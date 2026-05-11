Smrdíš jako důchodce, babi!
Ten si zrovna pochutnával na popcornu v mohutném kelímku. Hodilo by se trefně podotknout „a co babčiny dobroty, ty ti nesmrdí?“ Ale jsem optimista, kdoví kde to ten hošík pochytil. Já do té doby znala jen rčení „smrdíš jako mokrý pes“. Což se mi při našich hafanech několikrát potvrdilo.
To bylo už před časem, na tuto historku jsem už pozapomněla, když tu na mě náhle vykoukl titulek „Zápach, či vůně stáří“ (PROŽENY)a hned na to „Smrdíme víc, než si myslíme (flowee.cz).
To se pak člověk dozví věci. Nejen my, důchodci, ale už i mladí po čtyřicítce díky jedné organické sloučenině prostě voníme jinak. Je to biologická příčina, kterou vnímá, spíš než my, naše okolí.
Když jsem dnes vešla do čekárny u doktora, v tom momentě jsem myslela, že padnu. Plná čekárna, okna zavřená nadoraz, až se mi zamlžily brýle. Sedící osazenstvo byli převážně mladí, jediná duchna jsem byla ve dveřích já. Třeba se jim zavařily mobily, napadla mě myšlenka, které jsem se musela pousmát. Však to dobře znám, když mě popadne touha psát a psát. Dovolila jsem se, zda můžu pootevřít ventilačku, což mi bylo odsouhlaseno kývnutím hlavy. Pak se situace přece jen projasnila. Vzdušně i konverzačně. Studenti se právě šprtali na maturitu. A tak jsem jim popřála šťastný start v té zkoušce dospělosti. No, nechtěla bych být zrovna v jejich kůži. To bych se panečku zapotila!
Nechám proto přírodu tak, jak to s námi přirozeně umí. Vonět jako rozkvetlý sad růží, to by ke mně fakt nepasovalo, to by bylo přespříliš. Ale pohladit slovem a úsměvem, to má vždycky něco do sebe.
Jitka Štanclová
Kdo se skrýval ve křoví?
Osud si nevymyslíš. A náhody prý neexistují. To tvrdí hodně lidí a já si to myslím taky. Troufám si tvrdit, že mám na to i věk.
Jitka Štanclová
A ani nemusí být Valentýn!
Bývá to v těchto dnech už zvykem. Náruče plné květin, košíky zaplněné vybranými lahůdkami a peněženky tak o něco chudší.
Jitka Štanclová
Tak jsem tady, paní Kaprová!?
Zvolal svalovec, když vyšel z auta jen tak v tričku a při bližším pohledu na mě znejistěl a pochybovačně kroutil hlavou.
Jitka Štanclová
Snad se trefí!
Čertům a Mikulášům už dávno zmizely paty, není po nich ani vidu a slechu, jak by napsal básník. Avšak nastává čas Vánoc.
Jitka Štanclová
Bodlák, gothaj a teplo domova.
Tenkrát svatý Martin přicválal na bílém oři a přivezl sněhu habaděj. A sněhu přibývalo a v kamnech se přikládalo.
