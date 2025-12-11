Snad se trefí!
A to je zas další etapa, kterou jsme my, děti prožívaly naplno. „Teda Jitko, mluv za sebe, hlavně TY jsi to jaksepatří prožívala!“ No jak by ne, prosinec se na mě doslova vyřádil. Svátek, se kterým se musím už fůru let dělit s nějakým Mikulášem a ten si pak svůj svátek klíďo slaví sám na druhý den! A pak nevím, z jakýho důvodu jsem se musela hned narodit! To si mě nemohli naši naplánovat třeba na léto? Ale škoda se rozčilovat, já už s tím nic nezmůžu, ani kdybych chtěla někoho podplatit.
Ale stejně mám tohle období moc ráda a ve svým pokročilým věku ho prožívám stejně intenzivně. Vždycky, když se čertiska s Mikulášem a Andělem zjeví, proběhne mým tělem podivná energie tak, jako za mlada. Vzpomenu si naprosto jasně, když jsem v takových chvílích zalezla pod stůl a až laskavý hlas Andělův a plný košík mlsání mě „vytáhl“ zpod stolu.
Hledání dárků po celém bytě o vánočních svátcích, tak na to se nedá zapomenout. Skromné dárečky, uschované hluboko ve skříních a tajemně zabalené, byť velice obyčejné, to byl pro nás dar z nebes. Tepláky, rukavice, ponožky a pro mne jako bonus mrkací panenka! Nebylo větší radosti, než zrovna u nás v domě č. 28, tehdy na ulici Moskevská (dnes Olomoucká).
Čas pokročil, mých pět vnoučat na čerty a jeho osazenstvo stále věří, za co jsem moc ráda a blížící se Vánoce už trošku zkoumají. Tedy aspoň sedmiletý Honzík. Ten zničehonic pronesl:
„Maminko, co kdybysme neslavili Vánoce?“ To mě i snachu překvapilo, proto se ptáme. „ A jak tě to napadlo, přece když Ježíšek neuvidí ozdobený stromek, tak k nám určitě nezavítá?“
„On asi nebude trefit, přece nezná náš kódovej zámek na dveřích!“odpověděl Honza, posmutněl a pak navrhl. „Jedině, že bysme mu ho tam napsali“. Uf, tak to by nebyl zrovna nejlepší nápad, pomyslela jsem si a uklidnila ho tím, že Ježíšek, si určitě poradí.
Honzík to vzal po svém a pronesl: „Snad se trefí!“
Tak ať trefí i k vám všem a donese jen samou radost, tak jako nám.
(foto: já)
Jitka Štanclová
Bodlák, gothaj a teplo domova.
Tenkrát svatý Martin přicválal na bílém oři a přivezl sněhu habaděj. A sněhu přibývalo a v kamnech se přikládalo.
Jitka Štanclová
Teď už leda brnkám někomu na nervy.
Už ho vidím! Kráčí pomalým krokem po náměstí v mém rodném městě. Můj vnuk se usmívá, ale já tehdy plakala a běžela opačným směrem.
Jitka Štanclová
Tvoje fialová hlava se nedá přehlídnout!
pronesl znaleckým hlasem bloger Jaromír, když jsme se hledali při příležitosti dožínek na Moravskotřebovském náměstí.
Jitka Štanclová
Babky jsou starý, babky jsou pomalý!
Čas prázdnin, čas borůvek a malin, ale i hlídání veškeré té drobotiny, protože prázdniny jsou odjakživa hlavně pro ně.
Jitka Štanclová
Babi, taky budu pisatel.
Zabavit zdravě-nemocného vnuka, dá někdy pěknou fušku. Zvlášť, když má neustále plno důležitých otázek.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Plzeň chce investovat 5,2 mld. Kč, meziročně o 16 pct více proti letošnímu plánu
Plzeň plánuje v příštím roce investovat 5,2 miliardy korun, o 16 procent více proti letošnímu...
Sokolov má novou starostku, poslankyně Oulehlová nahradila hejtmana Kubise
Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis dnes rezignoval na funkci starosty Sokolova, v čele města ho...
Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný
Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím...
Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný
Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím...
- Počet článků 690
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 891x