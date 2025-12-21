Tak jsem tady, paní Kaprová!?
Tohle vážně nebyla nějaká rychloseznamka, nebo nabídka k prodeji kaprů. Ale já už věděla pár dní své, rozhodně víc, než tenhle hezoun s fárem. A jelikož mám i ve svém pokročilém věku ráda trochu srandu, i když to tak nevypadá, spustila jsem.
„Tak odkudpak jste přichvátal vy, pane? Ti dva před vámi byli každý z jiného konce, jeden z Čech, druhý z Moravy“, dodávám trochu přidrzle, ale věřte mi, že dokážu být soucitná.
„Já su od Brna“, praví tričkomuž a trochu se zachvěje. Jakbyne, je přece prosinec! Tak Moravák, no to už mi ho bylo fakt líto, protože přece moja krev a tak jsem šla rovnou k věci.
„Jedete na inzerát, žejo?“ vyhrknu. A tak šel i on hned s pravdou ven.
„Jedu, ten týpek si ze mě dělá už dva dny fakt prdel. Pořád chtěl zálohu na super obchod, ale když jsem mu řekl, že přijedu osobně, típl mobil a už jakoby nežil. Opravdu ten Kapr nebydlí tady v té chalupě, jak stojíme?“ ptá se skoro s prosíkem a já mu opakuji to stejné, co těm dvěma před ním: že adresa sedí, ale kapra může tak leda chytit vedle v rybníce, a že v tomto domečku bydlí slušní a poctiví lidé, kteří naprosto nemají zájem na nějakých podvodných kšeftech. Zrovna teď tu nejsou, jezdí sem až na víkend. A na důkaz jsem je i prozvonila a s touto patálií je obeznámila.
Muž se po mých slovech už přestal trošku třást a tak jsem ho ještě uklidnila, že ten před ním, tady poblíž vartoval v autě nejmíň dvě hodiny a čekal, zda se lotr Kapr ukáže. No neukázal, jen já jsem šla zrovna od autobusu, tak mě oslovil, no a dozvěděl se krutou pravdu.
Nakonec jsme si s tričkomužem přesto všechno popřáli jen vše dobré. Možná bylo těch inzerátových zájemců víc, nevím, tohle byla náhoda, že jsem na ty tři natrefila.
Takže dodatek: „Pane jménem Kapr, který si takto zhovadile hrajete s lidmi, věřte, že háček je připraven a určitě se jednou trefí! Vánoce se přece blíží!
Jitka Štanclová
Snad se trefí!
Čertům a Mikulášům už dávno zmizely paty, není po nich ani vidu a slechu, jak by napsal básník. Avšak nastává čas Vánoc.
Jitka Štanclová
Bodlák, gothaj a teplo domova.
Tenkrát svatý Martin přicválal na bílém oři a přivezl sněhu habaděj. A sněhu přibývalo a v kamnech se přikládalo.
Jitka Štanclová
Teď už leda brnkám někomu na nervy.
Už ho vidím! Kráčí pomalým krokem po náměstí v mém rodném městě. Můj vnuk se usmívá, ale já tehdy plakala a běžela opačným směrem.
Jitka Štanclová
Tvoje fialová hlava se nedá přehlídnout!
pronesl znaleckým hlasem bloger Jaromír, když jsme se hledali při příležitosti dožínek na Moravskotřebovském náměstí.
Jitka Štanclová
Babky jsou starý, babky jsou pomalý!
Čas prázdnin, čas borůvek a malin, ale i hlídání veškeré té drobotiny, protože prázdniny jsou odjakživa hlavně pro ně.
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
