Tak jsem tady, paní Kaprová!?

Zvolal svalovec, když vyšel z auta jen tak v tričku a při bližším pohledu na mě znejistěl a pochybovačně kroutil hlavou.

Tohle vážně nebyla nějaká rychloseznamka, nebo nabídka k prodeji kaprů. Ale já už věděla pár dní své, rozhodně víc, než tenhle hezoun s fárem. A jelikož mám i ve svém pokročilém věku ráda trochu srandu, i když to tak nevypadá, spustila jsem.

„Tak odkudpak jste přichvátal vy, pane? Ti dva před vámi byli každý z jiného konce, jeden z Čech, druhý z Moravy“, dodávám trochu přidrzle, ale věřte mi, že dokážu být soucitná.

„Já su od Brna“, praví tričkomuž a trochu se zachvěje. Jakbyne, je přece prosinec! Tak Moravák, no to už mi ho bylo fakt líto, protože přece moja krev a tak jsem šla rovnou k věci.

„Jedete na inzerát, žejo?“ vyhrknu. A tak šel i on hned s pravdou ven.

„Jedu, ten týpek si ze mě dělá už dva dny fakt prdel. Pořád chtěl zálohu na super obchod, ale když jsem mu řekl, že přijedu osobně, típl mobil a už jakoby nežil. Opravdu ten Kapr nebydlí tady v té chalupě, jak stojíme?“ ptá se skoro s prosíkem a já mu opakuji to stejné, co těm dvěma před ním: že adresa sedí, ale kapra může tak leda chytit vedle v rybníce, a že v tomto domečku bydlí slušní a poctiví lidé, kteří naprosto nemají zájem na nějakých podvodných kšeftech. Zrovna teď tu nejsou, jezdí sem až na víkend. A na důkaz jsem je i prozvonila a s touto patálií je obeznámila.

Muž se po mých slovech už přestal trošku třást a tak jsem ho ještě uklidnila, že ten před ním, tady poblíž vartoval v autě nejmíň dvě hodiny a čekal, zda se lotr Kapr ukáže. No neukázal, jen já jsem šla zrovna od autobusu, tak mě oslovil, no a dozvěděl se krutou pravdu.

Nakonec jsme si s tričkomužem přesto všechno popřáli jen vše dobré. Možná bylo těch inzerátových zájemců víc, nevím, tohle byla náhoda, že jsem na ty tři natrefila.

Takže dodatek: „Pane jménem Kapr, který si takto zhovadile hrajete s lidmi, věřte, že háček je připraven a určitě se jednou trefí! Vánoce se přece blíží!

Autor: Jitka Štanclová | neděle 21.12.2025 19:23 | karma článku: 9,03 | přečteno: 99x

Další články autora

Jitka Štanclová

Snad se trefí!

Čertům a Mikulášům už dávno zmizely paty, není po nich ani vidu a slechu, jak by napsal básník. Avšak nastává čas Vánoc.

11.12.2025 v 20:48 | Karma: 15,95 | Přečteno: 198x | Diskuse | Ona

Jitka Štanclová

Bodlák, gothaj a teplo domova.

Tenkrát svatý Martin přicválal na bílém oři a přivezl sněhu habaděj. A sněhu přibývalo a v kamnech se přikládalo.

12.11.2025 v 19:38 | Karma: 27,22 | Přečteno: 382x | Diskuse | Ona

Jitka Štanclová

Teď už leda brnkám někomu na nervy.

Už ho vidím! Kráčí pomalým krokem po náměstí v mém rodném městě. Můj vnuk se usmívá, ale já tehdy plakala a běžela opačným směrem.

12.10.2025 v 19:07 | Karma: 22,74 | Přečteno: 356x | Diskuse | Ona

Jitka Štanclová

Tvoje fialová hlava se nedá přehlídnout!

pronesl znaleckým hlasem bloger Jaromír, když jsme se hledali při příležitosti dožínek na Moravskotřebovském náměstí.

31.8.2025 v 19:00 | Karma: 19,79 | Přečteno: 324x | Diskuse | Ona

Jitka Štanclová

Babky jsou starý, babky jsou pomalý!

Čas prázdnin, čas borůvek a malin, ale i hlídání veškeré té drobotiny, protože prázdniny jsou odjakživa hlavně pro ně.

18.7.2025 v 20:01 | Karma: 34,05 | Přečteno: 2988x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)
16. prosince 2025  7:27

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...

Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky
vydáno 15. prosince 2025

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)
19. prosince 2025  9:22

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.
14. prosince 2025

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka
16. prosince 2025  19:10

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...

Třebíčí prošel průvod andělů nesoucích betlémské světlo

TĹ™ebĂ­ÄŤĂ­ proĹˇel prĹŻvod andÄ›lĹŻ nesoucĂ­ch betlĂ©mskĂ© svÄ›tlo
21. prosince 2025  18:48,  aktualizováno  18:48

Třebíčí dnes v podvečer prošel průvod vedený přibližně stovkou lidí v maskách andělů. Z baziliky...

Popáleniny, řezné rány, zablokovaná záda, ulámané zuby i poranění očí. Vánoční úrazy přicházejí

Ať se Vánoce nesou v klidném duchu a bez zranění.
21. prosince 2025

Během adventu a vánočních svátků roste počet úrazů, které mohou pohodovou atmosféru pořádně...

Strašnice

Strašnice
vydáno 21. prosince 2025  17:31

V kostele v Praze 10-Strašnicích se na čtvrtou adventní neděli uskutečnila tradiční slavnostní...

U Trati

U Trati
vydáno 21. prosince 2025  17:31

Bývalé nádraži v Praze 10-Strašnicích od roku 2020 chátrá.

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Jitka Štanclová

  • Počet článků 691
  • Celková karma 18,74
  • Průměrná čtenost 890x
Jsem obyčejná ženská, která chce svým psaním potěšit, naladit a někdy i rozesmát.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.