvoje fialová hlava se nedá přehlídnout!
„Budeš dnes fotit ty, nebo já?“ zněla moje první otázka, protože o mé hlavě jsem se zrovna nemínila bavit. Dnes ne! Dnes si nebudu kazit náladu, ono se to všecko uvidí a pozná časem. Ale jednu uštěpačnou otázku jsem si přece neodpustila.
„A víš ty vůbec, že kdykoliv mě voláš, tak si zrovna barvím vlasy? A to mi nevoláš až tak často.“
„Nojo, ty s tou hlavou naděláš. Já vůbec ani nevím, co to znamená barvit si hlavu!“ odpověděl drze. No bodejť by věděl! Když ke svému zkrášlení nepotřebuje hřeben, natož nějaký chemický zásah. Jeho krášlí především motoristická přilba. To se blogerským fanynkám líbí.
Svou hřívu si barvím už dlouhá léta. Dávno bych už byla bělovlasá. Máme to totiž v rodině. Mamince šedivé vlasy moc slušely. Ale já se s tím nějak nemůžu srovnat a tak si patlám barvu na hlavu čím dál častěji. I včera! Intenzivní fialová, tak to je moje srdcovka. Vše šlo hladce, jako vždy. A já se v myšlenkách už ocitla ve své rodné Moravské Třebové, kam jsme s ženskýma měly za chvíli vyrazit. Ještě, než mi vlasy uschnou, mrknu se na net, co je novýho. A v tom mi ztuhl krk, i celá hlava. Čtu titulek:
Hygienici a ministerstvo varují před barvami a laky na vlasy!!! projíždím varování, no samozřejmě, že moje Intenzívní fialová mezi ně patří taky. Ono nestačí, že tady doslova žerem ohroženou šunku, vejce a kdovíco ještě, jak se dozvídám v dalším titulku, ale i na tu palici si musíme dát pozor!
„Takže milý Jaromíre, co včil? doufat, že fialová zůstane bez úhony, nebo se nechat „nabílo“ a třetí řešení „dohola“. To bych pak byla opravdu k nepřehlédnutí.
(zdroj seznam. cz)
Jitka Štanclová
Babky jsou starý, babky jsou pomalý!
Čas prázdnin, čas borůvek a malin, ale i hlídání veškeré té drobotiny, protože prázdniny jsou odjakživa hlavně pro ně.
Jitka Štanclová
Babi, taky budu pisatel.
Zabavit zdravě-nemocného vnuka, dá někdy pěknou fušku. Zvlášť, když má neustále plno důležitých otázek.
Jitka Štanclová
Když už pomalu zakopávám o bradavky
Je právě ráno, den oslavy, vnouček ke mě s předstihem přiletí a závanem větru cítím i sílu parfému. Ta vůně, síla okamžiku, to všechno mi něco připomíná.
Jitka Štanclová
Za korunu míchaný a vždycky něco navíc.
Už při této vzpomínce si mé chuťové pohárky přijdou na své. To vám prostě zůstane už napořád, mít něco moc rád.
Jitka Štanclová
Maminko, zvu tě na Randíčko.
Randíčka. Už ten název je lákavý, viďte. Dá se pod ním představit leccos slibného, někdy pravda opačného, každopádně vzrušujícího.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Zachrání Trump Gazu? Za nitky v USA tahá silná židovská lobby, prezidenta obklopuje
Premium Svět se zděšením sleduje situaci ve válkou zničeném Pásmu Gazy a Izrael dává najevo, že vznik...
Zemřel kameraman Krkonošských pohádek František Němec. Bylo mu 92 let
Ve věku 92 let v neděli zemřel kameraman František Němec. V Československé televizi se zaměřoval na...
Thunbergová opět míří do Gazy. Konvoj dvaceti lodí vyplul z Barcelony
Švédská aktivistka Greta Thunbergová v neděli v Barceloně nastoupila na jednu z lodí naložených...
Saúdové představili chatbota s islámskými hodnotami, chtějí ho rozšířit do světa
Saúdskoarabská společnost Humain, která se specializuje na umělou inteligenci, spustila chatbota v...
- Počet článků 687
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 893x